Джордж Блейк: от британского спецагента до полковника СВР

В самом конце прошлого года пришла печальная весть. На 99-м году жизни не стало легендарного советского разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. О нём написаны книги, сняты фильмы. В нашей разведке его очень уважали и ценили. О жизни и смерти Джорджа Блейка рассказал полковник в отставке Олег Гаврилов.

За строками официальной биографии

Голос обычно жизнерадостного Олега Васильевича на этот раз был печальным.

– Был на Троекуровском кладбище, – сказал по телефону полковник Гаврилов. – Здесь на Аллее героев-разведчиков похоронили нашего Жору. Как он и хотел, под именем Георгия Ивановича Бехтера.

– Но в истории он навсегда останется одним из самых известных перебежчиков, бывшим высокопоставленным сотрудником английской разведки Джорджем Блейком, – возразил ведущий рубрики «Мир шпионажа». – Что можете добавить к скупым строкам его официальной биографии?

Известно, что он родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Во время германской оккупации Голландии мать и сёстры бежали в Англию, спасаясь от гибели. Как вспоминал Джордж, которому в ту пору исполнилось 17 лет, «10 мая 1940 года германская авиация подвергла Роттердам варварской бомбардировке. Город горел и дымился. Была разрушена тридцать одна тысяча домов».

– Несмотря на все ужасы оккупации, сам юноша остался в Голландии и вступил в ряды Сопротивления, – сказал Гаврилов и добавил: – Хотя раньше он считал себя пацифистом и готовился стать священником.

В 1942 году Джордж принял решение перебраться в Англию, чтобы с оружием в руках продолжить борьбу с нацистами. С паспортом на чужое имя пробирался через оккупированную Францию. При переходе испанской границы был арестован и заключён в тюрьму. И всё-таки добился освобождения и прибыл в Англию, а уже в 1943 году ушёл добровольцем служить на британский флот. Поступил в военно-морское училище, затем был направлен на подводный флот. Готовился для ведения десантных операций против Германии.

– Почему же в августе 1944 года Блейк был переведён в голландскую секцию британской разведки? – был вопрос к полковнику.

– Англичанам позарез нужны были люди для связи с голландским Сопротивлением, поэтому уже после капитуляции германских войск Блейк выезжает в Роттердам для руководства ранее заброшенной туда британской агентурой.

Но уже вскоре после войны британские спецслужбы переориентируют основную разведывательную работу на Советский Союз, и Блейк направляется в Гамбург для сбора сведений о советских войсках в Германии. Там он начинает самостоятельно изучать русский язык. Узнав об этом, руководство британской разведки направляет его на шпионские курсы изучения русского языка, намереваясь использовать в работе против СССР.

Постепенно его карьера идёт в гору. В октябре 1948 года Блейк назначается резидентом СИС в Сеуле. Ему дают задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена. Блейк, как представитель воюющей стороны, был интернирован и направлен в лагерь.

– На Западе утверждают, что именно там корейские коммунисты «промыли ему мозги».

– Нет, его идеалы начали формироваться ещё в юности, в рядах голландского Сопротивления, где было много коммунистов, – пояснил Гаврилов. – Вот что об этом пишет руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов: «Он стал коммунистом, когда в Европе вопрос стоял ребром: или с коммунистами, или с фашистами. И он сделал свой выбор. Будучи идеалистом, он был коммунистом в истинно марксистском смысле этого слова. Против всех несправедливостей капитализма и против угнетения, нищеты, бесправия».

«Я был в середине этой ужасной войны, я видел, как люди погибали, и поэтому решение было соответствующее, надо что-то делать, надо помочь, создать более справедливое общество», – рассказывал полковник СВР Джордж Блейк в фильме «Две жизни Джорджа Блейка, или Агент КГБ на службе Её Величества».

Служба в Великобритании

Поэтому весной 1951 года через корейского офицера он передаёт записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем разведки СССР. На состоявшихся встречах Блейк предложил своё сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире СИС. Был назначен на пост заместителя начальника отдела технических операций, который занимался секретным прослушиванием за границей. От Блейка в Москву поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомлённости англичан и американцев в военных секретах СССР.

Тайны берлинского туннеля

Самым большим своим достижением в работе на советскую разведку сам Блейк считал переданную Москве в 1950-х годах информацию о тайном берлинском туннеле, прорытом американцами к линиям связи Группы советских войск в Германии. США и Великобритания намеревались построить подземный туннель под Берлином длиной 450 метров. Они планировали напичкать его аппаратурой и прослушивать все секретные переговоры. Благодаря Блейку информация о туннеле стала известна СССР ещё до его строительства. Обратная сторона ни о чём не подозревала и потратила колоссальные усилия на заведомо провальный проект. Ведь наши по этому кабелю гнали дезинформацию, намеренно вводя англичан и американцев в заблуждение.

На основе сведений Блейка советская разведка провела в 1956 году операцию по «случайному» вскрытию туннеля в Берлине, имевшую большой политический эффект. Аналогичное мероприятие было проведено в Австрии.

По словам полковника Гаврилова, Блейк не только первым передал Советскому Союзу ценнейшие данные о строительстве берлинского туннеля, но и помог рассекретить почти всю агентурную сеть британской разведки на территории СССР и Восточной Европы: по собственным признаниям, это свыше 400 человек.

– Почему же Блейк провалился?

– Виной всему, как всегда, предательство, – с горечью ответил Олег Васильевич. – Вот как об этом пишет историк разведки Николай Долгополов:

«Иметь своего человека в Западном Берлине, в городе, где сошлись интересы ведущих разведок мира, причём офицера английской MI-6, – для нашей страны это было великой удачей. И Георгий Иванович и дальше принёс бы Советскому Союзу огромную пользу, если бы не предательство абсолютно невыдержанного человека, разгильдяя – офицера польской разведки Голеневского. Блейк был арестован. И суд ему дал срок, немыслимый по британским законам, – 42 года тюрьмы».

Тогда, весной 1961 года, Блейк, находившийся в Бейруте в секретном центре по изучению арабского языка, получил указание возвратиться в Лондон для получения «нового назначения». В штаб-квартире СИС он был подвергнут изнурительным допросам. Потом была тюрьма Wormwood Scrubs. В ней Блейк встретился ещё с двумя другими советскими разведчиками, также отбывавшими срок по приговору английского суда. Одним из них был сэр Гордон Лонсдейл, он же полковник КГБ Конон Молодый, а вторым – переведённый в эту тюрьму радист Молодого Питер Крогер, он же советский разведчик американского происхождения Моррис Коэн, которому в 1995 году посмертно было присвоено звание Героя России.

Все эти люди, носившие робу специального цвета, означавшую, что за ними нужно самое пристальное наблюдение, находились в тесных отношениях с Блейком и довольно часто прогуливались по тюремному двору вместе с ним. Но даже они не догадывались, что Блейк готовится к побегу.

– После четырёх лет тюремного заключения побег в 1965 году ему устроила Ирландская республиканская армия, а не советские спецслужбы, как были уверены многие на Западе, – говорит Олег Васильевич. – Блейку удалось спилить решётки, и, пока футбольный матч «усыплял» внимание охраны, он вылез в окно и 7 метров спускался по верёвочной лестнице.

«Джордж Блейк совершил фантастический, невиданный побег из британской тюрьмы. Его вывезли из Великобритании с открытым переломом руки – он сломал руку, когда прыгал с высоченной ограды тюрьмы, и под совершенно страшным настилом из досок. Он был доставлен на маленьком таком полугрузовичке-полупикапе в Западный Берлин. Перешёл границу и оказался среди своих», – рассказывает историк спецслужб Николай Долгополов.

От британского спецагента до полковника СВР

По словам полковника Гаврилова, Джордж Блейк не сразу приспособился к жизни в Советском Союзе. Но постепенно хорошо выучил русский язык, хотя до конца дней своих говорил с небольшим акцентом.

– А как у Блейка складывались дела на личном фронте?

– В России Георгий Иванович Бехтер обрёл и личное счастье, жену Иду. У них родился сын, – ответил Гаврилов и добавил: – Конечно, он не купался в роскоши. Но у него были в Москве хорошая квартира, дача в живописном уголке Подмосковья, полковничья пенсия... Сам Блейк шутил, что «он иномарка, которая приспособилась к российским дорогам».

– Скучал ли он по Англии?

– Наверное, – уклончиво ответил полковник Гаврилов. – Блейк очень любил музыку «Битлз», английские твидовые пиджаки, но вместо шотландского виски предпочитал игристое вино, наше «Цимлянское».

Он не только приспособился к жизни в России, здесь прошли его лучшие годы.

В сентябре прошлого года его бронзовый портрет был размещён на монументе отечественным разведчикам всех времён на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки. За заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джорджа Блейка наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и другими.

Авторитетные мнения

«Он был очень талантливый человек, он говорил свободно на нескольких языках, очень хорошо выучил русский, здесь женился, был совершенно счастливый и благополучный человек», – говорит ветеран СВР генерал-майор в отставке Юрий Кобаладзе .

. «Это один из наших крупнейших разведчиков, который очень много сделал, и всё перечислить невозможно», – подчеркнул ветеран СВР полковник в отставке писатель Михаил Любимов.

По-разному люди попадают в разведку. У Джорджа Блейка был в этом отношении очень непростой путь. В свое время он смог сбежать из самой охраняемой английской тюрьмы. А жизнь его в целом была настолько необычной, что ее можно сравнить с интереснейшим приключенческим кино. Сейчас и раньше профессия разведчика окружена для людей, не относящихся к этой сфере, ореолом тайны. И многие молодые люди хотели бы попробовать себя на этом трудном, но, конечно же, с романтическим оттенком поприще.

По инф. argumenti.ru

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