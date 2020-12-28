Есть ли доказательства земной жизни Христа?







"Новый Завет рассказывает христианам историю жизни Иисуса. Есть ли исторические или археологические доказательства этих сказаний?", - задается вопросом журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Александра Брем.

"Сам Иисус не оставил никаких писаний. Также и его современники не проронили о нем ни слова, пока он был жив. По крайней мере, ничего не сохранилось до сегодняшнего дня. Но это неудивительно, - отмечает издание. - Иисус, предположительно, был родом из простой семьи и работал ремесленником. О большинстве людей античности не осталось письменных подтверждений, сохранившихся до сегодняшнего дня".

"Археология более надежна. Так, например, существование Понтия Пилата, римского префекта Иудеи того времени, исторически доказано, так как в ходе археологических раскопок ученые обнаружили монеты, на которых было отчеканено его имя", - говорится в статье.

"В иудейских источниках или у римских авторов первого века он едва ли упоминается, - говорит немецкий археолог Дитер Фивегер, профессор Университета Вупперталя и эксперт по ранней библейской истории, на протяжении многих лет руководящий раскопками в Иерусалиме. - Как потерпевший неудачу предводитель маленького иудейского меньшинства он был для своих современников, вероятно, слишком незначительным".

"Много внимания привлекли два отрывка из трудов еврейско-римского автора Иосифа Флавия (37-100 год н.э.). (...) В своих работах Иосиф дважды упоминает Иисуса к концу первого столетия. Достоверным ученые считают прежде всего второе упоминание. В нем идет речь о брате Иисуса Иакове. Он называется там "братом Иисуса, которого называют Христом". Христос означает "Мессия", и своей формулировкой Иосиф показывает, что лишь малая группа людей верила в Иисуса как в Мессию", - отмечает издание.

"Первый отрывок, в котором более подробно рассказывается об Иисусе, ученые не считают правдоподобным. В нем Иосиф говорит об Иисусе как "о мудром человеке, если его вообще можно назвать человеком". Эту формулировку позднее добавил христианин, переписывавший труд Иосифа, считают исследователи сегодня".

"Римские авторы в начале второго столетия не ссылались лично на Иисуса, но упоминали группы людей, почитавших проповедника из Назарета как спасителя, и тем самым подтверждают его существование относительно близко к годам его жизни. Прежде всего потому, что они были недовольны ранними христианами, их свидетельства считаются подлинными. Они подтверждают определенные даты из Евангелия и упоминают, что предводитель группы был казнен, когда императором был Тиберий, правивший с 14 по 37 год н.э.".

"Наиболее древним из четырех Евангелий является Евангелие от Марка, - пишет издание. - Оно было создано, предположительно, в 60-е годы первого века, то есть примерно через 30 лет после смерти Иисуса. Тогда еще, вероятно, жили некоторые из сторонников Иисуса, которые лично его видели. Кроме того имелись и устные предания. "Возможно, Марк опирался и на утерянные позднее письменные источники", - говорит британский археолог Кен Дарк, профессор Редингского университета и эксперт по истории древнего Ближнего Востока. Повествования других трех Евангелий, вероятно, возникли лишь в 70-80-е годы".

"Марк и Лука рассказывают в своих Евангелиях, что Иисус появился на свет, когда жил царь Ирод. Ирод умер в 4-й год до н.э. К тому же есть предположения, что Вифлеемская звезда из библейской истории о рождении Иисуса могла быть особенно ярким сближением Юпитера и Сатурна, которое светило в ночном небе в 7/6 году до н.э. Таким образом, рождение, вероятно, произошло за несколько лет до "нулевого" года".

Подтверждений даты рождения и рождественской истории, пишет издание, нет. "Христиане охотно привязывали свои праздники к датам праздников в других культурах, чтобы использовать и перекрыть эти традиции", - поясняет издание.

"У людей, не верящих в то, что Иисус был Сыном Божьим, возникает вопрос: как простому человеку из Назарета удалось стать основателем мировой религии? Предположительно, Иисус был очень харизматичной личностью, говорит археолог Дарк: "Вероятно, его современники считали его высказывания очень важными и особенными". "Иисус вовсе не планировал основать новую церковь, - говорит Фивегер. - Он был евреем и хотел реформировать еврейскую религию".

"В последние годы археологи раскопали в Назарете несколько домов из первого столетия. Это незамысловатые строения. Археолог Кен Дарк посвятил последние годы изучению одного дома. По его словам, он был умело выбит в скале и располагается под византийской церковью, которая была построена на этом месте позднее. Дарк считает, что это мог быть родной дом Иисуса. Он был построен в соответствующую эпоху. Однако подтвердить это предположение невозможно", - пишет Tages-Anzeiger.

Для кого-то существование Иисуса не подвергается сомнениям. Но наука основывается на фактах и разноплановой доказательной базе. И поэтому без серьезных подтверждений вряд ли она скажет «да». Остается лишь ждать – тем, кто хочет услышать внятный ответ от именно научных деятелей. А кто просто свято верит, вряд ли, конечно, в этом нуждается, для них истина находится в их душе.

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Перевод Inopressa.ru

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