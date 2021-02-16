Церамиды: что это за ингредиент и зачем нужен

От количества наименований ингредиентов полезных для кожи, которые должны присутствовать в антивозрастной косметике захватывает дух. Особый интерес представляют церамиды. Что это за «малыши» и зачем они необходимы расскажем в статье.

Что это такое

Церамиды или керамиды (от лат. Cerebrum), представляют собой разновидность жиров или липидов. Являясь основным структурным элементом гидролипидного слоя, они принимают участие в защите от агрессивных внешних факторов и предупреждают потерю влаги. А значит, добавляя в уход средства с керамидами, мы заботимся в первую очередь о восстановлении естественной защиты дермы. Заполняя межклеточное пространство, цирамиды отвечают и за строительную функцию, нарушение которой влечет неблагоприятные последствия, как для здоровья кожи, так и для внешнего вида.

Обезвоживание, сухость и стянутость, а также появление раздражений и воспалений — вот прямые доказательства нехватки керамидов. Соответственно, удерживая влагу и защищая кожу от проникновения таких вредных веществ, как токсины, тяжелые металлы и выхлопные газы, а также вирусы и бактерии, церамиды не только защищают кожу, но и подают сигналы о том, что старым клеткам пора поменяться на новые.

Причины нехватки керамидов

Нехватка керамидов не всегда обусловлена возрастом, в связи с которым эпидермис теряет способность синтезировать эти вещества самостоятельно, и как результат сухость и обезвоженность кожи, так и такими факторами, как неправильный уход, экстремальные погодные условия и недостаточное питание.

Слишком агрессивные или неверно подобранные очищающие средств, как и слишком частое применении правильной косметики может с легкостью нарушить липидный слой и подарить сухость, стянутость и лишние года. Поэтому помним об умеренности ухода и выбираем все косметические средства с учётом возраста и особенностей кожи.

Не лучшим образом на состояние кожи даже с правильной косметикой сказываются как морозы, ветер и сильное солнце, так и постоянное колебание температур. Все это быстро пробивает «защиту» и дарит не только сухость и покраснение, но может подарить столь неприятное явление как зуд.

Неправильное питание, а именно недостаток в нем жирных кислот вследствие диет также становится благоприятной почвой для стянутости и обезвоживания.

Однако частично решить последствия указанных выше явлений, а именно восполнить нехватку родных липидов и способны керамиды.

Керамиды в косметике

Сегодня ассортимент косметических средств для лица волос и тела, в состав которых вошли керамиды действительно впечатляет. Выбирая средства и производителя помните, что входящие в состав косметики церамиды должны не только свободно встроиться в гидролипидный слой вашего эпидермиса, но и заполнить собой имеющиеся «прорехи», способствуя восстановлению целостности защитного барьера кожи.

Стоит отметить, что в целом средства с керамидами универсальны, а значит подходят для любого типа кожи. Однако если вы обладательница чувствительной кожи или сухой, проблемной или возрастной кожи, то она незаменима!

Также прекрасный эффект способна дать косметика с цирамидами после прохождения косметологических салонных процедур, например пилингов и популярной дермабразии, когда требуется скорейшее восстановление гидролипидной мантии.

Выбирая косметику с керамидами, изучите состав на упаковке и выбирайте проверенные средства, подходящие вашему возрасту, типу кожи и проблеме. И только тогда вы убедитесь, насколько потрясающие результаты можно получить благодаря данному ингредиенту.

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