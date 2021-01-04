Волшебные маски для рук, которые оценят домохозяйки: часть 1

Руки женщин — та часть тела, об усиленном уходе за которым все время забывают. Потому именно они и способны сыграть злую шутку, выдав настоящий возраст, а то и прибавить пару — тройку лет. Особенно актуален регулярный уход для домохозяек, которые постоянно взаимодействуют с водой и химическими средствами. Однако если вы не всегда вспоминаете о необходимости регулярно использовать крема для рук, то периодически можете делать маски, эффект от которых называют волшебным! Подробнее расскажем в статье!

Ингредиенты

Простенькая по составу и легкая в приготовлении маска положительно влияет как на состояние кожи, так и на ногти, которые от постоянного взаимодействия с различного рода жидкостями, ломаются, желтеют и истончаются, благодаря укрепляющему эффекту. Вот совет для ухода за руками.

Для того чтобы приготовить маску, способную вернуть коже рук не только мягкость и гладкость, но и молодость, а также восстановить ногтевые пластины, нам потребуются:

Одноразовые перчатки из полиэтилена; Яичный желток; Пара чайных ложек касторового масла; 2–3 столовые ложки жирного молока или сливок.

Основные моменты

Все ингредиенты перемешиваем в чистой емкости до консистенции крема, затем наносим на руки плотным слоем, не забывая про ногти и кутикулу (тут можно интенсивно повтирать). Надеваем сверху перчатки, выдерживаем как минимум один час.

В это время можно заниматься любыми делами помимо тех, которые связаны с водой и жидкостями. Но лучше отдохнуть и ничего не делать.

По истечению выбранного промежутка времени снимаем перчатки и смываем остатки кремообразной маски теплой водой или удаляем излишки одноразовыми салфетками. Можно использовать в качестве ночной маски, оставить руки в перчатках на всю ночь.

Эффект после одной процедуры вы заметите сразу. Но поскольку он держится короткое время, то лучше провести целый курс из 5 (минимум) — 10 масок, делая одну процедуру в 2 — 3 дня. За этот период кожа рук и ногти успеют полностью восстановиться.

Готовую маску необходимо хранить в холодильнике не более 48 часов и без доступа воды. Поэтому стараемся делать свежую порцию чудесного средства непосредственно перед применением. Поскольку в составе есть масло, то лучше всего заблаговременно выполнить тест на аллергию и индивидуальную непереносимость.

Новогодние праздники и последующие «каникулы» — это прекрасное время, чтобы уделить время себе и совместить отдых и просмотр развлекательных передач с полезными процедурами.

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