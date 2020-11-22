Из истории пищевых запретов: лошадь – ценный работник, как же её есть-то?

Питание людей определяется, в основном, национальными традициями и религиозными предписаниями. С древних времен в список продуктов, запрещенных к употреблению по той или иной причине, у русских входило мясо некоторых видов животных. Многие жители нашей страны и сегодня исключают из своего рациона, например, конину, телятину или медвежатину. А вот баранину или козлятину русские изредка ели, хотя и с некоторыми оговорками. При этом на козью голову распространялось жесткое табу.

Народные традиции

Одной из основ культуры любого народа является национальная кухня. Часто в течение многих веков она остается практически неизменной. Табу на употребление тех или иных продуктов тоже передается из поколения в поколение. Об этом кандидат философских наук Зоя Медведева и кандидат культурологии Ольга Васькина написали в статье «Пищевые запреты в среде российского крестьянства в конце XIX – начале XX в.», которая опубликована в журнале «Общество: философия, история, культура» (№ 10 за 2017 г.).

Ученые отметили, что жители русских деревень выработали целую систему, которая регламентировала не только перечень запрещенных продуктов, но и способ их приготовления. К тому же, пищевые табу крестьян были достаточно вариативными и гибкими, они во многом зависели от пола и возраста людей, народного календаря земледельцев, экономической целесообразности, а также от мифологических и религиозных предписаний.

В древности еда имела сакральный статус. Участие в совместных трапезах носило ритуальный характер. На Руси считалось, что через пищу можно получить мистические знания, стать более здоровым и сильным, снять порчу, обеспечить своей семье материальный достаток. Однако употребление некоторых продуктов, напротив, сулило людям различные болезни и беды.

Особенно осторожными должны были быть беременные женщины и кормящие матери. В зависимости от региона на них налагались дополнительные пищевые запреты. Например, беременная не должна была обгладывать птичьи кости, есть на ходу или в потемках, прятать куски за пазуху. В число табуированных продуктов для будущих мам входили: семечки, зайчатина, мед, различные виды рыбы, изгрызенный мышами хлеб, пригоревшее в сковородке мясо и т.п. Все это, как считалось, могло навредить малышу.

Причины табу

Известный этнолингвист, доктор филологических наук Галина Кабакова написала статью «Пищевые запреты восточных славян и их обоснование», которая вошла в сборник научных работ «Категория оценки и система ценностей в языке и культуре» (Москва, 2015 г.). Исследовательница обратила внимание, что одних птиц русские не ели, называя их «нечистыми», а других, напротив, слишком почитали.

«Восточные славяне, как правило, соблюдали запрет на употребление в пищу голубей, домашних и диких, поскольку они воспринимались как образ Святого Духа, хотя бывали и исключения...», – написала Г.И. Кабакова.

И лебедей не ели, поскольку восхищались красотой этих птиц и такими их качествами, как семейственность, верность. Кроме того, на Русском Севере почитали петуха, ведь он, как верили крестьяне, своими криками способен изгонять нечистую силу. А вот от тетерева отказывались из жалости, так как есть глухую птицу, обиженную самим Создателем, считалось грехом.

Многие пищевые запреты были обусловлены сочетанием нравственных ограничений и экономической целесообразности. Например, лошадь была слишком ценным помощником и на пашне, и на поле брани, чтобы употреблять ее в пищу. Телят старались не есть, поскольку они еще невинные детеныши, а кроме того, без них корова перестанет давать молоко.

Кого считали «нечистыми»

Среди животных, на которых наложено пищевое табу, можно выделить три основные группы:

оборотни, которые могут оказаться людьми;

творения Сатаны ;

; те, кто питается падалью или человечиной.

Многочисленные сказания и легенды, в которых люди превращаются в медведей или волков, предопределили запрет на поедание их мяса. Впрочем, хищных животных многие народы в пищу стараются не употреблять, как и птиц, в которых после смерти могут воплотиться души предков.

Русские подозревали, что аисты, цапли, удоды, дятлы и хохлатые жаворонки – это люди, превратившиеся в пернатых по какой-то причине. Например, в наказание за прегрешения. А вот в собаках, сороках и воронах могли «узнать» ведьм и колдунов, способных менять облик в полнолуние или в ночь перед религиозными праздниками.

Ко второй группе «нечистых» животных, согласно народным поверьям, относились рак, козел и заяц, якобы сотворенные Сатаной. При этом сам факт дьявольского происхождения не всегда означал полный запрет на употребление этих созданий в пищу. Например, в одном варианте легенды о раке говорится, что он был изготовлен чертом, поэтому есть его нельзя. А в другом варианте, напротив, разрешается употребление в пищу этого членистоногого, поскольку рогатый не сумел придумать название своему творению, и оно было дано самим Всевышним.

«Также и дуалистическая концепция творения козла и зайца – черт создал их, а Бог одушевил – предполагала пригодность в еду этих животных (рязан., владимир.) или частичную пригодность: можно есть козлятину, но не козлиную голову, потому что черт упросил Бога, чтобы тот ее ему оставил...», – написала доктор филологических наук Г. И. Кабакова в своей вышеназванной статье.

В ряде регионов Российской империи запрет на поедание зайчатины носил выборочный характер. Часть этого мелкого животного не ели, поскольку считалось, что «у него кошачья морда и собачьи лапы», а все остальное спокойно употребляли в пищу.

К «нечистым» также относили падальщиков. Причем по этой причине из рациона русских исключались и некоторые виды рыб, такие как сом и налим. А речного угря не признавали пригодным в пищу по причине его внешнего сходства со змеями, которых тоже не жаловали.

Кроме того, под запрет попадало мясо животных, умерших своей смертью (мертвечина) и задушенных (удавленина). Люди верили, что дух покидает тело вместе с кровью, поэтому в пищу годится лишь та дичь и птица, которая была зарезана и освежевана с соблюдением определенных правил.

Козел – бог или дьявол

Вероятно, двойственное отношение к козьему мясу и полный запрет на поедание головы связаны с неоднозначным отношением к этому мелкому рогатому животному, бытовавшему среди русских. Большинство исследователей полагают, что в дохристианскую эпоху народные языческие верования буквально обожествляли козла, считая его символом плодовитости и сексуальности. А затем это животное стало ассоциироваться с Сатаной, согласно библейской традиции.

Например, известный палеоантрополог и писатель Александр Белов в своей книге «Русь арийская. Наследие предков. Забытые боги славян» (Москва, 2014 г.) отметил, что живая коза или человек в маске этого животного были обязательными участниками гуляний во время Масленицы. Ряженые люди пели песни о плодородии и совершали обрядовые действия, символизирующие возрождение природы к новой жизни.

А. И. Белов придерживается мнения, что одним из подтверждений сакральной функции козла, как умирающего и воскресающего языческого божества, является сказка «Об Аленушке и ее братце Иванушке».

Кандидат исторических наук Владимир Дынин обратил внимание, что славяне считали изображение козла мощным оберегом от темных сил. Об этом ученый рассказал в статье «Животные-апотропеи в русской народной традиции», которая вышла в журнале «Берегиня.777.Сова» (№ 1 за 2013 г.).

Русские крестьяне верили, что козел способен охранять других животных и жилище человека от злых духов. То есть, он может выполнять апотропеическую функцию. Поэтому на конюшнях часто вешали козьи рога, а черепа этих парнокопытных зарывали перед крыльцом.

Однако многие христиане видят в образе козла проявление Сатаны. Не случайно чертей или демонов часто изображали с изогнутыми рогами и мордами этих животных. Считается, что так люди переосмыслили библейскую традицию, согласно которой во время праздника Йом-Киппур на это животное возлагались все грехи иудеев. Затем Козла отпущения изгоняли в пустыню. Хотя негативное отношение к рогатому богу может быть отголоском жесткого противостояния первых христиан и язычников, поклонявшихся силе плодородия.

Они мочатся на голову

Впрочем, от поедания головы самца этих парнокопытных животных воздерживаются многие крестьяне, хорошо знакомые с их повадками. Дело в том, что козлы обычно мочатся на свои головы, изгибая шеи и подставляя морды под струю. Особенно часто они пользуются таким своеобразным «одеколоном» в брачный период, чтобы привлечь самок своим многократно усилившимся специфическим запахом и заодно предупредить других самцов о личном статусе и притязаниях на козий «гарем».

Запах в мире животных, в первую очередь, исполняет коммуникативную функцию. Например, он сообщает, что пришло время для зачатия новой жизни.

Многие животноводы, независимо от национальности, часто видят, как козлы мочатся себе на головы, конечности и животы. По этой причине их и не едят. Да, и вообще, стараются козлов не есть. Их держат преимущественно ради размножения.

Сейчас тоже мясо некоторых животных у людей не особо в чести. Например, конина. Не всех ее желают употреблять. И кроме мясных продуктов многие другие не радуют – вкусные вроде, а в себе опасность таят. Так что список пищевых табу может пополняться и пополняться.

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По инф. cyrillitsa.ru

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