По законам пустыни: как хоронят мусульман?

Погребальные обряды, как никакие другие, несут на себе отпечаток глубочайшей архаики, храня традиции и особенности жизненного уклада народа, возникшие в эпоху седой старины. Один из лучших примеров тому – мусульманский погребальный обряд.

Ислам возник в среде арабов – пустынных кочевников Аравийского полуострова. И когда сегодня хоронят мусульманина в любом уголке мира, будь то Лондон или русский Север, погребальный чин неизменно напоминает об этой выжженной солнцем земле.

Подготовка к погребению

Умершего мусульманина хоронят в день смерти, до заката солнца. Если человек умер ночью, то позволительно похоронить его на следующий день. Это предписание основано на следующем хадисе (хадисы повествуют о речах и поступках Пророка Мухаммеда, которые затрагивают различные стороны религиозной жизни мусульман): «Сказал Пророк: "Исполняйте похороны возможно раньше, потому что, если они добрые, то, возможно, — он продолжил, — вы раньше принесете его (умершего) к нему (к добру), а если это не так, то вы раньше снимите со своих шей зло"».

Причина такой поспешности очевидна: в жарком климате, в котором обитали первые мусульмане, долго держать мертвое тело непогребенным просто невозможно.

Как только человек умер и его родные убедились в этом, совершается омовение покойного (тахарат). Если есть возможность, тахарат проводят в специальном помещении при мечети или на кладбище.

Омывают умершего люди его пола. Впрочем, муж может присутствовать при омовении жены, так же, как и жена при омовении мужа. Главным при совершении обряда является гассал – человек, самый сведущий и опытный в этом деле. Гассалу помогают, как правило, еще три человека.

В помещении зажигают благовония, покойного раздевают, укладывают ногами в направлении Мекки и прикрывают «постыдные места» куском материи в соответствии с хадисом «Посланник Аллаха... сказал: "Пусть мужчина не смотрит на аурат (постыдные места) мужчины, а женщина не смотрит на аурат женщины"». Гассал массирует живот покойного, чтобы вышли все нечистоты. После этого приступают к мытью. В воду добавляют ароматические вещества и тщательно обмывают все тело. Гассал обязательно промывает нос, рот, глаза покойного, моет с мылом его волосы и бороду, если они есть.

После того, как тело омыто и освобождено от всего нечистого, его облачают в саван. Мусульманские погребальные одежды состоят из нескольких полотнищ ткани. Для мужчин их три, для женщин – пять. Покойного мусульманина облачают в камис (кусок ткани с отверстием посередине для головы), затем обертывают вторым куском материи, а сверху плотно обвивают погребальным покрывалом лифафой. Если человек был богат, ткань савана может быть дорогой, но ни в коем случае не шелковой, поскольку шариат не велит мужчине носить шелк.

Погребальный наряд мусульманки помимо этих трех полотнищ включает в себя головной платок и повязку вокруг груди.

Обряды омовения и обряжания покойных соблюдаются неукоснительно, однако, имеются свои исключения. Так, например, если есть недостаток в воде (а в быту пустынных кочевников это не редкость), тахарат заменяется на таямум – очищение песком или землей.

Если речь идет о похоронах маленьких детей (младше семи лет), то прикрывать «постыдные места» нет нужды, так же, как и необязательно следовать правилу «мужчины моют мужчин, а женщины – женщин». Маленькую умершую девочку может омыть и мужчина, а маленького мальчика – женщина.

Если хоронят шахида (мученика), то его не обмывают и оставляют в той одежде, в которой он погиб, в соответствии со словами Пророка: «Клянусь Тем в Чьей длани моя душа, (если) кто-нибудь будет ранен на пути Аллаха... он обязательно явится в День Воскрешения (со своей раной) цвета крови (от которой будет исходить) аромат мускуса».

Погребение

После того, как покойный омыт и облачен в саван, прочитаны все необходимые молитвы, тело водружают на специальные носилки – тобут – и несут на кладбище. Сопровождают их только мужчины, женщины остаются дома. Это основано на словах одной из первых мусульманок, современниц Пророка Мухаммеда, по имени Умм Атыйя: «Нам запрещалось сопровождать носилки, но не строго настрого».

Носилки несут, согласно обычаю, четыре человека, идут они довольно быстро, но без суеты. Это правило основано на хадисе: «Несите покойного побыстрее...».

На кладбище мулла читает специальную заупокойную молитву – джаназу. После этого приступают к погребению.

Особо стоит рассказать об устройстве мусульманской могилы. Она делается глубокой, не менее полутора-двух метров, и довольно широкой, чтобы помимо покойного мог поместиться человек, который будет укладывать тело. На дне могилы делают боковую нишу – ляхд. В эту нишу будет помещен покойный. Высота ниши такова, чтобы мог поместиться человек, совершающий земной поклон во время намаза. Ляхд устраивают так, чтобы ноги покойного были несколько ниже уровня головы, а сам он лежал бы на правом боку, лицом в сторону Мекки. Вероятно, из-за этого у некоторых людей существует ложное представление о том, что мусульман хоронят в сидячем положении.

Опуская в могилу женщину, над ней растягивают ткань, дабы никто не увидел ее даже мертвой.

Хоронят мусульман без гроба, поскольку деревянный гроб для кочевников Аравии был невиданной роскошью, а обычай первых мусульман осуждает роскошь вообще, и в особенности, в том, что касается похорон. Нишу закрывают кирпичом или плоским камнем, использовать дерево не принято по той же причине, по какой мусульмане отказываются от гроба. После этого могилу засыпают землей. Могильный холм делают невысоким, не более пяди от земли в соответствии с хадисом: «Пророка ... положили в ляхд, а затем заложили саманом и сделали так, что его могила возвышалась на пядь от земли».

Сверху на погребение кладут камни – один над головой покойного, другой – над его ногами, могилу поливают водой. Затем все уходят, на кладбище остается лишь мулла для чтения необходимых молитв.

Наряду с привычными погребальными обрядами, в том числе которые есть и у мусульман, существуют очень странные традиции в обращении с ушедшим в мир иной человеком. Например, в Индонезии быстро похоронить близкого могут позволить себе далеко не все. И если так скалдываются дела, то тело хранится... дома.

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По инф. cyrillitsa.ru

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