Агенты влияния – Борман? Трамп? Горбачев?

Жизнь сильных мира сего не вся на виду, и поэтому оставляет место для разных суждений и домыслов. Например, в связи с политиками возникают конспирологические теории, в числе которых и идея о существовании мирового правительства со своими возможностями, тайнами и секретами. Мог ли Борман быть личным шпионом Сталина и не руководил ли кто-нибудь из Кремля бывшим президентом Америки Трампом – задаются подобными вопросами люди. Не засланные казачки, а особая каста предателей, действующая в своих личных интересах, совпадающих с целями иностранного государства. Кто мог в нее входить?.. Об агентах влияния рассказал ветеран КГБ СССР полковник в отставке Сергей Гусев.

Загадка информатора Сталина

– Прилетит ли после импичмента в Ростов Дональд Трамп? Мог ли он быть марионеткой Путина и агентом русской разведки, как утверждают политические «бабы-яги» Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси?

– Давайте обо всём по порядку. Начнём с Бормана, а Трампа оставим на закуску.

– Неужели кто-то всё ещё верит, что второй человек в нацистской иерархии, личный секретарь Гитлера Мартин Борман был шпионом Сталина?

– Шпионом – нет, а вот добровольным информатором – да, – ответил старый разведчик. – Именно этот высокопоставленный агент влияния первым сообщил Сталину о дате нападения Германии на Советский Союз. Но тогда в Кремле посчитали это дезой. А вот план «Цитадель», о котором поведал второй человек в рейхе, был внимательно изучен в советском Генштабе. Благодаря этой информации особо засекреченного агента «Вертера» была выиграна Курская битва и наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне.

– Откуда вы знаете, что именно Борман и был этим таинственным «Вертером»? Ведь это всего лишь слухи о прототипе советского разведчика Штирлица.

– Начало этим слухам положил генерал-майор абвера, а позднее – глава разведки ФРГ Рейнхард Гелен, – отозвался полковник Гусев. – Ещё в 1963 году он выступил с сенсационным заявлением, что, мол, Борман был глубоко законспирированным советским агентом влияния, и позднее подтвердил это в своих мемуарах.

«Тайно встречаясь в кафе под Берлином, мы обсуждали проблему с главой абвера – адмиралом Канарисом, – писал Гелен. – Работа советской разведки была попросту великолепна – они моментально узнавали обо всех разговорах в высших кругах Германии. Кто был информатором русских? В ноябре 1943-го мы точно узнали – радиопередачи в Москву идут... прямо из кабинета Бормана: то есть он установил русскую радиостанцию под носом у Гитлера! Но любая попытка слежки за Борманом означала смерть под пытками и для меня, и для Канариса.

Тем не менее через три месяца адмирал был снят с должности, в июле 1944-го арестован и за месяц до капитуляции Германии казнён. Возможно, Борман узнал, что Канарис копает под него».

– «Нигде люди так не врут, как в собственных мемуарах». Зачем видному идеологу нацизма сотрудничать с русскими? Американцы могли бы заплатить куда больше.

– По одной из версий, по идейным соображениям, – ответил Сергей Александрович. – Примкнуть к Гитлеру молодому коммунисту приказал сам Эрнст Тельман. Так что поначалу он выполнял задание лидера немецкой компартии, а потом Коминтерна, который в те времена считали «крышей» спецслужб Советского Союза.

Объясняя переход заместителя Гитлера на сторону Москвы, Гелен указал: «Тут нет ничего странного. Русская разведка тогда была лучшей, и ей было под силу завербовать даже Бормана».

Что о нём знали в ЦРУ?

Когда речь заходит о современных агентах влияния, больше всего споров вызывает так называемый список Крючкова. В нём, говорят, всего 16 фамилий. Но нет главной – Михаила Горбачёва.

– Не в меру осторожный бывший шеф КГБ и мысли не мог допустить о предательстве генсека, – с горечью сказал ветеран. – Но на Лубянке по этому поводу ходили разные слухи и версии...

По одной из них, Горбачёва завербовали ещё в 1950-х годах, когда он учился в университете. В общежитии МГУ он жил в одной комнате вместе с чехом Зденеком Млынаржом. Бедным студентам вечно не хватало стипендии. Они подрабатывали, порой занимались банальной фарцовкой. Предприимчивый чех однажды предложил Мише помочь продать его английскому знакомому некую сумму в валюте. Просто «постоять на шухере» при сделке. Но в те суровые времена за участие в незаконных валютных операциях грозил большой срок. Были даже расстрельные приговоры.

К чести недавнего ставропольского комбайнёра, тот, поколебавшись, отказался участвовать в незаконной сделке. Но небольшой «гонорар за молчание» принял и не выдал однокурсника, уже сотрудничавшего с английской разведкой. Тогда и сам Горбачёв якобы попал в поле зрения МИ-6.

Интересно, что Млынарж после обучения в МГУ у себя на родине пошёл на партийную работу. И в 1968 году стал секретарём и членом Президиума ЦК КПЧ. Он оказался одним из вождей так называемой Пражской весны, отмечает исследователь Александр Островский. Именно поэтому в ноябре 1968 года его отправили в отставку, а в 1970-м исключили из компартии. В 1977 году Млынарж подписал Хартию-77 и эмигрировал в Вену, в то время считавшуюся «столицей шпионажа».

По версии, изложенной в книге А.П. Шевякина «Разгром Советской державы», Горбачёв был якобы завербован в 1974 году на Сицилии. Туда он приезжал как секретарь по сельскому хозяйству. Но есть фотографии его и Раисы Максимовны не на итальянских полях и виноградниках, а у витрин дорогих ювелирных магазинов, в сопровождении сотрудников ЦРУ.

Как отмечал историк спецслужб Михаил Антонов, чету Горбачёвых отличали заискивание перед вышестоящими и в то же время грубость в общении с подчинёнными, стремление к роскоши. В качестве члена Политбюро Горбачёв выезжал в Канаду (где остановился в доме посла Александра Яковлева) и в Великобританию (уже вместе с Яковлевым как советником). Этот визит в Англию можно считать историческим – тогда «железная леди» Маргарет Тэтчер от лица Запада утвердила Горбачёва как желательного для них претендента на роль руководителя СССР.

В своих воспоминаниях «Из тени» бывший директор ЦРУ Роберт Майкл Гейтс признаётся: «ЦРУ с энтузиазмом встретило появление Горбачёва в начале 1983 года как протеже Андропова». Что же вызывало этот энтузиазм? «Мы многое о нём знали».

Впрочем, другой историк спецслужб – Геннадий Соколов уверен, что Михаил Горбачёв напрямую не работал на ЦРУ.

«...Накопилось много слухов, что Горбачёв был американским шпионом. Так вот, берусь утверждать: ни Горбачёв, ни Яковлев с Шеварднадзе, ни тем более Ельцин не были завербованы ЦРУ. Хотя бы потому, что в те годы советская контрразведка не имела никакой достоверной информации на этот счёт. А в ряду её информаторов были весьма высокопоставленные люди в спецслужбах США», – отметил Соколов.

Он утверждает, что они не были напрямую завербованы ЦРУ, но были взяты в политический оборот.

«Для начала им шли навстречу. Выражали восхищение. Обеспечивали пиар в мировых СМИ. Затем давали «правильные» советы. Потом рекомендовали во властные структуры «толковых» специалистов... Затем вдруг начинали настаивать на срочном принятии необходимых (по их мнению) мер», – заявил Соколов.

– Словом, использовали втёмную, – сделал вывод полковник Гусев. – Это обычная практика работы с агентами влияния. Их так оберегают, что комар носа не подточит, а не только контрразведка.

Под подозрением бывший президент

И хотя мы с Сергеем Александровичем никак не тянем на агентов влияния, но нас тоже оберегают. Мэр Москвы Собянин недавно ослабил карантинные меры в столице, но москвичам старше 65 лет так и не разблокировал социальные карты на бесплатный проезд. По этому поводу старый разведчик горько пошутил:

– Одно утешает: и Дональду Трампу до сих пор не разблокировали «социалку москвича». Ему ведь лет куда больше, чем нам. А прививку «Спутником» он до сих пор не сделал.

– Бывшим президентам ни у нас, ни в Америке спокойно не живётся. Вот и Трамп, как и Горбачёв, до сих пор находится под подозрением. Послушайте, в чём его обвиняют.

Вот что на днях заявила Хиллари Клинтон: «Мне бы хотелось послушать его телефонные записи и узнать, разговаривал ли он с Путиным в тот день, когда повстанцы штурмовали Капитолий», – сказала бывший госсекретарь США. Она поинтересовалась у злейшего врага Трампа Нэнси Пелоси, что та думает насчёт отдельного расследования захвата Капитолия, как в своё время провела комиссия по поводу событий 11 сентября.

Пелоси создание такой комиссии приветствовала, припомнив, как однажды заявила Трампу: «С вами, господин президент, все дороги ведут к Путину».

«Я не знаю, что у Путина на него есть в политическом, финансовом или личном плане, но произошедшее – для него подарок, ведь Путин хочет подорвать демократию в нашей стране и во всём мире», – заявила Пелоси, назвав всех участников беспорядков «путинскими марионетками».

«Так что да, нам нужна комиссия вроде той, что расследовала теракты 11 сентября, и Конгресс получит твёрдую поддержку», – сказала она.

Сотрудник Fox News Байрон Йорк в ответ написал: «Было же расследование палаты представителей и Сената. Было расследование спецпрокурора с полными полномочиями правоохранительных органов. Были бесконечные журналистские расследования. Ни одно из них не нашло искомого. А теперь Хиллари Клинтон подавай ещё одно...»

– Как и подавляющее большинство профессионалов, хорошо знающих мир шпионажа, я утверждаю, что Трамп – мнимый агент влияния, – сказал в конце беседы полковник Гусев. – Ведь даже в конце своего президентства он так и не помиловал Эдварда Сноудена, а также основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Тема агентов влияния щекотливая, и вряд ли стопроцентно о ней в целом и по отдельным личностям в частности всё будет известно. Но рассуждать об этом и пытаться отыскивать истину никто ведь нам не мешает.

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