Кого благодарить за табак? Конечно же, Петра Первого!

11 февраля 1697 года Пётр I издал указ о реализации табака, разрешив «продавать оный явно в светлицах при кабаках».

В Россию табак завезли во второй половине XVI века. С тех пор отношение к его употреблению у властей было разным. Царь Михаил Фёдорович повелевал казнить тех, у кого хранился табак, царь Алексей Михайлович — пытать тех, у кого нашли табак, пока они не признаются, кто его им дал. А к концу XVII века ситуация изменилась — 11 февраля 1697 года Пётр I издал указ: «Продавать оный явно в светлицах при кабаках».

Отношение к влиянию табака на здоровье тоже отличалось. Но о его вреде задумывались давно. «Беспристрастные наблюдения врачей вполне подтверждают губительное действие табака», — писал этнограф Александр Терещенко в работе «Быт русского народа» в середине XIX века. Тогда, в XVIII-XIX веках, появилась мода не курить, а нюхать табак, и Терещенко делился впечатлениями: «Нет неприятнее смотреть на пожилую женщину, когда ноздри её покрыты табаком; но нет отвратительнее видеть старика, когда он поминутно набивает свой нос, пачкает вокруг себя и самого себя: свою одежду, свой рот и к довершению течёт из носа по губам в рот, часто капает ещё».

Сейчас губительное влияние курения на здоровье доказано. Так, по данным ВОЗ, за весь XX век это стало причиной преждевременной смерти 100 млн человек в мире, и в XXI столетии цифра может возрасти до миллиарда.

В России курение ограничено. Законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который приняли в 2013 году, запрещается курить во всех закрытых общественных местах, включая кафе, бары и вокзалы.

История России и СССР, исторические деятели, секреты истории – на нашем сайте.

По инф. Парламентской газеты

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...