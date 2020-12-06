Мусульмане и православные: соседство разных традиций

Каждая религия вносит в жизнь своих последователей целый ряд ограничений. И как показывает история, эти запреты могут варьироваться на протяжении веков. На Руси с древних времен соседствовали люди, придерживавшиеся разных вероучений. И нередко то, что было разрешено одним, для других находилось под запретом.

Ислам и русские

Тема взаимоотношений приверженцев ислама и христианства на Руси рассмотрена в сборнике научных статей «Средневековая Европа. Восток и Запад» (Москва, 2015 г.), который вышел под редакцией доктора исторических наук Михаила Бойцова в издательстве НИУ «Высшая школа экономики». В книге говорится, что восточные славяне узнали о существовании такой религии, как ислам, еще до становления Киевского государства.

«В это время и последующие века Русь имела дело с исламом и в Волжской Булгарии, и среди печенегов и половцев. Битва на Калке (1223) стала первым случаем военного конфликта с монголо-татарами, среди которых к этому времени уже многие были мусульманами. Завоевание Руси в 1237-1241 гг. и последовавшее за этим многовековое подчинение Золотой Орде (с начала XIV в. – исламскому государству) стало кардинальным фактором восточноевропейской истории», – говорится в сборнике статей «Средневековая Европа. Восток и Запад».

А уже в середине XV века приверженцы ислама вошли в число подданных московских правителей. На Руси возникла и стала крепнуть мусульманская диаспора. Многие представители татарской аристократии пользовались такими же привилегиями, как и потомственные русские дворяне.

Но и те мусульмане, которых принято называть простыми людьми, обладали довольно широкими правами, согласно своим традициям.

Многоженство

Одним из главных отличий ислама от христианства является многоженство, которое упомянуто в Коране.

Как известно, священная книга мусульман гласит: «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трёх, четырёх. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости [или бедности]» (сура 4 «Ан-Ниса», аят 3).

На основании данного текста исламские богословы сделали вывод, что мусульманину дозволительно иметь до четырех жен.

Впрочем, среди суннитов, которые жили на Руси, многоженство встречалось довольно редко, в силу национальных традиций. А содержать гарем могли позволить себе разве что люди знатные и богатые.

Для православного человека многоженство всегда было под запретом. На просветительском портале «Православие.Ру» в рубрике «Вопросы священнику» иеромонах Иов (Гумеров) однозначно высказался на этот счет.

«Некоторые иудейские цари имели много жен, но Священное Писание это никак не одобряет, потому что это противоречило закону», – отметил представитель православной церкви.

Близость во время поста

В эпоху Домостроя на Руси православные священнослужители строго регламентировали даже такую деликатную сферу жизни людей, как секс между супругами.

В статье «О супружеских отношениях», которая опубликована интернет-изданием «Православие и мир», протоиерей Максим Козлов подробно описал, в какие дни и ночи мужу и жене не желательно вступать в интимную близость.

«Устав предполагает воздержание от супружеской близости накануне воскресного дня (то есть вечер субботы), накануне торжества двунадесятого праздника и постных среды и пятницы (то есть вечер вторника и вечер четверга), а также во время многодневных постов и дней говения – подготовки к принятию Святых Христовых Таин. Это идеальная норма», – сообщил священнослужитель.

И если современные представители РПЦ, обладая изрядной долей тактичности, все же не настаивают на таких строгих запретах, то несколько веков назад на Руси секс между супругами был строго ограничен.

Что касается мусульман, то им никогда не возбранялось вступать в интимную близость во время поста. Об этом рассказал имам-хатыб Мемориальной мечети (Москва) Шамиль Аляутдинов в статье «Секс и Ислам. Что разрешено и запрещено?», которая опубликована просветительским сайтом Umma.ru.

«В интимной жизни запреты касаются лишь супружеского соития в период менструального цикла, в послеродовой период, в состоянии ихрама (состояние ритуальной чистоты во время паломничества), а также анального полового акта. Остальное – время, формы, периодичность – по усмотрению и обоюдному согласию жены и мужа», – отметил исламский религиозный деятель.

Тем более что в Коране сказано: «Жены ваши – нива для вас, и подходите к вашей ниве как пожелаете [по обоюдному усмотрению]» (сура 2 «Аль-Бакара», аят 223).

Кстати, обязательным для мусульман является пост в месяц Рамадан. Кроме того, желательным считается ограничивать себя в употреблении пищи в определенные периоды времени. Человек также не может нарушить свое слово, если дал Всевышнему клятву соблюдать какой-либо пост.

Кушать конину

Питание человека – еще одна сфера жизни, регламентированная любой религией. Жителей Руси всегда удивляло, что мусульмане едят конину и регулярно пьют напитки, изготовленные из кобыльего молока.

Информационно-аналитический портал «Ислам Сегодня» обнародовал статью «Можно ли мусульманину употреблять в пищу конину?», в которой на поставленный вопрос ответил религиозный деятель Габдулхак хазрат Саматов. Оказывается, все зависит от того, к какому течению в исламе (мазхабу) относится человек.

Как известно, хан Узбек, который правил Золотой Ордой с 1313 по 1341 годы, принял ислам суннитского толка, объявив его официальной религией своего государства. А мусульмане-сунниты считают, что конину есть можно.

«Наши соплеменники на протяжении веков выработали свою национальную татарскую технологию приготовления конской колбасы – казылык, копченого мяса и многих других продуктов, которые сегодня широко представлены на прилавках магазинов и на рынке. Однако ни в одной книге и ни в одном хадисе не упоминается о том, что лошадь можно приносить в жертву, а потому использование ее в качестве жертвенного животного не допускается», – объяснил Габдулхак хазрат Саматов.

Что касается православных жителей Руси, то они всегда избегали употреблять в пищу конину не столько вследствие религиозных запретов, сколько исходя из национальных традиций.

Протоирей Андрей Кордочкин в статье «Можно ли православному есть конину?» (интернет-издание «Православие и мир») отметил, что прямого запрета на употребление в пищу этого мяса Новый Завет не предполагает, в отличие от библейской традиции. Впрочем, среди богословов нет однозначного мнения по этому вопросу.

Брить бороду

Обязательное ношение бороды не ставилось под сомнение православными жителями Руси. Растительности на лице не имели лишь скоморохи, скопцы или какие-нибудь маргинальные личности. Только в начале XVIII века государь-император Петр I Алексеевич начал активно бороться с этой традицией.

Что касается мусульман, то они были гораздо свободнее в данном вопросе.

В статье «Ношение бороды» (сайт Umma.ru) религиозный деятель Шамиль Аляутдинов написал, что приверженцы ислама имеют полное право подстригать или даже брить растительность на лице, хотя представители разных течений в исламе часто об этом спорят.

«Если борода становится главной отличительной чертой человека, а порой и причиной насмешек над ним, то это ненормально, то есть теряется смысл обязательной опрятности, аккуратности и солидности мусульманина», – считает Шамиль Аляутдинов.

И в силу национальных традиций далеко не все мусульмане, живущие на Руси, носили длинные окладистые бороды. Многие их подстригали или даже сбривали.

Переезжать с места на место

В тех или иных формах крепостное право существовало на Руси с XI века, оно было отменено лишь в 1861 году. Православные землепашцы, составлявшие большую часть населения страны, не могли свободно путешествовать, выбирать место проживания.

А вот среди мусульман такой социальный институт как крепостничество не сложился. Большинство приверженцев ислама, живших на Руси, обладали личной свободой, могли не спрашивать у барина разрешения на брак и т.п. Кочевники-скотоводы, пришедшие из Центральной Азии, изначально не были склонны к оседлости. Русские правители, надо отдать им должное, не заставляли мусульман менять естественный уклад жизни.

В электронной газете «Бизнес Online» опубликовано интервью с директором Института истории имени Ш. Марджани (Татарстан) Рафаэлем Хакимовым. Он сказал: «Орда не вводила крепостничества, несмотря на постоянное расширение сельского населения и важность экспорта зерна для голодающей Европы. Крепостничество было чуждо номадической ментальности татар, оно появилось только при Сталине».

Говоря о закабалении крестьянства в эпоху И.В. Сталина, известный историк имел в виду ограничения, которые советская власть наложила на колхозников.

Религиозные каноны по-разному ориентируют на некоторые вопросы своих последователей. Но каких бы вероисповеданий не были люди, есть у них и просто много общего. От настоящей дружбы, к примеру, вряд ли кто-то откажется или от настоящей любви. Никому не хочется стареть в одиночестве и все хотят жить долго-долго.



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