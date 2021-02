Малоизвестное про последнего царя: Николай II мог получить «Нобелевку»

Скандинавы предпочитают не баловать Нобелевскими медалями нашу страну. И даже мало кто знает, что высшую мировую награду мог бы получить русский царь. Только этого почему-то не захотели. Хотя весомые аргументы не премировать Романова и впрямь имелись.

Почему Николай II

В 1901 году Его Величество Император Всероссийский стал первым из нашей страны, кого удалось с соблюдением всех необходимых формальностей представить на соискание Нобелевской премии. Понятно, что царь не сочинял романов и стихов, не делал гениальных открытий и не создавал изобретений, поэтому пришлось заявляться в миротворческой номинации. Кандидатуру Николая Александровича представили с формулировкой «за инициативу по созыву Гаагской мирной конференции и содействие ее проведению».

В ходе Гаагской конференции 1899 года, за которую Романова, собственно, и хотели премировать, – были приняты три конвенции: «О мирном решении международных столкновений»; «О законах и обычаях сухопутной войны»; «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 1864 года».

Данными международно-правовыми актами предписывалась необходимость усилий для мирного урегулирования конфликтов, но если уж конфликт возник, то надо соблюдать правила ведения войны, содержания военнопленных, а также применения либо неприменения тех или иных видов вооружения. За нарушение какого-либо из этих правил полагался либо серьезный штраф, либо еще более серьезные политико-экономические санкции.

Мир к началу XX века пребывал в конфликтном и напряженном состоянии, которое впоследствии вылилось в Первую мировую войну. Главы государств чувствовали, что скоро грянет буря, и ее нужно было как-то избежать. Ну или хотя бы отсрочить. Авторитет русского царя в этом плане был надежным подспорьем.

Соответствие нобелевским критериям

У нас принято считать, что «Нобелевку» должен получать обязательно самый выдающийся и известный специалист в своей области. Вроде бы так оно справедливо. Однако сам Альфред Нобель был немного другого мнения на сей счет. Для каждой дисциплины существуют свои критерии, и для премии мира они тоже есть. Писатель, ученый или общественно-государственный деятель может быть трижды славен и четырежды гениален, но если он не отвечает базовым требованиям – награду он не получит. Тогда как значительно менее заметный и менее даровитый – может и получить.

В Нобелевском завещании прописано, что премия мира дается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Правильно, неправильно, хорошо, плохо – это уже детали и частности, не имеющие отношения к делу. Лауреатом может стать царь, жрец, глава или активист общественной организации, да даже просто неравнодушный, привлекший внимание к соответствующей серьезной проблеме.

По идее, Николай II вполне заслуживал лауреатства. Только вот члены Комитета этого почему-то все равно не признавали. На официальном сайте Нобелевской премии про предпоследнего Романова на престоле написано следующее: «The tsar was never seriously considered for the Peace Prize», что переводится как «Царя никогда всерьез не рассматривали на получение премии мира». Почему – Комитет так публично и не прояснил.

Что не так

Стремление Николая II регламентировать войну и сделать ее более «гуманной» нашли живой отклик. А вот все прочие внешнеполитические действа – нет. Вообще поведение Российской империи на международной арене воспринималось как довольно-таки агрессивное. А поскольку номинирован царь этой самой «агрессивной» страны, то и о «Нобелевке» речи идти не может.

В 1880-х годах Россия активно пробивалась к Балканским позициям, намереваясь потеснить в этом регионе Австро-Венгрию. В 1886 году были разорваны дипломатические отношения с Болгарией, где к власти пришла австро-венгерская группировка. В 1894 году был утвержден договор о франко-русском союзе, к которому присоединились Англия и США, что стало основой будущей Антанты, в которой, как известно, не нашлось места для Германии.

Россия явно не ориентировалась на немецкое пространство. А следует напомнить, что Нобелевская премия на заре ее существования была преимущественно германской и скандинавской: англосаксов и их сторонников Комитет поначалу не жаловал.

Кроме того, Учетно-Ссудный банк в Персии, организованный Сергеем Юльевичем Витте совместно с императорской семьей в 1894 году и разросшийся впоследствии аж до 19 филиалов, вызывал недовольство у западного бизнеса, также имевшего свои интересы в Азии. Особенно негодовали Ротшильды, у которых Витте взял взаймы колоссальные денежные суммы, в том числе под этот проект. Считалось, что русский министр их попросту «разбазаривает». С позицией Ротшильдов в те годы были согласны многие во всем мире.

Чего греха таить, имелась и личная причина, которая, возможно, даже перевесила все вышеизложенные. В 1870 году братья Нобели, в том числе учредитель премии Альфред, решили организовать в Баку, относившемся прежде к Российской империи, – масштабный нефтяной промысел. В 1879 году под это дело создали «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель». И все бы хорошо, да возникла одна загвоздка: по концессии, паи всего лишь на 50% с небольшим принадлежали братьям Нобелям, а остальные – нескольким подданным Российской империи, в основном Петру Александровичу и Александру Александровичу фон Бильдерлингам. Всецелого сырьевого господства на чужой территории не получилось, что также, вполне вероятно, вывело братьев Нобелей из себя.

Пример Николая II показывает, что для получения Нобелевской премии важны не только конкретные действия, но и умение играть по конъюнктурным, зачастую невыгодным для самого себя правилам.

Вообще существует мнение, что многие премии и конкурсы не всегда кристально прозрачны и идеально непредвзяты. Какие-то правила игры все равно приходится соблюдать. А мы давайте оставим все щепетильные нюансы таких мероприятий в стороне и обратимся к любопытной информации. Оказывается, на мысль о создании премии Нобеля натолкнул ложный некролог о его якобы смерти, который он прочитал в газете. Это заставило Альфреда задуматься о том, каким же его запомнят люди.

По инф. cyrillitsa.ru

