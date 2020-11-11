Коллега о разведчике Юрии Шевченко: Главное его качество – он умел дружить

6 ноября в 00:40 минут на 82-м году жизни скончался Герой России полковник в отставке Юрий Анатольевич Шевченко.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил соболезнования семье ушедшего из жизни разведчика. В его телеграмме сказано: «Сложно передать словами, как любили и уважали Юрия Анатольевича в Службе, как ценили его высочайший профессионализм, богатейший опыт, преданность долгу и стремление до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества».

Ветеран российских спецслужб полковник в отставке Юрий Иванович Марков рассказал о легендарном нелегале.

Рассекреченный герой

Обычно бодрый голос старого разведчика на этот раз звучал глухо и печально:

– Из-за проклятого коронавируса мы так и не посидели за праздничным столом с моим тёзкой, Юрием Анатольевичем Шевченко. Сначала – карантин, потом – самоизоляция для стариков. Всего полтора месяца он не дожил до столетнего юбилея Службы внешней разведки России.

– Он умер от ковида?

– Нет, его сгубила куда более страшная хроническая болезнь, – ответил Юрий Иванович. – После сложной операции была реанимация, появились шансы на выздоровление. Но, когда тебе за восемьдесят, смерть караулит за плечом.

– В числе семи рассекреченных в этом году героев-нелегалов Шевченко охотнее всего общался с прессой, – заметил журналист. – Я тоже готовил с ним большое интервью. Но из-за его болезни не успел согласовать некоторые детали. Расскажите, каким он парнем был? На первый взгляд он кажется во французском берете этаким богемным художником.

– Он был Пабло Пикассо, Сальвадором Дали нелегальной разведки, – усмехнулся Марков. – Богемное окружение помогало Шевченко заводить нужные связи и выполнять рискованные задания Центра.

– Вот как об этом рассказывал сам нелегал, – журналист нашёл нужную цитату из интервью полковника Шевченко: – «За рубежом меня почти всегда окружала богема. А к богеме тянутся политики, государственные служащие, бизнесмены, осведомлённые журналисты. И я входил в такие клубы. Вот был период, когда какого-то срочного задания пару месяцев у меня не было. А мне без дела сидеть скучно. Решил завести знакомства среди журналистов, пришёл в одно из солидных изданий, сослался на связи с местными художниками, показал свои карикатуры и дружеские шаржи. У нас с главным редактором нашлись общие знакомые. Он и говорит: «У меня есть журналистка, которая написала политический памфлет об одной из национальных партий, ей нужен иллюстратор. Ты подойдёшь».

А партия эта тогда крайне интересовала Москву. Меня познакомили с этой женщиной, она оказалась близка к партийному руководству, рассказала всю тамошнюю кухню, что лидеры заигрывают с Советами, но на самом деле настроены так-то и так-то. Я подумал – информация конфиденциальная, изнутри партии. Не могу с Центром не поделиться. Эти сведения обсуждались на заседании Политбюро и получили очень высокую оценку руководства страны».

По словам Маркова, Юрий Анатольевич Шевченко благодаря своим связям сумел добыть множество документов с грифом «Космик» – это значит не просто с грифом «Секретно» или «Совершенно секретно», а ещё куда более ценная информация. Не зря же 28 июня 2017 года, в день его рождения, Шевченко была вручена Золотая Звезда Героя России.

Семейная судьба Штирлица

Профессия разведчика-нелегала связана с преодолением немалого числа трудностей. Одни из самых нелёгких – это семейные проблемы.

– Наш разведчик – это не киношный западный Джеймс Бонд, покоряющий сердца заморских красавиц. Он скорее похож на советского Штирлица, остро переживающего разлуку с родиной и семьёй, – продолжает свой рассказ полковник Марков.

– Вот что говорил о своей супруге Юрий Анатольевич Шевченко, – подхватывает его мысль журналист: – «Она уже сошла с работы. Потому что женщинам это очень трудно. Жена – смелый, интересный, боевой человек, постигла всё. По легенде выдавала себя за жительницу одной страны и быстро выучила трудный язык. Но дочка тут осталась, пусть и с бабушкой, дедушкой. А у мамы сердечко болит, как у неё там. Девочка уже в школу пошла, и мысли, мысли...

А переживания, что мы тут, а как дочка там, и голова болит. Приехала сюда на медицинскую комиссию, и врачи вынесли суждение: работа с нашими нервными перегрузками противопоказана. Пришлось остаться здесь. Работала в Центральном аппарате разведки до выхода на пенсию».

– И пришлось богемному художнику за границей прикидываться ловеласом, – говорит старый разведчик. – Иногда это помогало в основной работе. Вот как рассказывал об этом сам Шевченко:

«В начале 70-х годов прошлого века я оказался в одной из европейских стран, где находился интересовавший нас объект, о котором Центр мало что знал. Надо было к нему подобраться. Я стал дежурить с мольбертом в близлежащих кварталах, делал зарисовки старинных улочек. Однажды вижу: из здания, в котором располагалось это учреждение, выходит очаровательная дама, движется в мою сторону. Сделал ей какой-то комплимент, она заинтересовалась моими этюдами, завязался разговор, в итоге мы подружились. И выяснилось, что дама как раз работает в этом объекте на неприметной, но важной должности. Я сразу понял: вот она, моя возможность получить документы с грифом «Космик». Не буду рассказывать как, но эта возможность вскоре осуществилась».

– Встречи с родными и близкими у разведчика-нелегала бывают нечасто? – спросил ветерана журналист.

– Обычно только в отпуске, который случается не каждый год, – с горечью сказал полковник. – Разведчик-нелегал Юрий Шевченко работал за границей около 30 лет. В последние годы совершенно один.

– Как признавался сам рассекреченный герой, было очень трудно, – заметил журналист: – «Был момент, когда меня разыскивали все контрразведки мира. И я тогда сказал себе: «Надо изменить внешность». Я стал другим, а ведь раньше носил чёрные кудри до плеч».

– Искусству перевоплощения разведчика-нелегала учат даже лучше, чем актёра, но главное всё же – это ум, – сделал вывод полковник Марков.

Награды сталинского стипендиата

По рассказам близких друзей Юрия Шевченко, он уже смолоду был незаурядным человеком.

После школы учился в Московском архитектурном институте. Молодой человек был последним сталинским стипендиатом и первым ленинским. Способного студента планировали оставить на кафедре. Юрий уже диссертацию писать собирался. Завкафедрой рисунка у него был сам знаменитый академик Александр Дейнека. Очень строгий товарищ. На дипломном экзамене за рисунок он поставил не более десяти отличных оценок, а студентов было почти 300. Одна из этих пятёрок принадлежала Юрию Шевченко.

– Со студенческими наградами всё ясно, – заметил журналист. – А вот разведческие заслуги Шевченко по-прежнему тайна за семью печатями. Вот что по этому поводу говорил сам Юрий Анатольевич: «Был такой период, когда высшее руководство нашей Службы говорило: «Слушай, ты даёшь 30% всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза». Наверное, за это».

Из совершенно секретных документов НАТО следовало, что блок планировал «разорвать» Россию на части, причём развал СССР был только первым шагом. Запад собирался создать северо-волжскую и средне-волжскую республики, а всю остальную территорию страны свести до размеров Московского княжества.

Кроме официальных государственных высоких наград у Шевченко было два личных подарка от председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова – кинокамера и охотничье ружьё. Впрочем, каждый подарок сопровождался выговором. Непосредственное руководство считало, что он действует с недопустимым риском.

Однажды Шевченко хитроумным путём вопреки всем правилам личной безопасности проник на сверхсекретную базу НАТО и получил там очень важную информацию. Да, он нарушал каноны, но получал результат – это была именно дерзость, свойственная настоящим разведчикам-нелегалам.

О незаурядных профессиональных качествах рассекреченного героя говорится в телеграмме соболезнования директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Глава СВР отметил, что Юрий Анатольевич Шевченко мог за секунду обаять любого. «Говорили – это его профессиональная привычка, наработанные навыки разведчика. Нет. Просто он был таким человеком. Он искренне любил людей, ненавидел и уважал противника. Но главное его качество – он умел дружить!»

Справка

Шевченко Юрий Анатольевич родился 28 июня 1939 г. в Москве в семье служащих. В 1963 г. окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности «Архитектор», в 1965 г. – основной двухгодичный факультет Школы №101 КГБ. Женат, имеет двух дочерей.

В органах госбезопасности с 1963 года. На подготовке для работы в особых условиях – с 1965 года. С 1969 г. регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вёл работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности «Космик». В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряжённых с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации.

В 2001 г. принято решение о прекращении его активной разведдеятельности за рубежом и переводе на работу в Центр. В 2010 г. уволен с воинской службы в отставку.

Разведчики – бойцы невидимого фронта, но и на их профессиональном, скрытом от посторонних, горизонте вспыхивают свои звезды. Например, был ярким и неординарным специалистом Юрий Анатольевич Шевченко. Светлая ему память.

Еще в связи с поднятой темой читайте также:

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...