Лотереи в России: выручали, когда властям нужны были деньги

Датой появления первых лотерей в России называют 18 век. В то время с их помощью собирали деньги в бюджет и на благотворительность. Например, благотворительные средства шли на помощь голодающим или жертвам военных конфликтов.

В 1829 году был издан указ, который давал возможность проводить лотереи с общим выигрышем более 500 руб. только по разрешению императора. Для более скромных тиражей требовалось одобрение министра финансов.

В 1917 году к власти пришли большевики, у которых было негативное отношение к лотереям. Для них азартные развлечения являлись прошлым пережитком, с которым требовалось обязательно бороться в социалистической стране. Указ от 1918 года полностью запретил азартные игры.

Но советской власти требовались деньги, а наполнять казну за счет игроманов было проще всего. И уже спустя пару лет лотереи в СССР были легализованы под надежным контролем властей.

В стране в 1921 году прошла серьезная засуха. Тогда для помощи голодающим создали особую комиссию. Вся страна направляла помощь. Также для исправления ситуации было решено провести и лотереи. Билеты могли дать на сдачу или добавляли, как нагрузку, при приобретении дефицитной продукции.

В 1956 году в СССР хотели провести Всемирный молодежный фестиваль. Для мероприятия были нужны деньги. Тогда же для получения денег от граждан начали проводить лотереи.

Чтобы люди покупали больше билетов, в лотерее разыгрывали дефицитную продукцию. Наиболее желанным выигрышем был автомобиль. В то время тиражи не транслировались, а просто печатались в газетах. Это снижало азарт.

Культовая лотерея «Спортлото» возникла в 1970 году. С 1974 года все розыгрыши показывали в прямом эфире. Редкие граждане выигрывали большие суммы. При этом государство в свой бюджет получало миллионы рублей.

В СССР не было букмекерских контор. Для выигрышей на основе исхода спортивных состязаний в 1987 году начали выпускать билеты «Спортпрогноз».

Хорошее дело – лотереи. И выиграть крупный приз, наверное, мечтает каждый человек. Но, как практика, везет здесь единицам. И поэтому рассчитывать на такой способ преумножения капитала особо не стоит. Просто играть, если хочется, и пусть жизнь идет своим чередом. А повезет – здравствуй, финансовый бонус! Лишь бы голову не закружило.

На нашем сайте читайте также любопытное об историческом:

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...