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Женский экипаж впервые в истории выйдет патрулировать Черное море

Сергей Винник, "Российская газета"   
14 Июня 2020 г.
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Патрульный катер «П-834» Черноморского флота впервые будет укомплектован полностью женским экипажем. Сейчас члены команды проходят тренировки и скоро приступят к несению службы.

Женский экипаж впервые в истории выйдет патрулировать Черное море

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Женский экипаж уже завершил трехмесячный курс начальной подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Теперь занятия продолжаются уже непосредственно на Черноморском флоте в составе противоподводно-диверсионного отряд морского спецназа.

На интерактивном тренажере «Мостик» экипаж оттачивает навыки управления катером, изучает его устройство, работу навигационных приборов. Курсантки учатся бороться за живучесть корабля, отрабатывают действия в условиях пожара на борту. Углубленно изучается работа основных узлов и агрегатов, расположение внутренних помещений, действия в различных условиях выполнения боевого задания и судовождения. Женский экипаж обучают опытные моряки-наставники.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны на флот в нашей стране было призвано 9803 женщины. Еще 5330 несли службу в частях береговой обороны. 2909 женщин служили в авиации. Женские экипажи из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка, получившие грозное прозвище «ночные ведьмы», снискали заслуженную славу и навсегда вписаны в историю победы над фашизмом.

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