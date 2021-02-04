Возвращение «авоськи»

Во времена Советского Союза практически в каждой семье имелась легкая сетчатая сумка «авоська». Сама по себе она была практически невесомой и могла уместиться в любом кармане. А вес при наполнении, тем не менее, могла выдержать «на своих плечах» достаточно большой – до 70 кг. Идея создания такой сумки появилась в двадцатых годах прошлого века.

История появления знаменитой сумки в Советском Союзе

Идея создания крепкой своеобразного плетения «авоськи» изначально принадлежала чешскому предпринимателю Вавржину Крчилу. Мужчина планировал ввести в обществе моду на стильный аксессуар — сетку для волос. Изделие состояло из 14 рядов по 24 ячейки и было выполнено из хлопковых нитей.

Сеточка не пришлась по вкусу модницам, из-за чего планы мужчины остались нереализованными. Но бесполезным свое изобретение он признавать отказался. К сеточке были приделаны две ручки, и из нее получилась сумка. Такое оригинальное решение пришлось по вкусу обществу.

Первые упоминания об авоськах на территории России датированы послереволюционными годами. Уже тогда можно было встретить на улицах жителей с сетчатыми сумками. Они были разных размеров и качества, определяющего их крепость.

Популярность авоськи завоевали очень быстро. Выпускались сумки на предприятиях Всесоюзного общества слепых. Каждый, кто покупал авоську, делал доброе дело: работой обеспечивались тысячи незрячих граждан страны.

Впоследствии к авоськам стали продавать специальные крючки, чтобы сумку можно было удобно подвешивать дома или в общественном транспорте. Приобрести можно было и «трубочки», которые надевались на ручки, чтобы не врезались в руки.

Авоськой сумку стали называть лишь со временем, когда она была уже достаточно популярной. Название символизирует надежду на внезапную удачу. Многие из-за легкости и компактности сумки брали ее с собой при выходе из дома просто так, авось что-нибудь принести понадобится.

Почему авоськи пропали

По большому счету сетчатые сумки никуда не пропали. В наше время их можно встретить на модных показах и в руках современных покупателей. Их выполняют в разной цветовой гамме, с украшениями и без, разного размера и качества. Выполняют сумки разной формы, причем как своими руками, так и на крупных производствах.

Возвращение в моду «авосек» вполне объяснимо: они крепкие, надежные и экологически-безопасные. Полиэтиленовые пакеты проигрывают в данном случае по всем пунктам.

Но именно появление пакетов в 70-х годах прошлого столетия стало причиной отказа от авосек. К новым сумкам из полиэтилена жители СССР относились с благоговением: их даже стирали, чтобы не выбрасывать. Сетчатые же авоськи в один момент перестали быть модными, но, как оказалось, лишь на время.

Некоторые вещи со временем устаревают и пропадают из быта людей. Чего не скажешь о сумке-«авоське». Замененный когда-то очень вредными, с экологической точки зрения, полиэтиленовыми пакетами сетчатый аксессуар для похода по магазинам снова вернулся. Можно сказать триумфально. Ведь даже в показах модниц участвует.

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