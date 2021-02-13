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Иван Грозный – отец русской разведки. Как работали при нем агенты?
По инф. cyrillitsa.ru   
13 Февраля 2021 г.
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Проводниками Золотой Орды на Русь стали иноземные торговцы и военные, лекари и посланники. Они не только собирали информацию о быстро развивающемся государстве, но стремились “нашептать” думным боярам свои идеи, подвести поближе ко двору интересы своих стран.

Иван Грозный – отец русской разведки. Как работали при нем агенты?

  • Посольский приказ

Московская Русь могла не только не состоятся как государство, но и впасть в колониальную зависимость. На нее уже начали поглядывать не только поляки и шведы, но и англичане. Крымский хан вообще считал себя правопреемником Орды и стремился доказать это русским военными набегами и грабежом русских городов и сёл.

Разведка XVI века

Столкнувшись с такой ситуацией, потомок Чингизидов и Рюриковичей Иван IV Васильевич Грозный стал фактическим отцом русской разведки. Окруженный врачами-англичанами, регулярно посылаемыми королевским двором Лондона, он в 1549 году создает Посольский приказ. В функции нового ведомства входили не только контакты с иностранными государствами и иностранными миссиями, но и создание одной из наиболее эффективных разведок того времени.

Ей завидовали окружающие государства: Речь Посполитая и Запорожская Сечь восторгались работой русских шпионов. Сигизмунд II Август писал: “всего более заслуживает внимание, что московиты снабжаются сведениями о всех наших самых сокровеннейших намерениях, чтобы потом воспользоваться ими, чего не дай бог, на гибель нашим”.

Со временем Посольский и Разрядный приказы получили функции контрразведки, которая выявляла шпионов в столице и приграничных регионах. А мужской Спасский монастырь выступил чуть ли не академией ФСБ того времени, где подбирали знающих грамоту проверенных людей, которые в дальнейшем вели деятельность по охране русских внешнеполитических интересов. С монастырем тесно связан род будущих российских царей и императоров Романовых, чья усыпальница находится и сейчас в нем.

Ценная информация

Худородный Иван Михайлович Висковатый быстро сделал свою карьеру при дворе и возглавил Посольский приказ. Этот искусный дипломат не только отвечал за внешние сношения, но и строил систему неформальной дипломатии. Так Висковатый входит в число готовивших вхождение Казанского и Астраханского ханств в состав Руси. Референдум тогда не проводили, но международное сообщество быстро признало сей факт. Занимался “грозный чекист” и прямым подкупом высших сановников.

Уже в то время, русские разведчики работали под прикрытием. Они меняли одежду, представлялись чужими именами и придумывали легенды, окружали себя иностранными людьми и говорили на иностранных языках.

Работая с иностранцами за рубежом, шпионы стремились общаться с ними далеко от российских посольств. Польские летописи приводят сведения о том, что прибывшие из Москвы перебежчики пожили, пособирали информацию о быте и нравах государства, и вернулись обратно, принеся полезные сведения русскому царю.

Пленники из русской элиты, несмотря на свое положение, старались принести пользу Родине. Князь Фёдор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский посылал из Литвы своих слуг с ценнейшими вестями для государя.

Пограничные воеводы имели функцию глав региональных управлений службы разведки, тщательно и кропотливо собирая данные о сопредельных странах и всех прибывающих на вверенные им территории. Они держали при себе “лазутчиков” или “вестников” из низших сословий, которых время от времени посылали к соседям. Обязаны были добывать “языков”, которые посредством “огня и меча” рассказывали всю правду и неправду.

Немаловажную роль играла Православная Церковь. Монахи из Болгарии, Греции, Сербии делились секретами своих правителей-басурман, видя в православном царе своего покровителя. Многие агенты “вербовались” из иностранцев, прибывающих на Руси по тем или иным делам. К ценной информации относились сведения о численности и дислокации войск противника, причин их концентрации у границы, соотношение родов войск, коннице и т.д.

Подвалы Грозного

Иван Грозный – отец русской разведки. Как работали при нем агенты?

  • Иван Грозный

Проводя раскопки на территории Лубянки, археологи обнаружили тайную комнату, расположенную под стенами Китай-города. Её предназначение быстро раскрылось. Благодаря прекрасной акустике, находящиеся в ней могли слышать всё, что говорили враги, окружающие стены Москвы. Крымские татары, во время своих многочисленных походов, так и не смогли раскрыть этой тайны русской разведки.

Борьба с иностранными шпионами на Руси осуществлялась не только посредством контроля за прибывающим людом, но и путём закрытия от иноземного глаза отдельных территорий. Для посещения иностранцев были закрыты Сибирь и южные регионы, обеспечивающие торговые связи с Бухарой, Китаем, Индией, Ираном.

Но все же разведывательная система, созданная самым грозным и первым русским царем не смогла уберечь страну от Смуты. Русь наводнили войска польских и шведских интервентов, государственный аппарат был сломлен, а элита показала свою двуличность. Народу вновь пришлось отстраивать страну, а разведке бороться за суверенитет.

Да и в теле самого царя и его жены ученые обнаружили ртуть, мышьяк и иные химикаты в значительном объеме. А это значит, что контрразведка “проморгала” иностранных шпионов, имевших доступ непосредственно к телу правителя.

Свою страну защищают не только явно, но и тайно. Последнее как раз дело разведслужб и конкретных разведчиков. Беря начало с царских времен, разведывательная деятельность актуальна и в наши дни.

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Иван Грозный – отец русской разведки. Как работали при нем агенты?
    Проводниками Золотой Орды на Русь стали иноземные торговцы и военные, лекари и посланники. Они не только собирали информацию о быстро развивающемся государстве, но стремились “нашептать” думным боярам свои идеи, подвести поближе ко двору интересы своих стран.
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