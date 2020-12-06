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Разведчики России: Менделеев, Грибоедов и даже... Пушкин
Владимир Малышев, stoletie.ru   
06 Декабря 2020 г.
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На днях директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Историк», посвященном предстоящему в этом месяце 100-летию СВР, отметил, что еще до формирования российской внешней разведки как отдельной профессиональной структуры к добыванию необходимой информации привлекались люди самого разного рода занятий и профессий.

Менделеев, Грибоедов и даже Пушкин… разведчики?

  • Дмитрий Менделеев

«Назову несколько наиболее известных имен: это первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они — кто-то в большей, кто-то в меньшей мере — занимались разведывательной деятельностью — политической и военно-стратегической разведкой», — сказал Нарышкин.

Порох Менделеева

Великий химик Дмитрий Менделеев был не только знаменитым изобретателем Периодической системы элементов. Ему в свое время удалось добыть за границей информацию, необходимую для организации в России производства бездымного пороха на основе пироксилина. Этот порох первыми изобрели французы, но они ни с кем не желали делиться своими секретами. Преимущества пироксилинового пороха заключались в том, что при его использовании возрастали дальность стрельбы и ее точность.

В России в конце 1880-х годов на Охтенском заводе в Петербурге построили опытное производство бездымного пироксилинового пороха для трехлинейной винтовки и небольших полевых пушек.

Такой же порох был крайне необходим и для орудий любого калибра. Поначалу в России сделать его никак не удавалось. Тогда в 1890 году Военное министерство попросило Менделеева помочь выведать этот секрет. Он охотно согласился и отправился во Францию.

По официальной версии, целью его заграничной командировки было «ознакомление с работой крупных промышленных предприятий». Колеся по стране, Дмитрий Иванович сумел побывать во многих химических лабораториях, встречался с учеными и смог попасть на завод, который поставлял французской армии бездымный порох. Французы тщательно оберегали свои секреты. Однако, как пишут, Менделеев нашел оригинальный способ добиться цели. Он узнал, что к заводу подведена отдельная железнодорожная ветка, стал внимательно изучать все местные газеты и справочники, где публиковали расписание не только пассажирских, но и товарных поездов, проштудировал доступную статистическую отчетность. И на основании полученной информации о поставках на завод целлюлозы, серной и азотной кислот смог вычислить примерные пропорции химического состава французского пироксилина. Кое-что ему удалось разузнать из бесед с французскими учеными. Остальное было уже «делом техники»...

Впрочем, на самом деле Менделееву многое было известно и раньше, он сам проводил эксперименты с порохом, а во Франции пытался лишь проверить правильность своих расчетов.

В том же 1890 году Менделеев открыл пироколлодий, который был предложен им в качестве бездымного пороха, превосходящий заграничный пироксилин. Стрельбы из пушек 47- миллиметрового калибра, проводившиеся в 1892 году, показали замечательные свойства пироколлодия. Но из-за бюрократической чехарды пироколлодийный бездымный порох Менделеева не был принят на вооружение в России. А самое печальное, что процесс его изготовления не был тщательно засекречен.

Враг не дремал

Менделеев понимал, как опасны действия иностранных разведок и писал в 1893 году военному начальству: «Мне кажется особо печальной та возможность, что пироколлодийный порох... так или иначе проникнет на Запад и его ученые проведут этот совершеннейший порох в жизнь, прибавляя новую славу к своим именам, и заставят нас принять то, что делается теперь в самой России. Страшусь такой возможности...».

Увы, хитроумный враг использовал продажность чиновников и их пресмыкательство перед иностранщиной. Право на «авторство» и производство пороха Менделеева присвоил находившийся в ту пору в Санкт-Петербурге американец, младший лейтенант ВМФ САСШ Д. Бернаду, «по совместительству» являвшийся сотрудником ONI (Управление военно-морской разведки), раздобывший рецептуру, а в 1900 году получивший патент на «Коллоидную взрывчатку и её производство».

В результате во время войны с Германией в 1914 году русское военное ведомство вынуждено было спешно заказывать в Америке несколько тысяч тонн изобретенного Менделеевым пироколлодийного пороха.

Американцы не скрывали, кому принадлежал приоритет в изобретении этого пороха, который у них покупали русские. В американских официальных изданиях об этом порохе говорилось как о «впервые разработанном в России знаменитым химиком проф. Д. Менделеевым»...

Офицер Генштаба Пржевальский

Другой великий ученый, профессор, знаменитый путешественник Николай Пржевальский был уже настоящим кадровым разведчиком — офицером Генерального штаба. По каждому путешествию он писал два отчета: один научный — для Русского географического общества, а другой — для Генерального штаба. Впрочем, и сами научные исследования — топографическая съемка местности, нанесение на карту дорог и мостов, описание местных племен и анализ политической ситуации в других странах, а также состояния их вооруженных сил — тоже служили разведывательным целям.

Императорское Русское географическое общество вообще имело в своих рядах много людей в погонах. Его первым вице-президентом был контр-адмирал Федор Литке. Пржевальский сам считал, что его экспедиции служат военно-политическим целям, поскольку полагал, что Синьцзян, Монголия и Тибет должны быть присоединены к России военным путем.

В одной из записок он откровенно объяснял: «Научные исследования будут маскировать политические цели экспедиции и отклонят всякие подозрения наших недругов».

А. Куропаткин — глава Азиатского отдела Генштаба и его непосредственный начальник — отмечал, имея в виду экспедицию Пржевальского: «Целью исследования будет Тибет. Помимо научных изысканий, предполагается произвести разведки относительно политического строя Тибета... завязать и упрочить наши отношения с Далай-Ламой. Политика в этом направлении может открыть путь нашему влиянию на всю Внутреннюю Азию, вплоть до Гималаев». Словом, Пржевальский, если учесть громадную ценность его исследований, был самым выдающимся разведчиком своего времени.

Менделеев, Грибоедов и даже Пушкин… разведчики?

  • Николай Пржевальский

Пал на посту

Александр Грибоедов был гениальным поэтом, — его «Горе от ума» не сходит с подмостков российских театров до сих пор. Будучи одним из самых образованных людей своего времени, он прекрасно владел французским, английским, немецким, итальянским, греческим, позднее освоил арабский, персидский и турецкий языки.

После службы в армии Грибоедов поселился в Петербурге, где поступил в Коллегию иностранных дел, стал дипломатом, и был направлен послом в Персию. В то время (да и сегодня) такая служба была тесно связана с разведывательной деятельностью.

В Тегеране русского посланника встретили поначалу пышно. Но местные власти сразу убедились, что новый посол твердо и бескомпромиссно отстаивает интересы России, и тогда он быстро превратился в человека, от которого надо поскорее избавиться. Однажды в посольство явился некий армянин Мирза-Якуб, евнух, служивший при гареме шаха казначеем. Он выразил желание вернуться в Армению и просил ему в этом помочь. Грибоедов, хорошо знавший нравы Востока, понимал, что иметь дело с придворным евнухом — наносить оскорбление шаху. Но не мог пренебречь встречей с Мирза-Якубом, поскольку тот регулярно поставлял конфиденциальную информацию о политике персидского двора. После этого на русскую миссию и было организовано нападение. Сам Грибоедов отбивался отчаянно, отстреливаясь от озверевших фанатиков. Но налетчики сумели разобрать крышу и ворваться в дом. Посол и почти все сотрудники русской миссии были зверски убиты.

Конечно, убийство посла, разгром посольства — беспрецедентное событие, неслыханное оскорбление для царя. Россия, как это делалось в те времена, должна была немедленно объявить Персии войну. Однако сделать этого она тогда не могла. Империя уже вела тяжелую войну с Турцией и была не в состоянии развязать еще один вооруженный конфликт на Востоке. К тому же иранский шах сделал все, чтобы замять инцидент. Он отправил в Петербург своего сына, который привез в подарок русскому императору уникальный алмаз в 90 каратов, желтого цвета и необычайной прозрачности. Войны не случилось, а искусный дипломат-разведчик, каким был Грибоедов, бескомпромиссно отстаивавший в Иране интересы России, был устранен.

За кулисами трагедии довольно потирали руки те, кому смерть Грибоедова была выгоднее всего, — английские шпионы и дипломаты. Англия смертельно боялась усиления растущего влияния России на Востоке и делала все, чтобы этому помешать.

В Иране бал правила Ост-Индская компания, которая ежегодно платила персидскому двору 800 тысяч золотом. Она же сплела в Персии широкую сеть своих агентов, которые были способны спровоцировать любой конфликт. Вероятно, именно эти агенты и организовали «гнев толпы», атаковавшей посольство. Генерал Паскевич, например, без колебаний усматривал в расправе над Грибоедовым интригу Ост-Индской компании, представителем которой в Тегеране был сам английский посол.

«Молчи, скрывайся и таи...»

Бойцом «невидимого фронта» был и великий русский поэт, многие годы работавший за границей дипломатом, Федор Тютчев. Учился он в Московском университете, после окончания получил «распределение» в Коллегию иностранных дел, в возрасте 18 лет отправился на работу в российскую дипмиссию в Мюнхен и стал политическим разведчиком. 20 лет в Германии, а еще и на службе в Турине, Федор Тютчев регулярно слал донесения в Петербург, беседовал с информаторами, анализировал политическую ситуацию в странах пребывания, делал выводы и вносил свои предложения.

Он был «на дружеской ноге» не только с королями, местной знатью, корифеями европейской культуры. В результате знал очень многое, был в курсе всех европейских интриг, многих тайных заговоров и самых глубоких стратегических замыслов врагов России.

Местом для сбора разведывательной информации в те времена были королевские дворцы, салоны князей и баронов, светские рауты и приемы в посольствах. На них Тютчев, отличавшийся блестящим красноречием и редким остроумием, чувствовал себя как рыба в воде. Кроме того, он был в Германии как бы и вообще своим, женившись на девушке из родовитой немецкой семьи Элеоноре Петерсон.

Тютчев служил верой и правдой России и всю жизнь был пламенным русским патриотом, тонким дипломатом, осторожным разведчиком. Не случайно именно он написал:

Молчи, скрывайся и таи,

И мысли и мечты свои...

Тютчев долго жил за границей и лучше многих понимал, как на самом деле относятся в Западной Европе к России. Он сделал важные стратегические выводы.

«Единственная естественная политика России по отношению к западным державам, — писал он, — это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными — по бессилию. Эта суровая истина, быть может, покоробит чувствительные души, но, в конце концов, ведь это же — закон нашего бытия».

Мало того, он предсказывал возможность появления в Германии фашизма. Отмечал зарождение в ней нечто такого, что «может повести Европу к состоянию варварства, не имеющего подобного себе в истории мира».

Занимался Тютчев за границей не только разведкой, но и по специальному заданию царя информационной контрпропагандой, давая отпор враждебным публикациям западной прессы, направленным против России, освободившей Европу от наполеоновского господства.

Именно с этой целью было опубликовано его знаменитое письмо Гюставу Кольбу, редактору влиятельного немецкого журнала. «Истинный защитник России — это история, в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу», — писал он.

В своих публикациях Тютчев неустанно разоблачал коварные происки иезуитов и папства, критиковал политику поднимающихся США. При этом он считал, что Россия вовсе не противостоит Западу, а является его «законной сестрой», живущей только «своей собственной, органичной и самобытной жизнью». По сути, именно Тютчев стал первым в российской истории организатором контрпропаганды на заграницу в ответ на потоки лжи и клеветы, уже тогда лавиной обрушивавшейся на нашу страну.

Менделеев, Грибоедов и даже Пушкин… разведчики?

  • Федор Тютчев

Пушкин под грифом «секретно»

К разведывательной деятельности был некоторым образом причастен даже наш величайший поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Он несколько лет проработал в звании коллежского секретаря в Коллегии иностранных дел, которая в те времена занималась и внешней разведкой. 15 июня 1817 года, после специальной присяги царю, Пушкину открылся доступ к тайной канцелярии.

Некоторые документы, относящиеся к работе Пушкину в ней, и сегодня скрыты от глаз публики под грифом "секретно".

Поэт поступил в Коллегию 14 ноября 1831 г. и получал зарплату, соответствовавшую его должности титулярного советника. Через восемь месяцев руководитель МИД граф Нессельроде неожиданно получил указание Бенкендорфа, руководителя другого государственного ведомства, важнейшей функцией которого было обеспечение безопасности империи, о многократном повышении оклада Пушкина. Это могло быть свидетельством его серьезных заслуг перед государством. А многие историки изображали поэта в то время беспечным повесой...

В Коллегии Пушкин работал под начальством Иоанниса Каподистрии, должность которого была связана с внешней политикой, особенно с отношениями России и Османской империи, восточными и западными странами. Есть факты о срочной поездке Пушкина к генералу Инзову. Он передал инструкцию назначить генерала Инзова наместником Бессарабии (область присоединилась к России в 1818 году). И хоть официальная работа поэта в коллегии продлилась недолго, уже будучи в отставке, в период войны с Османской империей, поэт работал в походной канцелярии, которая, в реальности, была контрразведкой. Есть много других фактов, на основе которых можно прийти к выводу, что во время службы Пушкина в Коллегии иностранных дел и после отставки поэт был не только простым секретарем, знающим иностранные языки.

Ну, и в более поздние времена всегда было немало ученых, дипломатов, писателей и других деятелей культуры, которые занимались на благо России разведывательной деятельностью.

Как, например, те наши агенты-ученые в США, которые помогли раздобыть секреты создания американцами первой атомной бомбы. Эти сведения способствовали тому, что СССР в сжатые сроки смог создать собственный ядерный щит и защитить нашу страну от ядерного шантажа американцев, обеспечить безопасность нашей страны.

У каждого человека есть свои тайны, но обычно они бывают личного плана. Очень непривычно слышать о разведчике Тютчеве или разведчике Менделееве. Мы все их помним совершенно по иным заслугам. Вся жизнь – игра?..

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