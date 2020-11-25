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Православие: еда — это и благодарность Господу
По инф. cyrillitsa.ru   
25 Ноября 2020 г.
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Волоколамский митрополит Илларион в своих интервью не раз указывал, что пища для христианина — это не только утоление нашего голода, но еще и дар Господа жаждущему. Недаром в словах молитвы «Отче наш» есть слова «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», что по сути является молитвой к Богу насытить голодных верующих, дать им хлеба на каждый день.

В православии просто так и не поешь?

Так как за всем происходящем в мире стоит Бог — его воля или попущение, сытость человека и его здоровье тоже зависят от Творца. Именно поэтому православный человек молится и кладет на чело крестное знамение перед трапезой и не выходит из-за стола, не возблагодарив Творца за дарованную пищу.

Крестить или не крестить

Обычай освящать крестом еду появился еще в древности. В Евангелии от апостола Марка (16:17–18), когда Христос впервые по Воскресении Своем является апостолам, он приказывает им идти по миру и проповедовать Евангелие «всей твари», предсказывая — «кто будет веровать и креститься, спасен будет», уверовавших же будут сопровождать знамения: «Они будут изгонять бесов.... и если что смертоносное выпьют, не повредит им...».

Чем же может освятить подозрительную еду путник, у которого с собой ничего нет, кроме дорожного посоха? Только крестным знамением — оружием Христа. Крест освящает собой все и вся, а изображение его спасительно и душеполезно.

«Следует помнить, — указывает современный проповедник протоиерей Игорь Фомин, — что освящая еду, мы посвящаем ее Богу и испрашиваем на ее вкушение Божье благословение». Живший в начале XX века иеросхимонах Серафим Вырицкий сетовал, что теперь люди часто болеют, так как редко призывают Божье благословение на трапезу. Он писал, что раньше люди и пахали, и сеяли, и собирали зерно, пекли хлеб с молитвой, а теперь в России все это делают с проклятиями и матом, и именно поэтому рекомендовал освящать любую еду крестным знамением, а еще лучше — святой водой.

Поэтому христиане перед едой перекрещивают всю пищу, независимо от того, кем и где она была приготовлена. Во-первых, этим они испрашивают на вкушение пищи Божьего благословения, а во-вторых, освящают ее, как бы исправляя крестным знамением не всегда полезную еду. Многие батюшки рекомендуют благословлять крестным знамением пищу во избежание вредного воздействия на организм человека всяческих вредных добавок, которые могут содержаться в пище, изготовленной промышленным способом.

Суевериям здесь не место

Многие верующие в частных беседах признают, что крестят еду еще и для того, чтобы «отогнать бесов». «А вдруг он прямо на тарелке сидит?».

Однако официально Русская православная церковь учит, что бесы не проникают в человека с пищей или при общении с иноверцами. Злые помыслы в своих сердцах порождают сами люди, оскверняя себя изнутри. И только после того, как человек сам отдает себя во власть греху, им может завладеть нечистый дух.

Воздействие креста можно измерить?

Инженер-электрофизик из Санкт-Петербурга Ангелина Доминиковна Малаховская, искренне верующий человек, в последние годы перед уходом на пенсию вместе с группой единомышленников пыталась исследовать изменения физических свойств воды после ее освящения крестным знамением и молитвой. Она считает, что выявила закономерность: после освящения даже обычной водопроводной воды молитвой и крестом повышается ее оптическая плотность в области ультрафиолета, а количество вредоносных бактерий уменьшается в 7-10 раз. При этом изменения освященной воды напрямую зависят от веры человека. При освящении водопроводной воды крестным знамением, которое творил атеист, оптические свойства воды не изменялись. Любопытно, что об изменении физических свойств освященной крестом воды писал еще Павел Флоренский.

Подобное изменение касается и пищи. Недаром среди верующих ходит молва о замечательном вкусе монастырской еды, которую готовят из самых простых продуктов, но которая при этом необычайно вкусна и питательна — ведь готовят ее для людей с радостью в сердце и молитвой в душе. Надо признать, что ученые-атеисты результаты подобных исследований отрицают, а значит, все снова возвращается к вопросу веры: «По вере вашей будет дано вам!».

Относиться к пище следует бережно

Есть немаловажный вопрос, который верующий благочестивый христианин может себе задать после того, как помолился перед едой и освятил блюдо крестным знамением: «Если еда теперь освящена, что делать, если я не могу все съесть?". Ответ очевиден: следует до начала прима пищи сделать порцию поменьше. В столовых и в кафе можно просто оставлять недоеденное на тарелке.

А вот в православных монастырях с едой обращаются бережно. После трапезы остатки собирают — монахи их доедят в следующий раз. Существует даже особый чин: священник над остатками еды читает освятительные молитвы. В этом случае он поступает подобно Христу, который в Евангелии явил чудо, накормив огромную толпу людей в 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами и повелев апостолам собрать остатки в 12 корзин. Этим он явил ученикам пример бережного отношение к пище.

Молиться ли перед приемом пищи, класть ли на чело крестное знамение – каждый человек сам для себя решит. Но любая пища требует, даже без соблюдения всех рекомендуемых православием действий, бережного и разумного к себе отношения. Переедать точно не стоит, да и готовить такое количество, что многое не будет съедено и пропадет. Первое - опасно для здоровья, второе - для кошелька.

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