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Мусульманин бородат. Но часто — безус... Почему так?
По инф. cyrillitsa.ru   
22 Ноября 2020 г.
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В русской традиции принято отращивать бороду с усами. А вот мусульмане иногда усы сбривают, оставляя только бороду. Разберемся, с чем это связано.

В русской традиции принято отращивать бороду с усами. А вот мусульмане иногда усы сбривают, оставляя только бороду.

Священные волосы

Согласно мусульманским преданиям, Пророк призывал последователей сбривать усы, но отращивать бороду, чтобы правоверные не походили «на огнепоклонников». Сам Пророк придерживался именно такого правила – носил бороду без усов. В сборнике канонических хадисов имама аль Бухари рассказано предание, когда в последних паломничествах в Мекку Пророк раздавал людям состриженные с головы и лица волосы. В исламском мире они считаются одной из почитаемых и ценнейших реликвий.

Обязательно или нет?

В многочисленных течениях ислама и у мусульманских богословов не сложилось единого мнения о том, обязательно ли оставлять бороду и сбривать усы. Так, захиристкий теолог Ибн Хазм писал о строгом запрете на сбривание бороды. Такой же позиции придерживались сторонники суннитского, ханбалитского мазхаба и ханафиты.

Отдельные представители шафиитского мазхаба (арРафии, анНавави, Закария-аль-Ансари, аль-Хатиб-аш-Шарбини) говорили, что сбривать бороду нежелательно, но оставляли человеку право выбора.

Главное условие отращивания бороды

Сегодня большинство теологов склоняется к мнению, что строгий запрет на сбривание бороды – проявление неграмотности и неверного толкования традиций ислама. Так, известный исламский проповедник-богослов Шамиль Аляутдинов в книге «Ношение бороды» подмечает, что наряду с рекомендацией стричь усы и отращивать бороду, Пророк рекомендовал своим последователям тщательно следить за внешность и соблюдать правила гигиены: чистить зубы палочкой, промывать нос, стричь ногти, выщипывать волосы под мышками и соблюдать другие ритуалы.

Автор ссылается на пояснения имама ат Табари, который пояснял: не нужно бездумно следовать упомянутым в хадисах рекомендациям. Если борода будет неряшливой, грязной, то не сделает мусульманину чести. Доктор богословия Али-Ахмад-Мари также напоминал, что важно при отпускании бороды помнить об аккуратности и опрятности внешнего вида. Если борода становится причиной насмешек и олицетворением неряшливости, то следование традиции утрачивает смысл, ведь мусульманин обязан следовать правилам гигиены, быть опрятным, аккуратным и солидным.

Шамиль Аляутдинов напоминает, что уход за отпущенной бородой – часть кропотливой работы над собственной личностью. Борода – это маркер, через который окружающие оценивают ее хозяина. А ее ношение – сунна, то есть путь и пример подражания Пророку и праведникам. А потому все бородачи обязаны помнить об ответственности, которую накладывает на них буйная растительность.

Окрашивание бороды

Помня заветы Пророка, многие мусульмане продолжают сбривать усы и отращивать бороды, чтобы не походить на многобожников. Однако традиция ношения бороды характерна и для других религий: и православные, и иудеи носят бороды. Чтобы отличаться от них не только сбритыми усами, мусульмане издавна красили бороды натуральными природными красителями. По преданиям сам Пророк носил желтую шевелюру и бороду. Он говорил, что лучшее средство для закрашивания седины – басма или хна.

В России подобная традиция встречается редко, а вот в Бангладеш, например, туристы не могут удержаться от селфи со стариками-мусульманами, образ которых украшают длинные бороды всевозможных расцветок – огненно-красные, оранжевые, синие, изумрудные. Именно такой непредсказуемый эффект дает окрашивание седины натуральной хной и басмой. А вот в черный бороду красить запрещено. Исключение – придание устрашающего облика во время джихада.

О длине

Большинство богословов считают, что бороду можно постричь, но в том случае, если она перерастает длину сжатого кулака. При такой оптимальной длине бороды и ухаживать за ней проще, и смотрится она аккуратно и солидно. Бороды подстригали ближайшие сподвижники Пророка – Ибн-Умар и Абу-Хурайра. О разрешении подстригать бороду говорится в трудах многих богословов – исламского аскета Хасан аль Басри, правоведа маликитской школы Ибн-Абд аль Барра, арабо-мусульманского теолога Ибн-Таймии и пр.

О правилах сбривания усов у исламских богословов единого мнения нет. Так, сторонники шафиита считают, что сбривать усы полностью не нужно. Достаточно подрезать то, что отросло ниже губы. Ханафиты убеждены, что усы нужно «искоренять» полностью. Заметим, что часть сподвижников Пророка сбривали усы целиком (Абу-Раида, Инб-Умар и пр.). Другие – лишь подстригали (Абдуллах-ибн-Бишр, Микдам-ибн-Мадикариб и др.).

О запретах и наказаниях

В современном сознании любой темноволосый мужчина с бородой (как и женщина в хиджабе, кстати) ассоциируется с террористом, поэтому во многих странах буйная растительность на лице становится причиной повышенного интереса к человеку со стороны правоохранительных органов. Например, в Узбекистане нет официального запрета на ношение бороды, но многие мужчины расстаются с ней, чтобы не вызывать подозрения и не оказаться в «списке бородатых» Службы безопасности. Узбеку-бородачу для получения паспорта требуется специальная справка, доказывающая его непринадлежность к экстремизму, получить которую практически невозможно. Дагестанские бородачи рискуют постановкой на «профилактический учет».

В истории зафиксированы случаи, когда нарушение правил относительно бороды приводило к трагическим последствиям. Так, талибы в Афганистане обязывали мужчин отращивать бороды и проводили проверки. Тех, кто по каким-то причинам не смог вырастить бороду длиннее сжатого кулака, жестоко избивали. В Пакистане талибы запрещали парикмахерам брить бороды, а заведения отказавшихся или нарушивших запрет подрывали.

Традиция ношения бороды характерна для разных религий. А как в исламе?

Сегодня большинство мусульманских стран всё же относятся к бородачам лояльно. Так, обязательное ношение бороды в Карачаево-Черкессии предписано только имамам. В Татарстане считают, что борода – атрибут, который следует заслужить, поэтому небольшую поросль можно отпустить в 30-35 лет после женитьбы, и только разменяв седьмой десяток, разрешается отращивать длинную бороду.

В связи с поднятой темой бород окунемся немного в историю. У славян борода, оказывается, считалась источником силы, а в средневековой Европе за прикосновение к ней могли даже вызвать на поединок. А в Карибском море есть, если что, бородатый остров. Догадались какой? Барбадос. Так переводится это название.

И вот в завершение еще любопытные публикации, касающиеся внешнего вида:

По инф. cyrillitsa.ru

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