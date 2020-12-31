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20 лет назад был принят наш «старый новый» гимн

По инф. polit.ru   
31 Декабря 2020 г.
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30 декабря 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о тексте государственного гимна нашей страны. Против «нового старого» музыкального символа выступили фракции тогдашней Госдумы СПС и «Яблоко», а также первый президент страны Борис Ельцин. Многих смущало, что фактически гимн, принятый Путиным, восходил к «Маршу партии большевиков».

20 лет назад был принят наш «старый новый» гимн

Как все начиналось?

В 1944 году был официально принят гимн СССР. Слова к нему написали Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан, а музыку — Александр Александров. Позднее в 1977 году в СССР приняли новую конституцию. Михалкову поручили сделать новую редакцию текста, без упоминания Иосифа Сталина.

После распада СССР в 1991 году гимном Российской Федерации стала мелодия Михаила Глинки без слов. Впоследствии власти объявили всероссийский конкурс на создание текста гимна. Однако текст так и не выбрали.

В 2000 году новый президент России Владимир Путин предложил вернуться к музыке Александрова. А Сергей Михалков написал третью редакцию текста.

31 декабря 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о тексте государственного гимна нашей страны. Документ утвердил как текст гимна слова Сергея Михалкова.

Что это значило и почему «старый новый» гимн вызвал раскол в обществе 2000-х?

Принятие «нового старого» гимна стало одним из первых решений Путина на посту президента. Идея гимна для властей была следующей: Россия — наследница и правопреемница СССР.

Законопроект «О государственном гимне Российской Федерации» представил в Думе тогдашний председатель комитета по государственному строительству Анатолий Лукьянов. Он заявлял, что советский гимн олицетворял «сплочение нации», «утверждение преемственности ее истории» и «трудную пору обуздания атома».

Принятие нового гимна вызвало явный раскол в обществе. Например, против утверждения обновленного советского гимна проголосовали демократические фракции тогдашней Госдумы СПС и «Яблоко».

«Инициатива переписывания советского гимна, по мнению "Яблока", — идея того же порядка, что и восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке и поста у Мавзолея Ленина», — говорилось в заявлении депутатов.

Против «нового старого» музыкального символа страны выступил и первый президент России Борис Ельцин. Он заявил, что старый гимн ассоциируется у него с партсъездами и партконференциями, где утверждалась власть партийных чиновников.

Ельцин сожалел, что переложил на своего преемника ответственность за решение ряда вопросов. В частности — вопросов о гимне и перезахоронении Ленина. Ельцин сокрушался: «лучше бы сам все тогда сделал». Первого президента также беспокоило, что Путин становится символом коммунистов.

Не удивительно, что в 2000 году аналитики, политологи и обычные граждане задавались вопросом: зачем Путину понадобилось менять нормальный ход политического процесса?

Объяснение предложила наиболее радикально настроенная в отношении Путина часть общества, которая увидела в этом «гэбистский» реванш и провокацию.

Многих смущало то, что гимн на музыку Александрова создавался под непосредственным руководством Сталина. Фактически гимн, принятый Путиным, восходил к «Маршу партии большевиков».

В своем обращении «Мы не признаем этот гимн гимном своей страны» редакция Полит.ру подчеркивала, что возврат к сталинско-советскому гимну через десять лет после свержения этого режима и в канун нового тысячелетия «выглядит и дико, и абсурдно. И являет собой пример позорного исторического беспамятства».

У многих «старый новый гимн» неизбежно ассоциировался со строками из текста гимна 1943 года: «И Ленин великий нам путь озарил/Нас вырастил Сталин, на верность народу/На труд и на подвиг он нас вдохновил».

И все равно «объединяющий символ» страны

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что гимн на музыку Александра Александрова был и остается объединяющим Россию символом.

«Ну, конечно. Он и был таким, таким и остался. Я всегда говорил, хочу повторить: мы с грязной водой никогда не должны выплескивать ребенка, мы должны чувствовать, что мы не Иваны, как у нас говорят, без имени и племени, мы должны брать самое лучшее и объединяющее. Эта музыка, она замечательная, шикарная, которую знала вся страна, почему мы должны от этого отказываться?», — отметил Путин.

В 2016 году сенаторы Вадим Тюльпанов и Андрей Клишас, а также депутат Госдумы Разиет Натхо предложили ввести уголовное наказание за оскорбление гимна. Однако законопроект так и не был принят.

Сейчас УК РФ предусматривает уголовное наказание за надругательство над гербом и флагом России. А вот гимн РФ защищен статьей 17.10 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка использования государственных символов Российской Федерации».

Пройдясь по истории гимна России, давайте его еще и послушаем.

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  • 20 лет назад был принят наш «старый новый» гимн
    30 декабря 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о тексте государственного гимна нашей страны. Против «нового старого» музыкального символа выступили фракции тогдашней Госдумы СПС и «Яблоко», а также первый президент страны Борис Ельцин. Многих смущало, что фактически гимн, принятый Путиным, восходил к «Маршу партии большевиков».
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