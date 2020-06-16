Простые рецепты от выпадения волос

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Не секрет, что женщины желают выглядеть привлекательно в любом возрасте. И без красивых и чистых волос тут не обойтись. Если с чистотой все более-менее ясно – у каждой женщины уже есть пара - тройка любимых и проверенных шампуней, то вот с качеством шевелюры, ее объёмом, длинной и густотой возникает масса вопросов. Про уход за волосами после 50 лет, доступный в домашних условиях, расскажем в статье.
В чем причина
Поскольку после 50 лет в организме каждой женщины активно идут разные изменения, которые не лучшим образом влияют на общее здоровье, включая внешний вид и состояние локонов, то нужно помнить, что отменить их невозможно, а вот скорректировать последствия - вполне. Если говорить о волосах, в период менопаузы они не только выпадают, но и истончаются. Поэтому для предотвращения неблагоприятных последствий в виде потери шевелюры необходимо действовать сразу в нескольких направлениях.
Питание и уходовая косметика
Старайтесь мыть волосы два – три раза в неделю качественным шампунем, желательно с натуральным составом, не забывая про дополнительный уход в виде восстанавливающих масок, сывороток и кондиционеров, которые уже решат половину проблем.
Помимо грамотного ухода, подходящего вашему типу волос, стоит позаботиться и о сбалансированном питании. Включите в меню продукты, обогащенные белками и витаминами. Особенно актуальна группа B, отвечающая за укрепление ослабленных волос. Регулярно употребляйте рыбу и морепродукты, качественное мясо и фасоль, а также грецкие орехи. Не забывайте про кальций, кремний, цинк и железо, которые также должны поступать в организм в достаточном количестве.
В качестве эффективных мер подойдут не только салонные процедуры, но и доступные каждом домашние средства.
Домашние средства от выпадения
Домашних средств, успешно борющихся с выпадением волос великое множество, поэтому нужно выделить несколько самых доступных и эффективных:
- Пожалуй, самый простой метод профилактики и борьбы с выпадением волос, известный многие века – это отвар березовых листьев, которым необходимо полоскать голову после каждого мытья;
- Не менее доступны и эффективны травяные отвары на основе корня лопуха, которые также нужно использовать вместо ополаскивателей или в качестве маски для волос, которая действительно спасает от облысения. Для того чтобы ее приготовить необходимо залить 20 граммов корня лопуха 200 мл крутого кипятка, и дав настояться полчаса, варить на медленном огне в течение часа. После того, как отвар остынет до комфортной температуры, добавьте нутряной жир и тщательно перемешайте. Затем получившуюся массу выкладывают в керамическую емкость, закрывают крышкой, которую нужно плотно замазать тестом и поставить на пару часов в духовку. Полученную массу можно использовать как обычную маску для волос;
- Не менее эффективен и отвар из 10 г календулы, 20 г шишек хмеля, 25 г корня лопуха и столько же корешков аира. Заливается указанное количество ингредиентов литром кипятка, доводится до кипения и настаивается около 5-6 часов. Однако в отличие от других, это средство не наносится на волосы, а принимается внутрь по 100 мл;
- Фантастический эффект способны принести репейное и касторовое масла, а также смесь из них. Средство втирается в кожу головы раз в неделю, по желанию сверху сооружается утепляющий «колпак», выдерживается 30-40 минут и затем волосы моются шампунем. При регулярном применении - хотя бы раз в неделю – уже через месяц вы увидите результаты. А если чередовать масляные маски с другими домашними средствами, то выпадение волос прекратится совсем через полтора месяца, а ваша шевелюра станет пышной и сильной, начнёт вызывать восхищение у окружающих.
Бесспорно, существует еще масса других народных рецептов, о которых мы расскажем в следующий раз, но эти способы самые доступные и эффективные. А какие средства для укрепления волос используете вы?
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Простые рецепты от выпадения волос
Не секрет, что женщины желают выглядеть привлекательно в любом возрасте. И без красивых и чистых волос тут не обойтись. Если с чистотой все более-менее ясно – у каждой женщины уже есть пара - тройка любимых и проверенных шампуней, то вот с качеством шевелюры, ее объёмом, длинной и густотой возникает масса вопросов. Про уход за волосами после 50 лет, доступный в домашних условиях, расскажем в статье.
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