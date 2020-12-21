День в истории: в 1991 году образовалось Содружество независимых государств

21 декабря 1991 года бывшие республики СССР подписали в Алма-Ате Декларацию, окончательно договорившись о прекращении существования Союза и создании Содружества независимых государств и провозгласили его цели и принципы.

8 декабря президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств — Беловежское соглашение. Три республики решили, что СССР «как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование». 21 декабря в Алма-Ате к СНГ присоединились ещё восемь республик. Алма-Атинскую декларацию подписали Российская Федерация (РСФР), Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Они подтвердили, что с образованием Содружества Независимых государств СССР больше не существует. Страны договорились развивать отношения друг с другом на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров. «Укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов и служит делу мира и безопасности», — говорилось в тексте.

Стороны договаривались сохранить объединённое командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием, уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и нейтрального государства.

При этом государства подтвердили приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков.

СНГ в итоге не стало надгосударственным образованием. Отношения между странами-участницами регулируются отдельными соглашениями. Тем не менее у Содружества есть, например, межгосударственный орган, который занимается парламентским сотрудничеством — Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ. В неё входят парламенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Российской Федерации, Украины, Узбекистана. Возглавляет МПА СНГ спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Также членом СНГ является Туркменистан, но он не входит в Ассамблею.

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По инф. Парламентской газеты

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