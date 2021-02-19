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«Ох, и силен ты, царь-батюшка»: Лжедмитрий I и Петр I, например, подковы гнули!
Николай Сыромятников, cyrillitsa.ru   
19 Февраля 2021 г.
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Одиннадцать русских царей, начиная от Ивана IV (Грозного) и до Петра I, правили российским государством в общей сложности почти 200 лет. Историки по-разному описывают физическую мощь государей – о ком-то из них подобных характеристик не осталось вовсе, биографии других изобилуют выразительными примерами физической крепости. Кто же из правителей больше всех впечатлял своим обликом?

«Ох, и силен ты, царь-батюшка»: Лжедмитрий I и Петр I, например, подковы гнули

  • Иван Грозный

«Мышцы толсты, груди широки»

Первый венчаный русский царь Иван Грозный по впечатлениям германского посла Даниила Принца был высокорослым, с крепким, полным силы телом. Курляндский путешественник Якоб Рейтенфельс дает схожее описание внешности царя. В летописи «Повесть книги сея от прежних лет» физическая мощь Грозного отмечена так: «мышцы толсты, груди широки».

В воспоминаниях английского купца, политика и колониального администратора Томаса Смита, побывавшего в России во времена правления Бориса Годунова, присутствует описание телосложения русского царя – иноземец нашел его крепким. Сам государь показался Смиту «рослым и дородным». Сына Бориса Годунова, будущего царя Федора II, писатель Валерий Анишкин в своей книге «Русь и ее самодержцы» также называет «очень сильным физически». Однако, как сказано в заметках гостившего во время дворцового переворота в Москве шведа Пера Эрлесунда, сила царя не уберегла его от покушавшихся – заговорщики, хотя и вчетвером, но все же смогли навалиться на государя и задушить его.

Автор цикла книг «Все монархи мира» Константин Рыжов, говоря о физической силе Лжедмитрия I, упоминает о том, что при своей внешней тщедушности тот без труда мог гнуть подковы.

«А царь-то — ненастоящий!». Сколько и почему их таких было на Руси?

  • Лжедмитрий I

Последний царь: силен, но самодур

До последнего русского царя Петра I среди русских самодержцев больше не было государей, впечатлявших современников своей физической мощью – многие из помазанников Божиих просто не отличались отменным здоровьем. Петр I процарствовал 39 лет (последние годы он пребывал уже в статусе императора), и запомнился не только проявлением недюжинной силы, но и неуемным характером, который по мнению ряда современных историков, явился следствием проблем с психическим здоровьем царя.

Петр I, судя по сохранившимся историческим сведениям, был самым высоким русским царем – его рост превышал два метра. По воспоминаниям французского герцога де Сен-Симона де Рувруа, которого представили русскому царю в Париже, царь, несмотря на высокий рост и хорошее телосложение, оказался весьма худощавым. Особенно герцогу запомнилось лицо, периодически искажаемое нервными судорогами – на иноземцев оно производило пугающее впечатление.

По свидетельствам свояка Петра, князя Бориса Куракина, проблемы с нервами у царя зачастую были причиной демонстрации им физической силы – государь, рассвирепев, начинал таскать полных бояр между ножек стульев, где они, разумеется, не могли пролезть, и тогда Петр сдирал с них одежду, нередко оставляя свои жертвы нагишом. Современники государя оставили воспоминания о том, как тот гнул пальцами монеты и мог легко сделать «загогулину» из металлической сковородки. Оригинальным способом Петр I проверял и качество подков: брал обеими руками и гнул: если поддается – выбрасывал.

«Ох, и силен ты, царь-батюшка»: Лжедмитрий I и Петр I, например, подковы гнули

Физическая крепость последнего русского царя фактически сыграла с ним злую шутку и во многом ускорила смерть государя. Как писал лейб-медик Петра I Лаврентий Блюментрост, в ноябре 1724 года император полез в ледяную воду Ладоги чтобы помочь вытащить севший на мель бот с солдатами. У Петра были серьезные проблемы с почками, после того ледяного купания болезнь обострилась, и через два месяца самодержец умер в страшных мучениях.

Не всем дано иметь физическую мощь. И корона на голове тут совершенно ни при чем. Некоторые люди, если бы была возможность, с удовольствием выбрали себе физические данные получше, чем те, которыми одарила их мать-природа. Но в чем-то можно, если не получилось с рождения, и самому себя усовершенствовать. Сейчас, например, актуально ходить в спортзал.

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  • «Ох, и силен ты, царь-батюшка»: Лжедмитрий I и Петр I, например, подковы гнули!
    Одиннадцать русских царей, начиная от Ивана IV (Грозного) и до Петра I, правили российским государством в общей сложности почти 200 лет. Историки по-разному описывают физическую мощь государей – о ком-то из них подобных характеристик не осталось вовсе, биографии других изобилуют выразительными примерами физической крепости. Кто же из правителей больше всех впечатлял своим обликом?
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