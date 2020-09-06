Почти 200 лет в России рекрутский набор менял жизнь крестьянских парней навсегда

В Российской армии долгое время солдат мог получить отставку только в том случае, если становился совершенно непригодным к службе — в результате ранения, инвалидности или болезни. Только в 1793 году указом императрицы Екатерины Великой была установлена срочная служба в 25 лет, после которой солдата ждала отставка. Следующие сто лет срок службы постепенно снижался: например, при Николае I уже после 20 лет солдата отправляли в бессрочный отпуск.

Поэтому, начиная с 1830-х, в России появилась новые категории военного сословия — отпускной солдат и отставной солдат. Длилось это вплоть до 1874 года, когда служить стали всего шесть лет, и после службы в армии солдаты возвращались в прежнее сословие — то есть становились ремесленникам и крестьянами.

Солдаты — особое сословие

«Но в течение всего XIX века военное сословие в России являлось феноменом, особой группой населения», — об этом пишет в своей статье «Семейная жизнь отставных и отпускных солдат в русской армии в XVIII веке» автор Ю. В. Щербинина. Эта группа начала свое формирование в начале XVIII века; в нее входили регулярные войска, казаки с семьями, все бессрочные отпускные солдаты и отставники, а так же — их семьи. По закону призывавшийся в армию рекрут освобождался от крепостной повинности, а его дети, рожденные после призыва, не были крепостными, в то время как дети, рожденные до призыва, оставались в крепостной зависимости. Однако судьба «свободных» солдатских детей тоже была безрадостна: юноши были обязаны служить в армии так же, как и отцы, а дочерей отдавали замуж за солдат.

Эта система создавала множество проблем, одной из которых были ветераны, вышедшие в отставку — часто они не имели никакой опоры, семьи, детей и средств к существованию. Это нашло отражение в русских народных сказках: «Отслужил солдат двадцать пять лет, дали ему синий билет и пошел он домой. И было у него денег — целых три копейки!».

И после службы оставались солдатами

В середине XIX века военные составляли около 14% населения российских городов, и около 7% — деревень. Отставники были лично свободны, но по желанию могли записаться в податное сословие, чего почти никогда не происходило. Иногда, в том случае если они не могли работать, им назначали пенсию — 36 рублей в год.

В 1858 году в России было 478 тыс. отпускников и 291 600 отставников. С 1796 по 1858 год воинскую службу прошло 2 034 100 ветеранов. Армия, по сути, стала еще одним путем освобождения от крепостной зависимости.

Однако при отставке или бессрочном отпуске большинство военных оставались именно «солдатами», не смешиваясь с другими сословиями. Появились целые «солдатские» семьи, которые могли состоять из отставника, его жены, детей, старого солдата-отставника (например, отца жены), солдатки с ребенком — например, жены сына или брата. Обратно в крепостные отставники не торопились, дочерей выдавали замуж за таких же отставников или, в самом крайнем случае, за удельных крестьян.

До 1850-х отставники предпочитали селиться в городе, где они могли заняться ремеслами или стать пожарными, швейцарами, смотрителями. Отставники и их семьи не подлежали обложению подушным налогом, но были почти лишены социальной поддержки.

Даже в том случае, если солдат возвращался в родное село, то часто предпочитал жить своим двором, отдельно от родни. Но чаще солдаты уезжали на родину жен.

В благодарность — три рубля

Во время властвования императора Николая I правительство не раз обращало внимание на социальную поддержку ветеранов. С 1828 года солдатам позволяли оставлять в семье одного из сыновей — для обеспечения старости родителей. А когда в 1848 году отпускники были снова призваны на службу, их семьям для поддержания жизни выдавались пособия, однако царское правительство совершило хитрость, возложив эту обязанность на плечи местного дворянства, что вряд ли особо улучшило положение семей.

В 1867 году особым Положением для отставников было утверждено пособие в три рубля в месяц, но только спустя 20 лет эту «пенсию» стали получать все отставные солдаты. А 1876 году были отменены увольнения в бессрочные отпуска. Всех бессрочников снабдили увольнительными билетами и перевели «в нижние запасные чины».

Не такой, как мы

Как видите, почти две сотни лет в России — весь XVII и XIX век рекрутский набор менял жизнь крестьянских парней навсегда. Они получали свободу от крепостничества, но почти никогда не возвращались в родное село, женились на дочерях солдат, оставались в городе и вплоть до конца XIX века были особым сословием, в которое можно войти, отслужив в армии, но из которого уже никто не выходил.

Немудрено, что вчерашние соседи — крепостные крестьяне и даже родня навсегда вычеркивали рекрута из своей жизни и уже не воспринимали его как ровню, как родню. Для них солдат навсегда становился «государевым человеком», несущим неведомую службу, о которой крестьяне имели весьма смутное представление. Недаром в сказках о солдате служба героя чаще всего заключалась только в «стоянии на часах».

Русские сказки и песни отразили «инаковость» солдата — он не боится умирать (недаром главной присказкой солдата в сказках является: «Двум смертями не бывать, а одной не именовать!»), он запросто может сладить с нечистой силой, обхитрив черта или глупого Змея, и наделен особой смекалкой, позволяющей ему варить из топора кашу, возвращаться живым из ада и даже жениться на царской дочке. Впрочем, подобное отношение к солдатам есть и сейчас — недаром к 23 февраля во многих семьях вспоминают другую присказку: «Не служил – не мужик!».

***

Ежегодно для службы в российскую армию набирают годных по здоровью молодых людей. Но не все из них идут в ряды РА с радужным настроением. Пугают сложности казарменной жизни, неуставные отношения и прочее. Некоторые и вовсе пытаются, что называется, откосить. И, наверное, что-то должно измениться в жизни солдат в рамках службы в армии, чтобы таких явлений наблюдалось поменьше, а от желающих защищать Родину наоборот не было бы отбоя.

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По инф. cyrillitsa.ru

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