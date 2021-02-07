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Жены Ивана Грозного были писаными красавицами, да и наложницы тоже
|Фаина Шатрова, cyrillitsa.ru
|07 Февраля 2021 г.
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Историки не устают спорить, как часто Иван Грозный оказывался в объятиях наложниц, и сколько у него было жён. Бесспорным остается один факт – все женщины царя были ошеломительно красивы.
Малышка Настенька
Первая и самая любимая – так чаще всего называют Анастасию Захарьину, с которой 17-летний царь Иван обвенчался в 1547 году. На смотринах из огромного числа девушек, кокетливо улыбающихся и пытающихся привлечь внимание, царь выбрал самую скромную. Ту, что не смела поднять на него глаз.
Сложно сказать, была ли это любовь с первого взгляда, но то, что Иван Васильевич боготворил первую жену – факт. Как писали историки Л.Морозова и Б.Морозов, Иван с первых дней знакомства не переставал восхищаться женой. Он любил в ней всё: и совершенные черты лица, и густую темно-русую косу до пят, и большие глаза (предположительно – карие). Ее внешность, как пишет в книге «Иван Грозный. Жены и наложницы «Синей бороды» С. Нечаев, олицетворяла для царя мечту о безмятежности у домашнего очага и тихом человеческом счастье.
Современники не только отмечали поразительную красоту Анастасии, но и воспевали ее многочисленные добродетели. Целомудренная и смиренная, набожная и чувствительная женщина обладала житейской мудростью. Она была очень маленького роста (порядка полутора метров) – и это, наряду с природной скромностью, могло бы превратить ее в безмолвную и послушную тень великого правителя. Однако Анастасии единственной удавалось усмирять гнев мужа, отговаривать его от жестоких поступков, подталкивать на путь смирения и человеколюбия. При этом она не давала себя в обиду, тактично настаивала на своем и не боялась перечить царю. Если при боярах царь нередко позволял себе резкости и грубость, то глядя в огромные глаза, наполненные нежностью, он успокаивался и обретал душевное равновесие.
Горячая кровь
В 1561 году, после смерти первой жены, Грозный женился повторно. О красоте дочери черкесского князя Темрюка 16-летней Кученей, с такими же огромными и чернявыми, как у Анастасии, глазами, слагали легенды. На этом сходство с первой женой и заканчивалось. Высокая и стройная черкешенка, крещенная в православие под именем Мария, «зацепила» царя экзотичностью. В отличие от русских женщин, она лихо скакала на коне, владела оружием и могла разделить многие увлечения мужа.
Многое из того, о чем русским женщинам и подумать-то было страшно, доставляло Марии Темрюковне удовольствие. По словам историка В.Балязина, она с любопытством следила, как медведь задирает очередного холопа, с горящими, широко распахнутыми черными глазами наблюдала, как во время колесования трескающиеся кости разрывают кожу, как верещит сваренный в кипятке и бьется в конвульсиях посаженный на кол.
Грозный восторгался новой женой, но иначе чем первой. Он видел в ней себя и считал, что именно такой – деятельной и жестокой – должна быть царица. Мария умела, что называется, разогнать тоску. Она чутко улавливала настроение мужа. Если душа просила жестокости, сопровождала на очередную казнь. Если хотелось победить тоску и уныние, ехала вместе с царем в монастырь на богомолье.
Белый колокольчик
Третья жена Грозного не уступала красотой первым двум. Правильные черты лица, большие глаза, пухлые губы – Марфа Собакина являлась эталоном женской красоты не только для современников, но и по современным стандартам. По точному сравнению автора исторических романов Е.Арсеньевой, точеный и слегка вздернутый носик Марфы, покрытый испариной, походил на «белый колокольчик, сбрызнутый росой».
У 41-летнего царя 15-летняя девочка вызывала не страсть, а как писал С.Нечаев, «светлую радость». Ее хотелось посадить на колени и целый день рассказывать удивительные сказки. Можно предположить, что царь испытывал к новой жене отеческие чувства. Она вполне могла напоминать ему дочерей, рожденных первой любимой женой и умерших в младенчестве.
Во все тяжкие
Стоит напомнить известную версию о том, что царь Иван познал женщину в 13-летнем возрасте. Как пишет С.Нечаев, молодой человек почти каждый вечер проводил в обществе новой красавицы. Почти все они были искушенными красавицами – веселыми, бойкими и очень страстными.
Красавица Анна Колтовская стала последней женщиной, на свадьбу с которой Грозному удалось получить церковное разрешение. На смотре невест она проиграла только Марфе Собакиной. Думается, в силу возраста – на момент смотрин Анне было уже 18. Когда ее более удачливая соперница Марфа скоропостижно скончалась, Анна заняла место подле царя. А дальше было еще как минимум две жены и бессчетное количество наложниц. Всех их объединял один типаж. Они были среднего роста, обладали красивым лицом с большим глазами и нежным румянцем, имели длинные густые и темные волосы и отличались скромностью.
Конечно, мужчине приятно, когда его спутницей жизни является привлекательная дама. Как же царь мог в этом себе отказать? Да никак!
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