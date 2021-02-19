«Ох, и силен ты, царь-батюшка»: Лжедмитрий I и Петр I, например, подковы гнули!

Одиннадцать русских царей, начиная от Ивана IV (Грозного) и до Петра I, правили российским государством в общей сложности почти 200 лет. Историки по-разному описывают физическую мощь государей – о ком-то из них подобных характеристик не осталось вовсе, биографии других изобилуют выразительными примерами физической крепости. Кто же из правителей больше всех впечатлял своим обликом?

Иван Грозный

«Мышцы толсты, груди широки»

Первый венчаный русский царь Иван Грозный по впечатлениям германского посла Даниила Принца был высокорослым, с крепким, полным силы телом. Курляндский путешественник Якоб Рейтенфельс дает схожее описание внешности царя. В летописи «Повесть книги сея от прежних лет» физическая мощь Грозного отмечена так: «мышцы толсты, груди широки».

В воспоминаниях английского купца, политика и колониального администратора Томаса Смита, побывавшего в России во времена правления Бориса Годунова, присутствует описание телосложения русского царя – иноземец нашел его крепким. Сам государь показался Смиту «рослым и дородным». Сына Бориса Годунова, будущего царя Федора II, писатель Валерий Анишкин в своей книге «Русь и ее самодержцы» также называет «очень сильным физически». Однако, как сказано в заметках гостившего во время дворцового переворота в Москве шведа Пера Эрлесунда, сила царя не уберегла его от покушавшихся – заговорщики, хотя и вчетвером, но все же смогли навалиться на государя и задушить его.

Автор цикла книг «Все монархи мира» Константин Рыжов, говоря о физической силе Лжедмитрия I, упоминает о том, что при своей внешней тщедушности тот без труда мог гнуть подковы.

Лжедмитрий I

Последний царь: силен, но самодур

До последнего русского царя Петра I среди русских самодержцев больше не было государей, впечатлявших современников своей физической мощью – многие из помазанников Божиих просто не отличались отменным здоровьем. Петр I процарствовал 39 лет (последние годы он пребывал уже в статусе императора), и запомнился не только проявлением недюжинной силы, но и неуемным характером, который по мнению ряда современных историков, явился следствием проблем с психическим здоровьем царя.

Петр I, судя по сохранившимся историческим сведениям, был самым высоким русским царем – его рост превышал два метра. По воспоминаниям французского герцога де Сен-Симона де Рувруа, которого представили русскому царю в Париже, царь, несмотря на высокий рост и хорошее телосложение, оказался весьма худощавым. Особенно герцогу запомнилось лицо, периодически искажаемое нервными судорогами – на иноземцев оно производило пугающее впечатление.

По свидетельствам свояка Петра, князя Бориса Куракина, проблемы с нервами у царя зачастую были причиной демонстрации им физической силы – государь, рассвирепев, начинал таскать полных бояр между ножек стульев, где они, разумеется, не могли пролезть, и тогда Петр сдирал с них одежду, нередко оставляя свои жертвы нагишом. Современники государя оставили воспоминания о том, как тот гнул пальцами монеты и мог легко сделать «загогулину» из металлической сковородки. Оригинальным способом Петр I проверял и качество подков: брал обеими руками и гнул: если поддается – выбрасывал.

Физическая крепость последнего русского царя фактически сыграла с ним злую шутку и во многом ускорила смерть государя. Как писал лейб-медик Петра I Лаврентий Блюментрост, в ноябре 1724 года император полез в ледяную воду Ладоги чтобы помочь вытащить севший на мель бот с солдатами. У Петра были серьезные проблемы с почками, после того ледяного купания болезнь обострилась, и через два месяца самодержец умер в страшных мучениях.

Не всем дано иметь физическую мощь. И корона на голове тут совершенно ни при чем. Некоторые люди, если бы была возможность, с удовольствием выбрали себе физические данные получше, чем те, которыми одарила их мать-природа. Но в чем-то можно, если не получилось с рождения, и самому себя усовершенствовать. Сейчас, например, актуально ходить в спортзал.

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По инф. cyrillitsa.ru

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