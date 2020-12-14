Скраб от дряблых ляжек своими руками: такой не купить в обычных магазинах

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Дряблая кожа бедер — вот одна из проблем, которая огорчает жизнь женщин элегантного возраста. Бесспорно, регулярные тренировки и уход помогут ее решить. Однако как быть, если спорт, по какой-то причине запрещен, а уходовых средств не хватает для получения желаемого результата? Попробуйте приготовить чудодейственный скраб, результаты которого впечатлят даже критиков с претензиями.
Ингредиенты
Для приготовления скраба, который должен вернуть тонус и гладкость кожи, нам потребуются следующие ингредиенты:
- Детское жидкое мыло, которое превращает наш скраб в универсальное средство 2 в 1. Очищая, как гель для душа, оно становится великолепной основой для скраба;
- Соль (морская, английская или обычная каменная). Вместе с ней можно добавить молотый и испитый кофе в качестве скрабирующего элемента;
- Миндальное масло;
- Эфирное масло можжевельника. Оно отвечает за устранение дряблости кожи и за улучшение циркуляции крови, а также обладает выраженным дренажным эффектом и способствует выводу лишней жидкости с мест ее застоя. Приятный бонус — дезинфекция воздуха;
- Любое эфирное масло цитрусовых фруктов (лимон, грейпфрут, апельсин, мандарин), обладающих антицеллюлитным эффектом.
Как приготовить?
Для приготовления эффективного средства необходимо смешать все ингредиенты в сухой и чистой емкости, следуя такой схеме:
- Аккуратно разводим в двух столовых ложках миндального масла 30 капель эфирного масла можжевельника и 50 капель эфирного масла любимого цитрусового фрукта;
- Добавляем к полученной смеси 100 гр. соли (можно добавить кофе и соль в пропорциях 50 на 50) и тщательно перемешиваем так, чтобы масло равномерно распределилось;
- Прибавляем 100 мл жидкого мыла и все еще раз смешиваем;
- Закрываем емкость крышкой и интенсивно трясем в течение пары минут.
- Можно взять кофе и соль по 100 гр., но тогда придется увеличить количество других ингредиентов: 50 капель можжевельника, 70 капель эфирного масла цитрусовых, 150 мл жидкого мыла.
После того, как все манипуляции выполнены, дайте скрабу настояться в течение 2 — 3 суток в прохладном месте.
Как использовать?
Готовый скраб лучше всего хранить в холодильнике, предварительно отделив нужную порцию для одной процедуры. Использовать скраб необходимо на проблемных местах вместо геля для душа 2–3 раза в неделю. Натерлись скрабом и не спешите его смывать, дайте ему поработать. Для этого оставьте смесь на коже, как минимум на 5 минут.
Усилить эффект можно при помощи массажных движений.
Поскольку в скрабе есть эфирные масла, то последующий уход в виде кремов необязателен. Но для усиления эффекта желательно, если в качестве такого выступят специальные средства или эфирные масла.
Попробуйте смешать одну чайную ложку (5 мл) любого базового масла с маслом цитрусового фрукта и можжевельника в равных пропорциях (оптимально до 10 капель каждого).
Нанести смесь на влажную кожу и массажными движениями разотрите, не вытирайте излишки, а дайте впитаться.
Важно: поскольку эфирные масла могут спровоцировать аллергическую реакцию, то предварительный тест необходим. Кроме того, учитывайте и этот нюанс:
поскольку эфирные масла цитрусовых фруктов увеличивают фоточувствительность кожи, то не наносите средства перед прямым контактом с ультрафиолетом.
Смесь из масел, как и скраб храним в холодильнике. Пользуемся регулярно и в удовольствие.
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