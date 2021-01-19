Морские водоросли вместо ботокса: маски из Нори

Ставшие невероятно популярными полезные морские водоросли сегодня употребляются не только в пищу, но и используются в косметологии. И это неудивительно: сравнимые по эффекту с современными косметическими активами по типу ДМАЭ, коэнзиму Q10 и пептидам, морские и речные водоросли подтягивают кожу и фиксируют мимику. Об интересном варианте применения Нори расскажем в статье.

Что приобрести в магазине

Сегодня мы можем найти Нори как в обычных супермаркетах в сухом виде для приготовления суши или в формате чипсов, а также в косметических магазинах, торгующих азиатской косметикой в формате масок, которые наносятся, так же, как и тканевые аналоги. Но куда приятнее поэкспериментировать самим! Для этого можно приобрести полноценные листы Нори. Чипсы из них, даже не содержащие привкусов и ненужных добавок, не подойдут, но могут быть применены в исключительных ситуациях, когда цельного листа не найти, а попробовать маску очень хочется.

Схема приготовления

Для того чтобы приготовить чудесную маску необходимо взять цельный лист Нори и разделить на пластиночки. Затем смачиваем каждый кусочек водоросли в одном из перечисленных ниже средств:

Гель Алое вера;

Соевое масло;

Крепкий свежезаваренный зеленый чай;

Травяной настой.

Можно выбрать и другое средство, в котором вы уверены.

Затем подготавливаем кожу: очищаем от косметики, тонизируем и наносим любимое растительное масло (соевое, льняное, масло черного тмина, примулы вечерней и т. д.) тонким слоем, а сверху приклеиваем немного разбухшие пластинки Нори. Весьма удобно, что можно задействовать как все лицо, так и исключительно проблемные зоны.

Для получения эффекта нанесите кусочки Нори под подбородок, на нижнюю часть лица и области носогубных заломов. А вот перекрывать область шеи не рекомендуете в связи с влиянием йода на щитовидную железу, который в избытке содержится в водорослях. Выдержите маску на лице не менее получаса. При желании можно провести всю ночь, но в этом случае не рекомендуется использовать масла ни для размягчения, ни для основы под маску.

Второй вариант

Тем, кто не хочет, мучатся с приклеиванием и замачиванием, можно воспользоваться следующим рецептом: взбейте пару столовых ложек водорослей в измельчённом и предварительно размягчённом виде в блендере вместе с белком от одного яйца. Затем нанесите полученную кремообразную смесь на все лицо или на проблемные зоны минут на 30 — 40. При желании и отсутствии неприятных ощущений с маской можно проходить намного дольше указанного времени или вообще использовать в качестве ночной. Помните: даже если вы с успехом употребляете Нори в пищу, тест на аллергию перед приготовлением любого варианта маски необходим.

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