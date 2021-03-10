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Охота на ведьм в Средневековье: шанса выжить не было даже у детей
По инф. cyrillitsa.ru   
10 Марта 2021 г.
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Масштабная «охота на ведьм» длилась более двух столетий. Более 100 судебных процессов в Европе и Америке и не менее 60 тысяч жертв. Почему это было возможным?

«Охота на ведьм» в средневековье даже детям не оставляла шанс выжить

Козел отпущения

В начале 1324 года епископ Оссорский обвинил влиятельную горожанку ирландского Килкенни Алису Кайтелер сразу в нескольких преступлениях. Женщина якобы состояла в связи с «низшим демоном ада», знала рецепт смертоносных снадобий, при помощи которых травила одного мужа за другим, узнавала будущее, отрекшись от Церкви и Господа.

Влияния женщины хватило на то, чтобы противостоять обвинениям, и ей удалось бежать в Англию. А вот ее служанке повезло меньше. После долгих пыток та подтвердила всё, что требовалось: якобы ее хозяйка регулярно посещает демонические оргии и является «искуснейшей ведьмой». Признание и раскаяние не спасло женщину - через год она была казнена.

Портрет настоящей ведьмы

На основе средневекового фольклора сложился первый образ ведьмы – злобной старухи. К XV веку в различных теологических трудах она превращается в роковую обольстительницу, обменявшую бессмертную душу на сверхспособности и вечную молодость.

Одной из примет дьяволиц всегда считалось родимое пятно или родинки – именно они зачастую становились основными доказательствами дьявольской сущности. Если женщине с завязанными руками удавалось удержаться на воде или стойко сносить пытки, она также была обречена сгореть на костре.

Борьба с ересью

До сих пор ученые не пришли к единому мнению о том, что именног провоцировало массовые истребления. По одной из версий, ведовские процессы стали частью начатой в XII веке борьбой с еретиками. Тогда ведьмы рассматривались исключительно в составе различных сатанинских культов. На появление «прислужников Сатаны» папская церковь отреагировала однозначно – была создана инквизиция.

Ведьмы «попадали под раздачу» тогда, когда были замечены в связи с еретиками. В других случаях выносился оправдательный приговор.

Уже к XV веку ситуация меняется – колдовство официально признается одним из исключительных преступлений, а значит, дает право инквизиции использовать любые пытки. Достаточным основанием для их применения становится элементарный донос.

Массовый психоз

Многие исследователи убеждены, что причиной «войн» стал массовый психоз. Не кажутся абсолютно убедительными перечисляемые причины – голод, эпидемии и отправление различными ядовитыми веществами, которые попадали в пищу или воду, и вот почему.

Опять вина на «СМИ»

Мнение о том, что на массовую истерию влияло издание различных трактатов с рекомендациями по выявлению и уничтожению ведьм, кажется более состоятельными. В 1487 году по инициативе папы Иннокентия VIII выходит «Молот ведьм» - знаменитая инструкция, написанная монахами Шпренгером и Инститорисом. Переизданная за два века 30 раз книга стала главным «учебником» при проведении допросов.

В XVI веке подобных сочинений издавалось немало и многие из них «нагнетали обстановку», повествуя о мире людей, которым управляет Дьявол при помощи многочисленных ведьм.

Вот только несколько примеров массовых расправ над «ведьмами». В Кведлинбурге (Саксония) за один только день на костре сгорело 133 человека. Другой случай описывает, как силезийский палач сконструировал специальную печь, в которой сжигал не только взрослых, но и детей, обвиненных в колдовстве. Один из священников описывал творящееся в Бонне как безумство, которым охвачено полгорода: заживо сожжен влиятельный чиновник и его жена, после пыток отправилась на костер набожная воспитанница епископа, а также признанные любовниками Сатаны дети, студенты, профессора. «В царившем хаосе люди не понимали, кому еще можно доверять», - заключал очевидец.

Салемское дело

Самым громким стало «Салемское дело» в Новой Англии. За пару лет в небольшом пуританском городке приговор был вынесен 185 мужчинам и женщинам. Исследователи считают, что на такой маленькой территории сработал принцип «снежного кома», когда арестованные под пытками начинали рассказывать о шабашах, на которых они якобы видели других горожан.

«Охота на ведьм» в средневековье даже детям не оставляла шанс выжить

А началось всё с попытки объяснить странную болезнь некоторых детей, которые странно себя вели.

Любое нервное заболевание в те времена чаще объяснилось как одержимость бесами, и девочки из Салема не стали исключением.

Под давлением взрослых одна из них оговорила сначала темнокожую служанку, которая часто рассказывала детям «страшилки» о вуду и языческих проклятиях, а затем нищенку и сварливую соседку, которая «давно не посещала церковь». «Снежный ком покатился», и вскоре многие жители начали припоминать о собственных несчастьях, объясняя их дьявольскими проклятиями.

Список обвиняемых разросся настолько, что для рассмотрения дел пришлось создать специальный судебный орган. В итоге 19 человек были казнены, одного забили камнями, четверо не вынесли пыток и умерли в тюрьме. Убиты были даже две собаки по обвинению в пособничестве ведьмам. Большинство исследователей склоняется к мнению, что трагедия была вызвана психическими расстройствами у девочек в результате особенностей пуританского воспитания.

Мэтью Хопкинс

Стоит сказать, что Россию «охота на ведьм» почти не затронула. Православные иначе воспринимали женскую сущность и их меньше пугала мысль о греховности дочерей Евы.

К тому же Пётр I в 1715 году велел наказывать кликуш, запрещая им огульно обвинять людей в колдовстве. Некоторые ученые уверены, что в России не охотились на ведьм еще и потому, что в стране не было таких, как Мэтью Хопкинс.

Этот англичанин собрал команду единомышленников и направил все силы на истребление «врагов», полагая, что обладает уникальным даром «видеть сподвижниц дьявола». Он не только выполнял частные заказы, но и выслеживал ведьм в деревнях по всей Британии, объясняя любую болезнь или происшествие их проклятием и колдовством.

«Стараниями» одного человека было уничтожено двести человек. И если сначала Хопкинс действовал по «велению сердца», то затем, вполне вероятно, им руководила корысть, ведь каждый заказ хорошо оплачивался.

В современном мире словосочетание «охота на ведьм» стало фразеологизмом, обозначающим преследования тех, кто мыслит или действует «неправильно». Об этом забывают те исследователи, которые уверяют, что это явление осталось в прошлом.

«Охота на ведьм». Кажется, что в борьбе с колдовством преследовали только женщин. Но это не так, «под раздачу» попадались также мужчины, не щадили палачи и детей. Обвинения не были подкреплены доказательствами, и поэтому оказались загубленными в рамках средневековой «кампании» сотни невинных душ. Прошлое, к сожалению, не изменишь, и от этой позорной страницы истории не избавишься. Но есть память, и она не должна забывать те события. Есть опыт, вынесенный из вакханалии – такое нельзя повторять. Но разве можно сказать, что все дела, находящиеся сейчас в судах, идеально доказываются? Не продолжается ли в чем-то и в наши дни казалось бы давным-давно искорененная «охота на ведьм»?

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Охота на ведьм в Средневековье: шанса выжить не было даже у детей
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