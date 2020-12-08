Самодельные патчи от носогубок: самый популярный рецепт из интернета!

Заломы в области нижней части носа и губ — мимические или возрастные морщинки, именуемые в народе «носогубками», способны исказить даже самые милые черты, придавая образу усталости и грусти. Поэтому избавиться от них жаждет каждая леди. Желательно без операций, при помощи косметических средств промышленного или домашнего производства. Сегодня расскажем рецепт, который облетел весь интернет.

Что это такое?

Однако прежде, чем мы перейдем к вожделенному рецепту попробуем разобраться с тем, что это такое и каковы причины появления некрасивых заломов.

Носогубные складки представляют собой визуально заметные бороздки, образующиеся перпендикулярно уголкам губ. В зависимости от факторов влияния, типа кожи, практикуемого ухода и мимики они могут быть едва заметны или более сильно выражены.

Несмотря на то, что носогубные морщины закладываются в подростковом возрасте, именно с годами они становятся более глубокими и выраженными.

При этом степень выраженности в первую очередь зависит как от атомических особенностей, так и от эмоциональности человека, поскольку именно улыбка чаще всего провоцирует появление носогубного треугольника.

Причины появления

Помимо потери упругости кожи, активной мимики и анатомических особенностей среди причин образования носогубных складок выделяют следующие факторы:

Наследственность, а именно передающаяся с генами предрасположенность к подобному явлению; Не исправленный вовремя прикус; Частые разговоры во время еды; Привычка спать на животе (лицом в подушку); Неудовлетворительное состояние кожи (плохой уход или его отсутствие); Неблагоприятные климатические условия; Плохое питание, нехватка витаминов (A, E и группы B); Недостаточное употребление жидкости (или напротив ее избыток); Вредные привычки.

Ингредиенты

Прежде всего, стоит подумать о причинах усугубления ситуации с морщинками, чтобы скорректировать состояние кожи в области носа и губ, и только потом подбирать подходящий уход, который можно и нужно чередовать с домашними рецептами красоты.

Итак, для того чтобы приготовить волшебные патчи нам потребуются следующие ингредиенты:

½ чайной ложки соли (морская или английская);

Ватные диски (лучше всего не прошитые);

75 мл отвара из лаврового листа (можно заменить крепким зеленым чаем или водой);

Желток;

Немного терпения.

Чтобы приготовить патчи делаем отвар из 5–7 разломанных листиков лаврушки и 100 мл жидкости. Заливаем листочки кипятком, томим на медленном огне под крышкой около получаса.

Затем охлаждаем и смешиваем с взбитым желтком, предварительно растертым с солью.

Должна получиться слегка липкая жидкость.

Ватные диски разделяем на две части (пополам) и потом разбираем на две половинки, которые по форме будут напоминать магазинные патчи. Пропитываем их и прикрепляем на носогубки внахлест, по две на каждую сторону.

Выдерживаем как минимум четверть часа и убираем. Эффект будет заметен сразу, но носит он краткосрочный характер. Поэтому лучше всего провести курс процедур из 20–30 аппликаций (каждый день или через день).

Запаситесь капелькой терпения, и отражение в зеркале вас приятно удивит!

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