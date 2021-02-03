Японская маска – шампунь для красивых и длинных волос

Красота японок, качество их кожи и волос, а также, казалось бы, застывшая на многие десятилетия молодость до сих пор терзает умы миллионам женщин по всему миру. И сегодня мы расскажем о секрете роскошных волос, которые с годами практически не теряют ни своей силы, ни своей густоты и красоты.

Уникальная маска

Бесспорно, никто не спешит делиться такими рецептами. Но один из них уже облетел весь интернет и моментально стал популярным. Секрет красоты и силы волос японок во многом заключается не только в правильном питании и регулярном уходе, но и в использовании ферментированного рисового отвара, способного заменить и бальзам, и маску для волос, и даже шампунь.

В ее основе лежит отвар риса он же ферментированная рисовая водичка, которая остается после варки крупы (зерна). Но варить его необходимо в следующих пропорциях: одна часть риса и 2 - 3 части воды.

Два ингредиента

Как уже понятно из сказанного выше, основные ингредиенты маски – рис и вода. При этом рис лучше брать самый мелкий, такой, как используют при приготовлении суши, а воду обычную, проточную.

После того, как вы сварили рис (пропорции 2:1 или 3:1), воду сливаем в отдельную емкость и оставляем в теплом месте на 24 часа. Это необходимо как раз для пуска процесса ферментации или брожения.

Затем отвар ещё раз доводим до кипения и охлаждаем. Все, в принципе этого достаточно для получения обычной рисовой водички. Разбавить рецепт и сделать воду более полезной можно, если добавить в нее разные ингредиенты, полезные для волос, например, классическим рисовым соусом и т.д.

Как использовать?

Независимо от исходного состава, рисовую водичку используют не только для ополаскивания волос после применения обычного шампуня, но и в качестве эффективной маски, которую рекомендуется наносить на чистую кожу головы и корни волос на 20 – 30 минут.

Вариации на тему

Некоторые женщины пошли дальше и придумали универсальный вариант маски – шампуня, добавив в ферментированный рисовый отвар яичные желтки в пропорции 2 желтка на стакан отвара.

Подобный микс используется и в качестве шампуня, и как маска для волос, которая наносится на чистые волосы на 15 - 20 минут, а затем смывается прохладной водой.

Какой эффект ожидаем?

Использование ферментированной водички в том или ином виде на регулярной основе сделает ваши локоны плотными и объемными, снизит их выпадение, избавит от секущихся кончиков и ломкости.

Действуя по аналогии с пивом, которым также моют волосы с давних времен, ферментная водичка имеет идентичный принцип воздействия и дает схожий результат. Однако в отличие от пива, рисовая водичка будет стоить намного дешевле, да и найти ее проще, чем натуральное пиво.

В качестве альтернативы рису и пиву многие выбирают сою, которая является натуральным продуктом, а также источником ценнейших для женщин в возрасте фитоэстрогенов.

В остальном ферментированные отвары можно использовать не только для восстановления шевелюры, но и для обновления кожи в качестве лосьонов и тоников, добавок в домашние маски.

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