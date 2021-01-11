Волшебные маски для рук, которые оценят домохозяйки: корки от мандаринов и тёплое масло

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Ингредиенты
В период праздников мы обычно едим много мандаринов, корки от которых не стоит выбрасывать. Они как раз и потребуются для приготовления чудодейственного средства, как и теплое масло (рафинированное подсолнечное). По желанию можно заменить подсолнечное масло, которое можно нагревать без опасений, сливочным аналогом, особенно хороший результат даст топленое масло.
Мандариновые корки сначала нужно высушить, а затем измельчить, например, при помощи кофемолки, острого ножа или обычной деревянной «толкушки».
После того, как была подготовлена смесь из корочек мандарина, отмеряем треть стакана масла и четверть стакана (50 гр.) измельченных сухих корок, смешиваем все и начинаем подогревать на водяной бане или в микроволновой печи, стараясь, чтобы температура не превышала 40 градусов С0.
По желанию, при отсутствии аллергии и с целью усиления эффекта можно добавить пару чайных ложек молотого кофе мелкого или среднего помола.
Делаем массаж
Когда смесь наберет необходимую температуру, наносим ее на руки и начинаем аккуратный массаж кожи, акцентируя внимание на морщинистые места и костяшки пальцев, следуя следующей схеме:
- Поглаживающими движениями начинаем массаж, который затем сменяем более энергичными разминаниями;
- Затем проходимся по пальцам и ногтям, включая кутикулу, которая после такого массажа размягчится, а ногти укрепятся;
- Последний этап — это энергичные пощипывания и перекатывающиеся движения как сверху ладошки, так и с тыльной стороны, включая запястья и костяшки пальцев;
- Завершим процедуру поглаживаниями от запястья и до самых кончиков пальцев.
После массажа вы можете смыть смесь теплой водичкой или оставить на полчаса, надев сверху одноразовые перчатки (которые можно найти в упаковке с краской для волос) или бальные перчатки.
Когда заметен результат?
Как уже было отмечено выше эффект будет заметен сразу. Кожа станет гладкой и увлажненной, исчезнет сухость и дряблость, станут менее выраженными морщинки, посветлеют пигментные пятна. Однако одного или пары сеансов будет недостаточно, поскольку необходим полный курс массажа из 10 — 14 процедур с частотой 2 — 3 раза в неделю.
Как хранить?
Конечно, лучше всегда использовать свежую смесь. Но вы можете приготовить порцию на несколько процедур и хранить ее с учетом сроков годности и условий хранения выбранного масла, соблюдая один важный момент: корки должны быть тщательно высушены, а в масляный настой не должно попасть и капли влаги. В противном случае смесь можно хранить в холодильнике не более 72 часов.
Учитывая наличие эфирных масел (в корках апельсина) предварительный тест на аллергию и индивидуальную непереносимость обязателен.
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