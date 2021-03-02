РПЦ усомнилась в подлинности «екатеринбургских останков» членов царской семьи. Почему?

После расстрела в ночь с 16 на 17 июля 1918 года тела членов царской семьи и их приближенных (всего 11 человек) погрузили в машину и отправили в сторону Верх-Исетска к заброшенным рудникам Ганиной Ямы. Жертв сначала безуспешно пытались сжечь, а затем сбросили в ствол шахты и закидали ветками.

Обнаружение останков

Однако на следующий день чуть ли не весь Верх-Исетск знал о произошедшем. К тому же, по словам участника расстрельной команды Медведева, «ледяная вода шахты не только начисто смыла кровь, но и заморозила тела настолько, что они выглядели словно живые». Конспирация явно провалилась.

Останки решено было оперативно перезахоронить. Район оцепили, но грузовик, отъехав всего на несколько километров, завяз в болотистой местности Поросенкова лога. Не став ничего выдумывать, одну часть тел закопали прямо под дорогой, а другую – чуть в стороне, предварительно залив их серной кислотой. Сверху для надежности положили шпалы.

Интересно, что судебный следователь Н. Соколов, направленный Колчаком в 1919 году на поиски захоронения, нашел это место, однако шпалы так и не догадался поднять. В районе Ганиной Ямы ему удалось обнаружить лишь отрезанный женский палец. Тем не менее вывод следователя был однозначен: «Вот все, что осталось от Августейшей Семьи. Все остальное уничтожили большевики с помощью огня и серной кислоты».

Девять лет спустя, возможно, именно Поросенков лог посетил Владимир Маяковский, о чем можно судить по его стихотворению «Император»: «Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры, у корня под кедром дорога, а в ней император зарыт». Известно, что поэт незадолго до поездки в Свердловск встречался в Варшаве с одним из организаторов расстрела царской семьи Петром Войковым, который и мог указать ему точное место.

Останки в Поросенковом логе уральские историки нашли в 1978 году, однако разрешение на раскопки было получено только в 1991 году. В захоронении было 9 тел. В ходе следствия часть останков была признана как «царские»: по предположению экспертов, не хватало только Алексея и Марии. Однако многих специалистов смущали результаты экспертизы, а поэтому с выводами соглашаться никто не спешил. Дом Романовых и РПЦ останки подлинными признавать отказались.

Алексея и Марию удалось обнаружить лишь в 2007 году, руководствуясь документом, составленным со слов коменданта «Дома особого назначения» Якова Юровского. «Записка Юровского» первоначально не вызывала большого доверия, тем не менее место второго захоронения в ней было указано верно.

Фальсификации и мифы

Сразу же после расстрела представители новой власти пытались убедить Запад, что члены императорской семьи или, по крайней мере, дети живы и находятся в надежном месте. Нарком иностранных дел Г. В. Чичерин в апреле 1922 года на Генуэзской конференции на вопрос одного из корреспондентов о судьбе Великих княжон расплывчато ответил: «Судьба дочерей царя мне не известна. Я читал в газетах, будто они находятся в Америке».

Однако П. Л. Войков в неформальной обстановке заявлял более конкретно: «Мир никогда не узнает, что мы сделали с царской семьей». Но позднее после публикации на Западе материалов следствия Соколова советские власти признали факт расстрела императорской семьи.

Фальсификации и спекуляции вокруг казни Романовых поспособствовали распространению устойчивых мифов, среди которых популярным был миф о ритуальном убийстве и об отрезанной голове Николая II, находившейся в спецхране НКВД. Позднее к мифам приросли истории о «чудесном спасении» детей царя – Алексея и Анастасии. Но все это так и осталось мифами.

Следствие и экспертизы

В 1993 году ведение дела по факту обнаружения останков было поручено следователю Генеральной прокуратуры Владимиру Соловьеву. Учитывая важность дела, кроме традиционных баллистической и макроскопической экспертиз совместно с английскими и американскими учеными были проведены дополнительные генетические исследования.

Для этих целей у некоторых родственников Романовых, живущих в Англии и Греции, взяли кровь на анализ. Результаты показали, что вероятность принадлежности останков членам царской семьи составила 98,5%.

Следствие посчитало это недостаточным. Соловьеву удалось добиться разрешения на эксгумацию останков родного брата царя – Георгия. Ученые подтвердили «абсолютное позиционное сходство мт-ДНК» обоих останков, которое выявило редкую генетическую мутацию, присущую Романовым – гетероплазмию.

Однако после обнаружения в 2007 году предположительно останков Алексея и Марии потребовались новые исследования и экспертизы. Работу ученым сильно облегчил Алексий II, который перед захоронением первой группы царских останков в усыпальнице Петропавловского собора попросил следователей изъять частицы костей. «Наука развивается, не исключено, что они понадобятся в будущем», – таковыми были слова Патриарха.

Чтобы снять сомнения скептиков, для новых экспертиз был приглашен заведующий лабораторией молекулярной генетики в Массачусетском университете Евгений Рогаев (на котором настаивали представители Дома Романовых), главный генетик армии США Майкл Коббл (возвращавший имена жертвам 11 сентября), а также сотрудник института судебной медицины из Австрии Вальтер Парсон.

Сравнивая останки из двух захоронений, эксперты еще раз перепроверили полученные ранее данные, а также провели новые исследования – прежние результаты были подтверждены. Более того, в руки ученых попала «забрызганная кровью рубаха» Николая II (инцидент в Оцу), обнаруженная в фондах Эрмитажа. И снова положительный ответ: генотипы царя «на крови» и «на кости» совпали.

Итоги

Результаты следствия по делу расстрела царской семьи опровергли некоторые ранее существовавшие предположения. Например, по заключению экспертов «при условиях, в которых производилось уничтожение трупов, невозможно было полностью уничтожить останки, используя серную кислоту и горючие материалы».

Этот факт исключает Ганину Яму как место окончательного захоронения.

Правда, историк Вадим Винер находит серьезный пробел в выводах следствия. Он считает, что не были учтены некоторые находки, принадлежавшие более позднему времени, — в частности, монеты 1930-х. Но, как показывают факты, информация о месте захоронения очень быстро «просочилась» в массы, а поэтому могильник мог неоднократно вскрываться в поисках возможных ценностей.

Еще одно разоблачение предлагает историк С. А. Беляев, который считает, что «с императорскими почестями могли похоронить семью екатеринбургского купца», но не предоставляя при этом убедительных аргументов.

Однако выводы следствия, которое проводилось с беспрецедентной скрупулезностью с применением новейших методов при участии независимых экспертов однозначны: четко коррелируют все 11 останков с каждым из расстрелянных в доме Ипатьева. Здравый смысл и логика подсказывают, что невозможно случайно продублировать подобные физические и генетические соответствия.

В декабре 2010 года в Екатеринбурге прошла заключительная конференция, посвященная последним результатам экспертиз. Доклады сделали 4 группы генетиков, работавших независимо в разных странах. Свои соображения могли изложить и оппоненты официальной версии, однако, по свидетельству очевидцев, «прослушав доклады, они покинули зал, не проронив ни слова».

РПЦ до сих пор не признает подлинность «екатеринбургских останков», но многие представители Дома Романовых, судя по их высказываниям в прессе, окончательные результаты следствия приняли.

Много версий, слухов, домыслов, мифов ходит вокруг расстрела царской семьи. И последняя точка в этом деле, кажется, еще долго не будет поставлена. Только загубленных людей этим, увы, не вернешь. Страшная страница нашей истории. Невозможно понять, невозможно забыть и просто так, конечно, ее не перелистнешь.

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По инф. cyrillitsa.ru

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