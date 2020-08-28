«Солдатские матери» о дедовщине армии: стало еще хуже!

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В Минобороны отчитались о том, что полностью искоренили дедовщину. В правдивости слов засомневались многие. Сомнения подтвердила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова: никуда она не делась, даже хуже стало!
– Терминология, которую применил [заместитель министра обороны Андрей] Картаполов, меня приводит в ужас, – признается Валентина Мельникова. – Потому что говорить нужно о преступлениях и нарушениях, а это все эвфемизмы.
Дедовщина – термин, который когда-то замполиты придумали вместо того, чтобы называть вещи своими именами: побоями, пытками и т.д. – напоминает защитница прав военнослужащих.
Понятно, что советской системы унижений в российской армии уже нет. К 2012 году в Комитеты солдатских матерей не было ни одной жалобы на побои, пытки, жестокое обращение. Это результат действий предыдущих составов командования — каждый понемногу вносил свою лепту.
А с 2013 года все стало потихонечку возвращаться, – отмечает Мельникова. – Младшие офицеры и бьют, и унижают, и запугивают солдат. Отнимают у них деньги. Как правило, на уровне ротного. Почти всегда находится в части какой-то капитан, которых со своих подопечных солдат снимает по тысяче рублей. То есть около 100 тысяч рублей он может иметь на этих поборах каждый месяц. А командиры частей не реагируют на это, – утверждает правозащитница. – В том числе, и замполиты, которые теперь как раз подчиняются товарищу Картаполову. На самом деле стало даже хуже. Только за последний год у нас были и расстрел в части, и жалобы на издевательства, и уголовные дела на офицеров.
Дедовщины у них нет! – Мельникова, иронизируя, подвергает сомнению слова замминистра обороны. – Хорошо, сынок! Тогда скажи, а превышение должностных полномочий со стороны офицеров и неуставные отношения — есть же у тебя в армии такое? Что ты говоришь в терминах, которых уже давным-давно не существует? Нехорошо это. И некрасиво. Надо говорить о том, что есть.
Весной было интервью главного военного прокурора Валерия Петрова. Абсолютных цифр о числе преступлений в армии он тоже не приводил, но аккуратно упомянул, что случаи есть, – напоминает Валентина Мельникова. – Конечно, это не сотни тысяч эпизодов. Но даже если одного мальчика в части избили, и он потом взял в руки автомат и расстрелял 8 человек – это же никуда не годится.
Вот это уже куда больше похоже на правду.
Увы, но все-таки не до конца искоренена "дедовщина" в рядах военнослужащих, хотя и заявляет высокое начальство об обратном. Знать и громко говорить об этом - вовсе не означает "очернять" и "подрывать боеспособность", но, увы, нельзя отмахнуться от таких вот заголовков:
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