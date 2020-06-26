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Не мешать «баннику»: на Руси париться абы когда не приветствовалось
По инф. cyrillitsa.ru   
26 Июня 2020 г.
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Банные процедуры на Руси всегда были популярны и играли значительную роль в жизни наших предков. Однако существовал ряд табу, касавшихся мытья и походов в баню. Одни были связаны с религиозной сферой, другие – с магическими поверьями. Итак, когда же русским не рекомендовалось мыться?

На Руси старались ходить в баню по определенным дням, чтобы не мешать «баннику»

В церковные праздники

Бытовала поговорка: «Не мойся в праздник, а то будешь потом воду пить на том свете». Священники говорят, что в церковные праздники, а также в воскресенье необходимо посвящать себя Богу: в эти дни рекомендуется читать молитвы, посещать храм, помогать ближнему.

В связи с этим мирские дела лучше либо закончить заранее, либо отложить на потом. Поэтому мыться и убираться, лучше еще до наступления праздника, чтобы встретить его в чистоте. Если уж вы с этим не успели, то помыться можно вечером после богослужения.

В XVII столетии, например, царским указом все бани накануне всенощной закрывались, чтобы христиане отправлялись в храм, а не в другое место. Запрет на «праздничное» мытье был также, вероятно, связан с запретом на физический труд: ведь чтобы истопить баньку, надо было наколоть дров, наносить воды и протопить печь. А это являлось серьезной работой.

Есть и дни, когда мытье и уборка считаются обязательными в православной традиции. Например, Чистый Четверг на Страстной неделе перед Пасхой, или Крещение, когда православные окунаются в прорубь, а те, у кого нет такой возможности, должны принять водные процедуры хотя бы в домашних условиях.

В «не банные» дни

Наши предки старались ходить в баню только по определенным дням недели. Это было связано с верой в банника – мифическое существо вроде домового, которое якобы обитало в каждой бане и устанавливало для людей свои правила. Если моющиеся мешали баннику, он мог осерчать и наказать человека – например, содрать с него заживо кожу, облить кипятком и даже задушить.

К запретным дням относился понедельник – в этот день баня находилась в распоряжении «хозяина», и людям там было не место. Лучше всего было посещать баню в четверг или субботу. В крайнем случае можно было помыться во вторник. В воскресенье делать это не рекомендовалось сразу по двум причинам: первая – та, что воскресенье считается церковным праздником, а вторая заключалась в поверье: тот, кто рискнул вымыться в воскресенье, будет болеть.

После полуночи

Нельзя было мыться в бане после полуночи: по поверью, в этот час в гости к баннику жалует нечистая сила и они вместе парятся.

В «третий пар»

Когда народу было много, то в бане обычно мылись в несколько заходов. Так вот, третий заход, или так называемый «третий пар», для человека был опасен. Считалось, что в «третий пар» моется сам банник. Надо было обойтись двумя заходами или уж отложить мытье на другой раз.

Мужчины вперед

Поверье гласило, что тогда на тех, кто войдет в баню в следующий заход, перейдут все грехи и болезни предшественниц. Поэтому женщины шли париться уже после мужчин.

Если отбросить все суеверия, то можно предположить, что мужчины шли мыться первыми, потому что были главными в семье, и таким образом им выказывался почет.

В нетрезвом состоянии

Человеку, который отправился мыться, будучи под хмельком, также грозили всяческие кары со стороны банника. Но думается, дело в том, что пьяный мог не уследить и либо угореть, либо обжечься, либо, скажем, упасть головой на камни.

Кстати, и в наше время категорически не рекомендуется употреблять спиртные напитки ни перед походом в баню, ни во время него, и связано это с физиологическими особенностями организма: так, от выпивки сосуды расширяются, и если при этом еще и париться, то может резко подскочить давление.

«Иди в баню» - подобный посыл не ко всем дням раньше, оказывается, можно было применить. Сейчас все попроще, кто хочет и считает нужным соблюдать какие-то ограничения – соблюдает, кто не желает – соответственно нет. В целом банные процедуры дают человеку большую пользу: отлично очищается кожный покров, из организма выводятся токсины и шлаки, тело расслабляется, улучшается самочувствие и настроение. Но, как и у всех процедур, у банных тоже могут быть свои ограничения. И чтобы процесс действительно был полезным, стоит узнать, не противопоказан ли он.

А у нас еще есть любопытное об историческом:

По инф. cyrillitsa.ru

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