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Самодельные патчи от носогубок: самый популярный рецепт из интернета!
Екатерина Федулова   
08 Декабря 2020 г.
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vozrast krasota

Заломы в области нижней части носа и губ — мимические или возрастные морщинки, именуемые в народе «носогубками», способны исказить даже самые милые черты, придавая образу усталости и грусти. Поэтому избавиться от них жаждет каждая леди. Желательно без операций, при помощи косметических средств промышленного или домашнего производства. Сегодня расскажем рецепт, который облетел весь интернет.

Самодельные патчи от носогубок: самый популярный рецепт из интернета!

Что это такое?

Однако прежде, чем мы перейдем к вожделенному рецепту попробуем разобраться с тем, что это такое и каковы причины появления некрасивых заломов.

Носогубные складки представляют собой визуально заметные бороздки, образующиеся перпендикулярно уголкам губ. В зависимости от факторов влияния, типа кожи, практикуемого ухода и мимики они могут быть едва заметны или более сильно выражены.

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Несмотря на то, что носогубные морщины закладываются в подростковом возрасте, именно с годами они становятся более глубокими и выраженными.

При этом степень выраженности в первую очередь зависит как от атомических особенностей, так и от эмоциональности человека, поскольку именно улыбка чаще всего провоцирует появление носогубного треугольника.

Причины появления

Помимо потери упругости кожи, активной мимики и анатомических особенностей среди причин образования носогубных складок выделяют следующие факторы:

  1. Наследственность, а именно передающаяся с генами предрасположенность к подобному явлению;
  2. Не исправленный вовремя прикус;
  3. Частые разговоры во время еды;
  4. Привычка спать на животе (лицом в подушку);
  5. Неудовлетворительное состояние кожи (плохой уход или его отсутствие);
  6. Неблагоприятные климатические условия;
  7. Плохое питание, нехватка витаминов (A, E и группы B);
  8. Недостаточное употребление жидкости (или напротив ее избыток);
  9. Вредные привычки.

Ингредиенты

Прежде всего, стоит подумать о причинах усугубления ситуации с морщинками, чтобы скорректировать состояние кожи в области носа и губ, и только потом подбирать подходящий уход, который можно и нужно чередовать с домашними рецептами красоты.

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Итак, для того чтобы приготовить волшебные патчи нам потребуются следующие ингредиенты:

  • ½ чайной ложки соли (морская или английская);
  • Ватные диски (лучше всего не прошитые);
  • 75 мл отвара из лаврового листа (можно заменить крепким зеленым чаем или водой);
  • Желток;
  • Немного терпения.

Чтобы приготовить патчи делаем отвар из 5–7 разломанных листиков лаврушки и 100 мл жидкости. Заливаем листочки кипятком, томим на медленном огне под крышкой около получаса.

Затем охлаждаем и смешиваем с взбитым желтком, предварительно растертым с солью.

Должна получиться слегка липкая жидкость.

Ватные диски разделяем на две части (пополам) и потом разбираем на две половинки, которые по форме будут напоминать магазинные патчи. Пропитываем их и прикрепляем на носогубки внахлест, по две на каждую сторону.

Выдерживаем как минимум четверть часа и убираем. Эффект будет заметен сразу, но носит он краткосрочный характер. Поэтому лучше всего провести курс процедур из 20–30 аппликаций (каждый день или через день).

Запаситесь капелькой терпения, и отражение в зеркале вас приятно удивит!

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  • Самодельные патчи от носогубок: самый популярный рецепт из интернета!
    vozrast krasota Заломы в области нижней части носа и губ — мимические или возрастные морщинки, именуемые в народе «носогубками», способны исказить даже самые милые черты, придавая образу усталости и грусти. Поэтому избавиться от них жаждет каждая леди. Желательно без операций, при помощи косметических средств промышленного или домашнего производства. Сегодня расскажем рецепт, который облетел весь интернет.
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