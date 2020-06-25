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Передарить подарок: не к каждому презенту применимо такое!
|По инф. cyrillitsa.ru
|25 Июня 2020 г.
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Дареное не дарят - эта поговорка всем нам знакома с детства. Да, в России считается неприличным передаривать подаренную кем-то вещь.
Сакральные корни табу
В старину подаркам придавали некий сакральный смысл. Даря что-то, человек отдавал частичку себя, и потом эта вещь постоянно напоминала о своём дарителе. Тем более в далёком прошлом подарки чаще всего не покупались, а изготавливались своими руками: например, могли подарить вышитую собственноручно скатерть, связанную шаль, сшитую рубаху или сапоги. Передарить подарок – значит, оборвать связь с человеком, который вам его преподнес.
Этический аспект
В наше время дарёное не передаривают больше из этических соображений: ведь это свидетельствует о неуважении к тому, кто подарил вам подарок. Не зря говорят: «Дорог не подарок, а внимание». Потом, нет гарантии, что о вашем поступке не узнают и тот, кто изначально подарил подарок, и тот, кому вы его передарили.
Какие подарки можно передаривать?
Это в первую очередь фамильные реликвии – украшения, антиквариат, картины. Их часто передают из поколения в поколение, например, мать дарит дочери, та – внучке, свекровь – невестке.
А как у других народов?
Передаривание подарков не приветствуется и в других культурах. Так, в европейских странах подарки принято преподносить, приложив чек из магазина. Если вдруг презент окажется ненужным, то можно сдать его в магазин и или обменять, или забрать деньги. Тогда как у нас, русских, в отличие от прагматичных европейцев, считается неприличным оставлять на подарке ценник.
Если речь идет о крупном торжестве – свадьбе или юбилее, то в Европе и США новобрачные или именинники обычно заранее составляют перечни подарков, которые они хотели бы получить, и даже указывают магазин, где это продается.
А в Китае принято спрашивать, что человек хочет получить в подарок. Так что вряд ли вам удастся таким образом избавиться от «лишнего» сувенира.
Американцы всё чаще вместо подарков преподносят подарочные сертификаты на определённую сумму: человек сам приобретет то, что ему по вкусу.
Британцы часто ведут специальные книги, куда вписывается информация о полученных рождественских и новогодних подарках, имя дарителя и приблизительная стоимость. На следующий год этому человеку дарится равноценный презент.
Португальцы любят дарить друг другу подарки, сделанные своими руками: салфетки, гобелены, панно, воротнички, самодельную деревянную посуду, подсвечники и рамки для картин.
В Таиланде принято дарить недорогие вещи со смыслом. Если презент слишком дорогой, то человек может даже отказаться от подарка.
Так что в силу особенностей национального характера и этикета возможность передарить чей-то подарок в большинстве культур ограничена.
Не все подарки могут понравиться или им можно будет найти применение. И такие презенты часто пылятся в дальних углах квартиры, забытые и никому не нужные. Что с ними делать, варианты со временем не появляются. Конечно, отбросив этические терзания, можно было бы кому-нибудь свой подарок передарить. Возможно, кому-то этот презент оказался бы нужнее и пришелся как раз кстати. Но даритель, если узнает, может, конечно, обидеться. Ведь он старался, что-то подбирал в соответствии со своими мерками, взглядами, стремился угодить адресату. И поэтому, палка, как говорится, здесь о двух концах. А вы, интересно, как поступаете?
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