Почему Диана Спенсер хотела отменить свадьбу с Чарльзом, но так и не сделала этого?

Несмотря на то, что титулованные особы практически всю свою жизнь находятся под пристальным вниманием журналистов и общественности, семейных тайн всё равно не становится меньше.
Казалось бы, историю жизни и трагической гибели принцессы Дианы столько раз проверяли, что в ней уже не осталось белых пятен. Однако недавно личный астролог Леди Ди Пенни Торнтон в своём интервью журналу People раскрыла некоторые подробности взаимоотношений Чарльза и Дианы.
Очень многие ещё до свадьбы считали, что у пары нет будущего. Дело в том, что принц Чарльз никогда не скрывал чувств к давней знакомой Камилле Паркер-Боулз. На ней он и собирался жениться, но родители были против. Они настаивали на том, что он должен взять в жёны одну из сестер Спенсер. В конце концов Чарльз согласился и сделал предложение Диане.
Друзья принцессы уверены, что именно из-за молодости (а ей на тот момент было всего 19 лет!) и наивности Диана не смогла разобраться в ситуации и согласилась выйти замуж. Торнтон рассказала, что Диана вскоре и сама всё поняла. Тем более, что незадолго до свадьбы Чарльз откровенно признался ей в том, что не любит её, и вряд ли у них будет настоящая семья. После такого заявления Диана решила отменить свадьбу, но потом передумала.
Астролог затрудняется сказать, было ли это личным решение принцессы или оно связано с влиянием со стороны родителей, но свадьба всё же состоялась. Брак продлился 15 лет, и за это время Диана стала очень популярной. Но как известно, настоящего семейного счастья принцесса, которой восхищался буквально весь мир, так и не испытала.
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