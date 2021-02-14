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Сколько отпрысков было у Петра I?
По инф. cyrillitsa.ru   
14 Февраля 2021 г.
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Первый российский император славился горячим нравом и часто менял фавориток несмотря на то, что за всю жизнь был женат лишь дважды. Считается, что число законнорожденных детей Петра I едва ли составляет третью часть от всех его вероятных наследников. Внебрачных отпрысков правитель никогда не признавал, а большинству его «официальных» дочерей и сыновей была уготована несчастливая судьба.

Сколько отпрысков было у Петра I?

Мятежный наследник

Самой известной и успешной дочерью Петра по праву является Елизавета Петровна, пришедшая к власти в 1741 году. Двадцать лет она правила страной, опираясь на поддержку гвардии и бывших соратников отца. Если бы не череда трагических событий и конфликтов, Елизавета могла бы никогда и не стать императрицей. Куда больше шансов получить престол имел царевич Алексей, старший сын Петра. Увы, напряженные отношения с отцом привели его не на трон, а в тюремную камеру.

Алексей Петрович родился в 1690 году и был первым сыном Петра Великого. С младенчества он рос под надзором бабушки, а отец был слишком погружен в государственные вопросы, чтобы всерьез интересоваться наследником. Когда же царь опомнился и стал подбирать сыну учителей, выяснилось, что достойных наставников для Алексея найти крайне трудно. Наладить контакт с отпрыском не получалось. Царевич сторонился отца, игнорировал его поручения и проводил время в компании бояр, недовольных петровскими реформами. В 1711 году Петр I женил Алексея на принцессе Шарлотте Вольфенбюттельской, которая родила ему двух детей, а затем скоропостижно скончалась. Алексей Петрович решил, что больше ничего не держит его на родине, и в 1716 году бежал из страны. Для Петра Великого это обернулось потрясением: сын мог настроить против него европейских правителей. Российским дипломатам царь велел немедленно вернуть беглеца домой. Алексею не оставалось ничего кроме возвращения с повинной и отречения от престола. Петр I лично обвинил царевича в измене. В 1718 году Алексея заключили в Петропавловскую крепость, где он и умер.

Любимая дочь

Вопреки расхожему мнению, главной любимицей Петра Великого являлась вовсе не Елизавета Петровна, а ее старшая сестра – Анна. Она была первой дочерью царя и Марты Скавронской (в будущем – Екатерины I). В 1711 году, когда Анне было всего три года, Петр провозгласил ее царевной и одарил большим земельным участком. Впоследствии там построят усадьбу под названием Анненгоф. В 1724 году Анна Петровна вышла замуж за герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. Претендовать на престол она не могла, зато ее будущие дети имели право стать правителями России. Спустя четыре года Анна родила сына, который действительно был провозглашен императором в период дворцовых переворотов. Мальчика назвали Петром в честь деда. Увы, он не будет любить родину матери и у власти пробудет меньше года. Что касается Анны Петровны, то этих перипетий она уже не застала, равно как и не успела воспитать сына. Весной 1728 года она умерла, а незадолго до кончины изъявила желание быть похороненной в Петропавловском соборе рядом с могилой Петра Великого.

Сколько отпрысков было у Петра I?

Трагические потери

3 марта 1713 года в Петербурге у царя и его второй жены родилась дочь, которую назвали Натальей. Она прожила два года и два месяца. Через год на свет появилась еще одна девочка, Маргарита. Ей судьбой было отведено и того меньше: всего 10 месяцев и 24 дня. В 1715 году в семье государя случилось радостное событие: наконец, родился наследник мужского пола, названный Петром. Царь задумал передать ему престол в обход своевольного царевича Алексея, но мечтам Петра Великого не суждено было сбыться. Мальчик отличался слабым здоровьем, к трем годам не научился ни говорить, ни ходить. В 1719 году маленького Петра не стало.

Летом 1718 года родился последний ребенок Петра I. Девочку снова назвали Натальей. Она прожила дольше многих своих братьев и сестер, но и ее постигла печальная участь. Когда в 1725 году скончался Петр Великий, при дворе разразилась борьба за власть с участием его жены. На семилетнюю Наташу мало кто обращал внимание, даже когда она заболела корью. В марте того же года девочка скончалась. К тому моменту Петр I еще не был похоронен, и гробы отца и дочери выставили вместе в одной зале.

Тайна графа Румянцева

Некоторые исследователи уверены, что на родство с первым русским императором могут претендовать чуть ли не тридцать человек. Среди них – один из самых известных полководцев XVIII века граф Петр Румянцев-Задунайский, герой русско-турецких войн.

Сколько отпрысков было у Петра I?

  • Граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский

Петр Румянцев, по свидетельствам современников, внешне имел явное сходство с императором, а его мать Мария Румянцева долгое время была фавориткой Петра Великого. Поступив на придворную службу фрейлиной, она сразу пришлась по душе государю. Их отношения длились много лет и не были тайной для царских приближенных. Поговаривали, что Петр I ужасно ревновал Марию и грозился в отместку за дурное поведение выдать ее замуж за строгого человека, который будет неусыпно следить за супругой. И все же государь смилостивился и подобрал фаворитке «лояльного» мужа. Им стал генерал-аншеф Александр Румянцев. В благодарность за стремительное продвижение по службе он закрывал глаза на роман Марии с императором. Интересно, что задолго до рождения сына Александр Румянцев был отправлен в Персию на дипломатическую работу. В 1725 году, когда Александр Иванович находился за границей, на свет как раз появился Петр. Об этой «нестыковке» при дворе предпочитали тактично умалчивать, зато сама Мария Румянцева в старости охотно делилась откровениями о взаимоотношениях с царем. Даже после смерти государя к Петру Румянцеву сохранилось особое отношение. В десятилетнем возрасте он был записан в лейб-гвардии Преображенский полк, а уже в 14 лет в составе русского посольства поехал в Берлин. Позже был престижный кадетский корпус, годы учебы и службы. В годы правления Елизаветы Петровны (возможно, сводной сестры Румянцева) он уже заявил о себе как одаренный военачальник, участвуя в Семилетней войне.

Только женщины точно знают, сколько у них детей. Мужчины иногда о наличии отпрысков могут и не догадываться. Определить «папа или не папа» помогают современные технологии. Сдал ДНК-тест, и если все сошлось, вот представитель сильной половины человечества уже и с ребенком.

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Сколько отпрысков было у Петра I?
    Первый российский император славился горячим нравом и часто менял фавориток несмотря на то, что за всю жизнь был женат лишь дважды. Считается, что число законнорожденных детей Петра I едва ли составляет третью часть от всех его вероятных наследников. Внебрачных отпрысков правитель никогда не признавал, а большинству его «официальных» дочерей и сыновей была уготована несчастливая судьба.
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