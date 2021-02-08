Самодельные тканевые маски: меньше трат, больше пользы

Тканевые маски давно перешли из разряда экзотических в группу привычных средств. Они отличаются эффектом, составом, производителем и ценой. Но едины в одном: удобство применения и принцип действия. Создавая на лице парниковый эффект и даря супер увлажнение они позволяют не отвлекаться от домашних дел и не пачкают руки. Однако мало кто знает, что подобные маски дешевле приготовить самостоятельно, когда точно знаешь, что находится внутри и как давно это произведено.

Закупаем основу

В основе маски лежит идентичное почти для всех брендов тканевое полотно, которое можно приобрести в сухом виде во многих магазинах офлайн и онлайн (Фикс прайс, Али экспресс и т. д.). Только в случае сухого варианта, такие маски продаются в виде компактных «таблеточек», которые станут потрясающей основой для самых разных ингредиентов.

Что добавим?

В тканевые маски можно добавлять как самые простые инциденты — глицерин, воду, ваши привычные крема, так и нечто экзотическое, например гилауроновую сыворотку. Хороший эффект дают дешевый, но проверенными десятилетиями крема «Геронтол», «Янтарный», «Вечер».

При желании можно немного повозиться и приготовить травяные настои из шалфея, мяты или петрушки, которые заменят воду и сделают маску более эффективной.

Для максимального эффекта попробуйте крепкий настой качественного зеленого чая без добавок, приготовленного в пропорции: 1 чайная ложка сухой заварки на стакан горячей воды.

Сколько вешать в граммах?

Конечно, при приготовлении масок нужно учитывать массу нюансов, начиная от особенностей кожи и наличии аллергических реакций, заканчивая консистенцией ингредиентов и т. д. Для приготовления одной маски, в среднем, потребуется от 2-х до 4-х чайных ложек исходных ингредиентов. Однако с опытом вы сможете приноровиться делать смесь пропитки ровно на один раз.

В качестве примера можно привести такой рецепт:

3 части любой жидкости (вода, травяной настой, заварка и т. д.);

2 части глицерина,

1 часть любимой сыворотки или крема.

Все ингредиенты тщательно перемешиваем, замачиваем в полученной смеси сухую маску и накладываем ее на лицо так же, как и любую готовую маску из магазина. Выдерживаем от 15 до 30 минут.

Прекрасный эффект способна дать и пропитка из растительного аналога коровьему молоку: соевое, кокосовое, миндальное, овсяное и даже рисовое «Немолоко» без вкусовых добавок и ароматизаторов, которое является готовым к использованию и полезным фитоэстрогеном по привлекательной цене. Этот вариант оценят даже женщины элегантного возраста, которым уже начинает не хватать собственных гормонов, что не лучшим образом сказывается на внешности.

Если требуется вау-эффект при минимуме времени, то попробуйте сделать так:

— Наносим на лицо толстый слой концентрата или сыворотки, а сверху предварительно замоченную в зеленом чае или настое трав маску накладываем на лицо и ждем столько, сколько позволяет время. Эффект от самодельных тканевых масок будет заметен сразу, но и продержится недолго, не более нескольких часов.

Важный момент!

Экспериментируя с самодельными масками, помните, что важно не перестараться и не допустить интенсивного переувлажнения кожи, на которое можно получить противоположный эффект. Поэтому делайте маски не более 3-х раз в неделю и всегда сочетайте их с другими средствами ежедневного ухода.

А какие маски на сухой «основе» пробовали приготовить вы?

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