ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Почему мы пишем «окая», а на слух — сплошное «аканье»?
По инф. cyrillitsa.ru   
13 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Лингвисты, занимающиеся изучением особенностей русского языка, обращают внимание, что в подавляющем большинстве регионов современной России превалирует «акающее» произношение, но «окающее» письмо.

Почему в деловой речи раньше было принято аканье?

Такое несоответствие учёные объясняют историческими сложившимися обстоятельствами, согласно которым изначально на Руси общепринятым было окающее наречие.

Оканье

Более древний окающий прононс, при котором находящиеся в безударном положении буквы «о» произносилась как «о», например не «мАлАко», а «мОлОко», до XIV века был характерен для всех восточных славян.

Филолог Евгений Будде полагал, что оканье, при котором совпадало произношение и правописание неударного звука, было единственно возможной языковой нормой для древнерусского человека до конца XIII — начала XIV веков.

Оканье было свойственно жителям древней Новгородской республики, в XII-XIII веках включавшей в себя часть территорий современных Вологодской, Архангельской, Псковской, Костромской, Владимирской, Ярославской, Кировской областей.

Ареал этого северорусского наречия до XVII века охватывал обширную зону от Белого моря до южных пределов Древней Руси, в том числе, пространство нынешних Московской и Белгородской, Воронежской и Тульской, Орловской и Тамбовской, Брянской и Рязанской, Калужской и Смоленской губернии.

Окали не только поморы, но и царствовавший в Москве Иван Грозный.

О древности окающего диалекта свидетельствует тот факт, что он был основой церковнославянского языка, до XVIII века являвшегося официальным языком Древнерусского государства, и до сих пор использующегося в православном богослужении.

Аканье

Однако уже в XVII веке в районах, вошедших в состав централизованного Московского государства, стал преобладать «акающий» южнорусский диалект, в котором в устной речи вместо безударного «о», произносилось «а», например «кАрова».

Этот говор, сначала получивший распространение среди непривилегированных слоёв населения, а затем ставший литературной нормой, проник в столичный регион с территорий южнее реки Оки.

Исследователь древнерусского языка Алексей Шахматов, предполагал, что аканье проникло в среднерусский говор через племя вятичей, а затем расширило своё влияние и на белорусское наречие.

О проникновении аканья в среднерусскую речь красноречиво свидетельствует текст переписанного в Москве в 1340 году Сийского Евангелия, в котором часто встречаются слова с неправильным написанием безударного «о»: «... какА ты глаголеши, отъ Господа бысть се и есть дивнА в очью наш».

Литературный язык

Укоренившееся в столице аканье, в XVI—XVII веках начало постепенно проникать в диалекты других городов Московского государства, и к концу XVII века, утратив территориальную ограниченность, превратилось в общий для всех жителей этих мест говор.

В XVIII веке, когда происходило формирование норм русского литературного языка, за основу было взято московское произношение, про которое прославленный помор Михайло Ломоносов писал: «Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо предпочитается, а особливо выговор буквы «о» без ударения, как «а», много приятнее...».

Однако в этот период всё ещё допускалось единовременное сосуществование обеих норм произношения. Не было ничего удивительного в том, что в народной и деловой речи было принято аканье, а при декламации сочинений отдавалось предпочтение оканью.

Всё тот же Ломоносов в работе «Русская грамматика» (1755 год) констатировал про аканье: «Сие произношение больше употребительно в обыкновенных разговорах, а в чтении книг и в предложении речей изустных к точному выговору букв склоняется».

Ко второй половине XIX века эта двойственность исчезла, и аканье стало единственной нормой литературного произношения, хотя в нескольких сотнях километрах севернее Москвы, люди до сих пор продолжают окать, отдавая дань памяти древнерусскому языку.

А давайте еще окунемся в глубины русского языка:

По инф. cyrillitsa.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Почему мы пишем «окая», а на слух — сплошное «аканье»?
    Лингвисты, занимающиеся изучением особенностей русского языка, обращают внимание, что в подавляющем большинстве регионов современной России превалирует «акающее» произношение, но «окающее» письмо.
  • Дирижер оркестра «Русские узоры»: Нам подвластны все жанры и стили
    Четвертого декабря состоялся юбилейный онлайн-концерт оркестра «Русские узоры». Художественный руководитель и дирижер Илья Рейбарх рассказал о том, как можно играть классику на русских народных инструментах.
  • Нательный крестик: снимать или не снимать?
    При совершении таинства Крещения православный священник надевает на новообращённого христианина нательный крестик, который должен сопровождать его всю жизнь. Являясь вещественным свидетельством принадлежности к Христовой церкви, освящённое распятие помогает крещёному сохранить душу в чистоте и оберегает его от козней злых сил.
  • Фитиль 1962 год «Задача»
  • «Как жаль, что исчезает этот жанр…»
    Люблю декабрь за призраки былого, / За всё, что было в жизни дорогого / И милого, немыслимого вновь. / За этот снег, что падал и кружился. / За вещий сон, который сладко снился, /Как снится нам последняя любовь. Дон-Аминадо
  • Король исторического романа и Наполеон в литературе – Александр Дюма-отец
    Александр Дюма-отец: «Я всегда начинаю с интересного...». Этой фразой великий романист однажды объяснил свой литературный метод, сравнив его с манерой другого гения исторического романа – шотландца Вальтера Скотта. У того, по мнению Дюма, первая половина книги невероятно скучна, потому что с героями он знакомит читателей медленно и постепенно. Французский хитрец поступал ровно наоборот – стремительно заставлял героя сделать что-нибудь интересное, а уж потом представлял его в подробностях читателю, крепко увязшему в сетях интриги, сплетенной для него автором.
  • Проблемы, смыслы и перспективы... Их безмерно много у братьев Стругацких
    Размышления о смысловом наследстве братьев Стругацких
  • Сергей Клименко – защитник Москвы, радиожурналист и потомок самого Пушкина
    Двери в старинную гостиную распахнулись, и на пороге появились три молодых особы: герцогиня Алек­сандра Аберкорнская в сопровождении сестёр. В тот уже давний день, 25 мая 1988 года, три сестры-англичанки, наследницы поэта, прилетевшие из Лондона, впервые встретились с незнаемыми прежде родственниками, российскими потомками Александра Сергеевича. И встреча та прошла в первом семейном доме поэта, на Арбате, порог которого в феврале 1831-го переступи­ла молодая чета Пушкиных.
  • Уроки жестокости, любви и предательства
    Когда тебе далеко за семьдесят, у тебя накопился большой жизненный опыт, а память хранит и много хорошего, и такого, что хотелось бы навсегда забыть. Возраст подталкивает к тому, чтобы окунуться в эти воспоминания и переживания, извлечь уроки, которые могли бы быть полезны детям и внукам. Попытаться объяснить, уберечь их от ошибок, которые сам в их возрасте совершил или мог совершить.
  • Парень из соседнего двора
    1112 24 1a Николай Николаевич Рыбников – один из самых ярких советских актеров периода оттепели. Он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а позже – народного артиста РСФСР. Его герои – добродушные и ироничные «соседские парни», образ хорошо знакомый каждому советскому зрителю. Песни из кинофильмов с Рыбниковым напевала вся страна, а в кассы кинотеатров выстраивались многочасовые очереди. Несмотря на повальную любовь зрителя, его жизнь в большом кинематографе практически прекратилась уже в начале 70-х.
  • Михаил Евдокимов «За утками» 2001
  • Жванецкий любил уединение и считал себя тяжелым человеком
    Уход писателя Михаила Жванецкого 6 ноября – потеря невосполнимая. Михаил Михайлович был не только непревзойденным сатириком, но и самым настоящим «дежурным по стране». Жванецкий был земным человеком, который любил природу, тишину, вкусную еду, ценил настоящую дружбу и с радостью общался со своими поклонниками – простыми зрителями. В круг его близких друзей входили люди неординарные, талантливые, он дружил с ними, поддерживал и вдохновлял, а они вдохновляли его. О том, почему Жванецкий называл себя тяжелым человеком, рассказывает его друг Виктор Александрович Семенов, бывший министр сельского хозяйства России, основатель группы компаний «Белая дача».
  • Эмпатия не всегда делает нас добрыми и справедливыми — часто всё происходит наоборот
    Как меняются семейные отношения в эпоху добровольного одиночества, как повлияла на общество пандемия коронавируса и чего нам ждать дальше, почему ценность эмпатии преувеличена? На эти и другие вопросы может ответить книга «Конец привычного мира. Путеводитель журнала "Нож" по новой этике, новым отношениям и новой справедливости». Предлагаем прочитать фрагмент вошедшей в книгу статьи Олега Матфатова «Темная сторона эмпатии: почему сопереживание само по себе не делает лучше ни нас, ни окружающий мир».
  • На шоу «Голос» многие песни звучат на английском. Почему так?
    Музыкальный конкурс «Голос» – одно из самых популярных шоу не только в России, но и во всём мире. Пришёл он к нам в 2012 году из Голландии, и с тех пор не сходит с экрана. А с 2014 года на российском телевидении выходит еще и аналог для юных исполнителей – «Голос. Дети». Многим это шоу нравится, мы видим, сколько в нашей стране ярких талантов. Но невольно возникает вопрос – а почему большинство солистов на «Голосе» поют на английском? Мы живём, вроде, в России, участники в большинстве своём – русские, члены жюри тоже к нам не из Америки прилетели, да и Первый канал на 51% принадлежит государству – почему же тогда поём на чужом языке?
  • Политик Сергей Миронов: Пенсионная реформа зашла в тупик
    На какие сбережения Пенсионный фонд покупает машины на треть миллиарда рублей? Где взять деньги на повышение пенсий? Почему олигарх и нянечка из детского сада платят налоги одинаково? Кто «свой» для Набиуллиной? Кому служит министр образования Кравцов? Обо всём этом разговор с известным политиком и государственным деятелем, лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
  • Сам танцует, сам поёт…
    Про автобусную жизнь я уже писал не раз. Кто-то скажет: автор повторяется, исписался. Хотя, с другой стороны, в литературе вообще всего семь сюжетов. И ничего, писатели не обижаются. А уж в нашем автотранспорте этих сюжетов просто завались. Так что писать – не переписать.
  • Лучшие интермедии Александра Ширвиндта и Михаила Державина
  • Случайная гениальность
    birds 1 Один человек кинул, не целясь, камень и сбил летящую птицу. После этого о нём пошла слава, как о самом метком человеке. Проходивший мимо старик, узнав об этом, сказал:
  • Легенда российской культуры Ирина Антонова: Страна двигается вслепую, куда – сама не знает
    Легендарный президент столичного Музея имени Пушкина скончалась 30 ноября от острой сердечно-сосудистой недостаточности вследствие заражения COVID-19. Уход из жизни личности такого масштаба – абсолютно невосполнимая потеря для культуры, говорится в соболезнованиях директоров Лувра и Уффици. Будущей весной Ирине Антоновой исполнилось бы 99 лет.
  • Наказания унижениями на Руси: позорный столб и… стрижка бороды
    Прилюдное попрание чести порой считалось даже более суровым наказанием, нежели смертная казнь, поскольку поруганному гражданину потом приходилось мириться с бесславием, сопровождавшим его на протяжении всего земного пути.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 