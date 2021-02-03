ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Японская маска – шампунь для красивых и длинных волос
Екатерина Федулова   
03 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Красота японок, качество их кожи и волос, а также, казалось бы, застывшая на многие десятилетия молодость до сих пор терзает умы миллионам женщин по всему миру. И сегодня мы расскажем о секрете роскошных волос, которые с годами практически не теряют ни своей силы, ни своей густоты и красоты.

Японская маска – шампунь для красивых и длинных волос

Уникальная маска

Бесспорно, никто не спешит делиться такими рецептами. Но один из них уже облетел весь интернет и моментально стал популярным. Секрет красоты и силы волос японок во многом заключается не только в правильном питании и регулярном уходе, но и в использовании ферментированного рисового отвара, способного заменить и бальзам, и маску для волос, и даже шампунь.

В ее основе лежит отвар риса он же ферментированная рисовая водичка, которая остается после варки крупы (зерна). Но варить его необходимо в следующих пропорциях: одна часть риса и 2 - 3 части воды.

Два ингредиента

Как уже понятно из сказанного выше, основные ингредиенты маски – рис и вода. При этом рис лучше брать самый мелкий, такой, как используют при приготовлении суши, а воду обычную, проточную.

0102 stil1

После того, как вы сварили рис (пропорции 2:1 или 3:1), воду сливаем в отдельную емкость и оставляем в теплом месте на 24 часа. Это необходимо как раз для пуска процесса ферментации или брожения.

Затем отвар ещё раз доводим до кипения и охлаждаем. Все, в принципе этого достаточно для получения обычной рисовой водички. Разбавить рецепт и сделать воду более полезной можно, если добавить в нее разные ингредиенты, полезные для волос, например, классическим рисовым соусом и т.д.

Как использовать?

Независимо от исходного состава, рисовую водичку используют не только для ополаскивания волос после применения обычного шампуня, но и в качестве эффективной маски, которую рекомендуется наносить на чистую кожу головы и корни волос на 20 – 30 минут.

Вариации на тему

Некоторые женщины пошли дальше и придумали универсальный вариант маски – шампуня, добавив в ферментированный рисовый отвар яичные желтки в пропорции 2 желтка на стакан отвара.

0102 stil111

Подобный микс используется и в качестве шампуня, и как маска для волос, которая наносится на чистые волосы на 15 - 20 минут, а затем смывается прохладной водой.

Какой эффект ожидаем?

Использование ферментированной водички в том или ином виде на регулярной основе сделает ваши локоны плотными и объемными, снизит их выпадение, избавит от секущихся кончиков и ломкости.

Действуя по аналогии с пивом, которым также моют волосы с давних времен, ферментная водичка имеет идентичный принцип воздействия и дает схожий результат. Однако в отличие от пива, рисовая водичка будет стоить намного дешевле, да и найти ее проще, чем натуральное пиво.

В качестве альтернативы рису и пиву многие выбирают сою, которая является натуральным продуктом, а также источником ценнейших для женщин в возрасте фитоэстрогенов.

0102 stil1111

В остальном ферментированные отвары можно использовать не только для восстановления шевелюры, но и для обновления кожи в качестве лосьонов и тоников, добавок в домашние маски.

Ранее в серии публикаций о красоте в старшем возрасте:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Японская маска – шампунь для красивых и длинных волос
    Красота японок, качество их кожи и волос, а также, казалось бы, застывшая на многие десятилетия молодость до сих пор терзает умы миллионам женщин по всему миру. И сегодня мы расскажем о секрете роскошных волос, которые с годами практически не теряют ни своей силы, ни своей густоты и красоты.
  • Дети и животные. Лучшая подборка
  • Первый ангел
    angel-hranitel За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: — Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
  • Любимым «Старикам-разбойникам» — полвека!
    Следователь Мячиков не собирается уходить на пенсию. Однако начальство решает по-другому. Тогда вместе со своим другом – инженером Воробьевым Мячиков решает организовать «преступление века»: раскрыв его, следователь докажет свою незаменимость.
  • «Путешествия» тела Сталина: то в Мавзолей, то из Мавзолея. Что это было?
    Личность Иосифа Сталина, его управление государством и смерть политического деятеля до сих пор волнуют умы исследователей. Время от времени на слуху также появляется тема выноса тела вождя народов из Мавзолея. Данное мероприятие было тайным, как собственно и истинные причины его проведения.
  • О фильме «Зоя»: выдающуюся работу Анастасии Мишиной покрошили в монтажный винегрет
    В подмосковном музее Зои Космодемьянской прошел первый показ военной драмы Максима Бриуса «Зоя».
  • Игорь Маменко - Клещ
  • Знаменитая Ванга: провидицей она объявила себя не сама
    По словам Ванги, зараза «придет к желтым людям из космоса, а они разнесут ее по всему миру». Уж не на китайцев ли намек?
  • Настоящая любовь
    muz Мозес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко не красив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб.
  • Эталонный человек Василий Лановой
    Василий Лановой был красив всегда, каким бы его ни видели режиссеры. Таланту и внешней красоте, обрекавшей актера на роли прекрасных принцев, всегда сопутствовала красота внутренняя, настоящая. Отечественное кино и театр лишились одного из знаковых артистов, а страна — гражданина и патриота.
  • Дмитрий Быков: и ошибки, и заслуги Горбачева – в огромной степени веление времени
    2 марта мир отметит 90-летие Михаила Горбачева. Отметит его, надеемся, и он сам – один из немногих мировых лидеров, кому посчастливилось дожить до столь почтенного возраста; впрочем, Тэтчер прожила 87, Рейган – 93, хотя и страдал от Альцгеймера в последние годы, Иоанн Павел II – 84, словно Бог вознаграждает этих людей за избавление человечества от опаснейшей конфронтации. О феномене Горбачева размышляет писатель, публицист Дмитрий Быков.
  • Как избавиться от гипертонии, знает доктор Александр Шишонин
    ...Таких людей можно cмело называть Прометеями. Они могут быть художниками и учёными. Врачами. Памятью о них нам остаются произведения искусства, новые открытия и знания.
  • Михаил Задорнов. Я не такой безграмотный, как вы!
  • «На салазки»: судьбы глубоких стариков в былые времена
    В наше время людей преклонного возраста принято отдавать в дома престарелых. Но в древние времена не существовало ни таких заведений, ни пенсии для содержания стариков. Они становились настоящей обузой для своих родственников, поэтому многие народы имели традиции оставлять стариков и даже умерщвлять.
  • Множество сибирских фамилий происходят от «малой родины». А как еще?
    Сибирские фамилии русских людей действительно отличаются от фамилий великороссов своим несколько «неканоническим» происхождением. Большая их часть появилась в конце XVIII века. Они не были образованы от профессий или от имен предков – отцов и дедов (хотя встречаются и такие), а имеют свои особенности.
  • Лучезарный свет Архипа Куинджи
    Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. И. Е. Репин
  • Об уроках минувшего века
    Размышления после прочтения статьи А. Д. Табачника «Уроки двадцатого века».
  • «Попутная песня». Винокур и Оганезов. Новогодний голубой огонек (1980)
  • «Я слишком занята, чтобы умереть»
    Хедда Болгар – уникум. Она дожила до 103 лет и почти до последнего дня принимала пациентов, являясь старейшим членом Американской психологической ассоциации. От пациентов не было отбоя. И не только потому, что в ее клинике принимали тех, кто не мог получить помощь где-то еще – слишком дорого.
  • «Есть у сердца Родина»
    Сборник стихов под этим названием самобытного сибирского поэта Константина Демидова скоро поступит к своим читателям. Некоторые из этих стихотворений мы представляем нашим читателям.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 