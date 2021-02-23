Ох уж этот «Геронтол»: еще несколько необычных способов применения популярного крема!

Плотный и маслянистый, проверенный временем и ни одним поколением прекрасных дам, крем «Геронтол» дает прекрасный эффект не только при традиционном применении, но и при использовании его в качестве других средств ухода. Учитывая его бюджетную стоимость, крем станет настоящей находкой для каждой женщины.

Средство для демакияжа

Отличаясь шикарным составом, в котором не последнее место занимают масла, крем «Геронтол» способен заменить средства для удаления макияжа, включая стойкий.

Однако именно по причине изобилия масел с осторожностью отнеситесь к удалению туши и теней с век. А вот снять устойчивую помаду, румяна и остатки консилера вы с лёгкостью сможете, заодно подарив коже питание и увлажнение. При этом не стоит тереть кожу, достаточно нанести плотный слой на губы или другой участок и через 5 минут промокнуть диском или салфеткой.

Ухаживаем за руками

Второй вариант применения «Геронтола» оценят те дамы, которые предпочитают ухаживать за руками в домашних условиях. Нанесите плотным слоем крем на область кутикулы и ногтей, подождите 10 минут. Дальше можно сделать традиционный маникюр.

Поскольку крем работает лучше, чем знакомое многим женщинам распаривание. То вы без труда отодвинете кутикулу, а заодно придадите ноготкам ухоженный вид, сделаете кожу эластичной и увлажненной.

Для усиления эффекта можно нанести крем на всю кисть и сверху закрепить его сначала полиэтиленовым пакетом, а затем теплыми варежками. Результат превзойдет ваши ожидания, подарив вид как будто из салона.

Уход за зоной декольте

Еще одна область, которая способна выдать возраст – шея и зона декольте, с годами нуждаются в усиленном уходе. И здесь нам поможет волшебный «Геронтол», который необходимо использовать как супер питательную маску. Для ее приготовления помимо крема потребуется нетканая салфетка, гель алоэ и вода.

Первоначально необходимо смешать гель и воду и хорошенько пропитать получившимся составом салфетку, которая накладывается на шею и декольте. Самодельная тканевая маска, выдерживается как минимум четверть часа на коже, постоянно дополняясь сверху остатками смеси.

Заключительный этап - нанесение «Геронтола» плотным слоем на хорошо увлажненную кожу, которая не должна высохнуть. Выдерживаем также минут 15 и при необходимости снимаем остатки салфеткой, промакиваем аккуратными движениями.

Максимальное питание

Еще одна чудодейственная маска на основе крема «Геронтол» не нуждается в дополнительных ингредиентах, но аналогично предыдущей дает потрясающий эффект в виде напитанной, увлажнённой и подтянутой кожи. Для ее приготовления достаточно нанести средство на кожу толстым слоем и оставить на полчаса. Снимать остатки крема при необходимости рекомендуется по аналогии с предыдущим вариантом применения «Геронтола» или при помощи полотенца, смоченного в теплой воде. Маски лучше делать курсом из 5 – 10 процедур, с перерывом на 6 месяцев. Пригодится тем, кто размышляет: как омолодить кожу после 50 лет?

Маска «Трио»

Еще одна универсальная маска, о которой мы упоминали ранее, является настоящей легендой Советской косметологии. Для ее приготовления достаточно взять равные части трех любых кремов фабрики «Свобода», включая «Геронтол». Кто–то выбирает трио - с кремами «Люкс» и «Янтарь», кто–то заменяет один из ингредиентов кремом «Вечер».

После того, как вы отмеряете нужное количество любимых кремов и смешаете их в подходящей емкости, не поленитесь, прибавьте несколько миллилитров качественного оливкового масла до нужной именно вам консистенции. Наносим на лицо и выдерживаем до полного впитывания.

А какие способы применения легендарных кремов фабрики «Свободы» знаете вы?

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