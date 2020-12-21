Как спасти уничтоженные магазинной краской волосы

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Нередко у нас не хватает времени для посещения салона красоты или знаний для выбора качественной и щадящей краски для волос. И как результат — волосы, похожие на мочалку и потеря шевелюры. Как сохранить волосы в условиях карантина, когда половина салонов и магазинов не работает, а времени проводимого дома стало в разы больше? Подробнее в статье.
Общие моменты
Несмотря на то, что маска для волос, рецепт которой мы раскроем, довольно проста в применении и в приготовлении, стоит учитывать следующие моменты:
- Возможна аллергическая реакция, поэтому нужен тест перед применением;
- Некоторые ингредиенты маски довольно дорогие, поэтому исключить можно только один или два;
- Для получения визуально заметного эффекта необходим курс из масок, включающий от 5 до 10 процедур;
- Красить волосы, делать «химию» и прочие не безвредные процедуры можно только после прохождение полного курса;
- В дальнейшем можно ограничиться уходом из двух ключевых ингредиентов: масел шалфея и бея;
- Беременным применение такой маски не рекомендовано даже при отсутствии аллергии на компоненты.
Ингредиенты
Для приготовления волшебного средства для волос нам потребуются:
- 3 чайные ложки качественного кокосового масла,
- 2 чайные ложки масла авокадо (можно заменить 2–3 столовыми ложками спелого и размятого в кашицу свежего авокадо или иным «косточковым» маслом — персиковым, миндальным, абрикосовым и т. д.);
- По паре капель эфирного масла бея и иланг-иланга;
- 5 капель эфирного масла шалфея;
- 3 чайные ложки любой недорогой маски или любимого бальзама для волос без силиконов и парабенов в составе.
Как приготовить и использовать?
Для того чтобы приготовить эту чудодейственную маску для волос, равномерно растворите все эфирные масла в базовом масле авокадо или в масле кокоса, если вместо масла авокадо вы взяли мякоть свежего фрукта. Добавьте оставшиеся ингредиенты и тщательно перемешайте.
Нанесите готовую смесь на влажные волосы, начиная от корней и кожи головы, до самых кончиков. Наденьте сверху полиэтиленовую шапочку, а сверху утеплите конструкцию махровым полотенцем или шапкой.
Выдержите около получаса и смойте маску большим количеством теплой воды, и только после этого, подходящим по типу волос шампунем. Лучше выбирайте натуральные средства на основе мягких ПАВ, без сульфатов, силиконов и парабенов.
- Если волосы после шампуня спутались, то можно их распутать легким кондиционером, который лучше всего наносить на серединку и кончики волос.
- Делайте такую маску 2–3 раза в неделю.
- Если вы приготовили большую порцию, рассчитанную на несколько применений, то храните остатки при комнатной температуре в чистой и сухой емкости без доступа влаги.
Поскольку в составе маски присутствуют эфирные масла, то не забываем предварительно сделать тест на выявление аллергических реакций.
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Нередко у нас не хватает времени для посещения салона красоты или знаний для выбора качественной и щадящей краски для волос. И как результат — волосы, похожие на мочалку и потеря шевелюры. Как сохранить волосы в условиях карантина, когда половина салонов и магазинов не работает, а времени проводимого дома стало в разы больше? Подробнее в статье.
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