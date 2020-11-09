Ровно 31 год назад пала Берлинская стена – символ холодной войны

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Укреплённая граница, разделявшая Берлин на две части, простояла с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года.
За это время её нелегально пересекали на дельтаплане, воздушном шаре и под землёй, а 140 человек погибли при попытке пересечь заграждения.
До появления стены граница между Западным Берлином — городом-государством, окружённым со всех сторон Германской Демократической Республикой, — и самой ГДР, существовала, но пересечь её не составляло большого труда — можно, например, ездить на работу, переходя один из 81 пропускных пунктов, а также переходы в метро и на городской железной дороге. Кроме этого, было множество нелегальных путей.
Но власти ГДР это не устраивало, в том числе, из-за оттока из страны специалистов. К тому же разгорались международные споры вокруг Берлина между блоками НАТО и Варшавского договора. Ситуация в ГДР ухудшилась, в том числе, из-за жёсткой политики, которую проводил председатель Госсовета ГДР В ГДР Вальтер Ульбрихт, включавшую и насильственную коллективизацию. Только за 1961 год из страны уехали 207 тысяч человек. В том же году министры иностранных дел стран НАТО подтвердили, что гарантируют пребывание своих вооружённых сил в Западном Берлине, чтобы защищать его свободу.
Летом Вальтер Ульбрихт заручился поддержкой стран Варшавского договора, в том числе СССР, идеи возвести стену. 7 августа 1961 года политбюро восточногерманской компартии решило закрыть границу ГДР с Западным Берлином и ФРГ, а 12 августа Совет министров страны принял такое постановление. Ночью с 12 на 13 августа под прикрытием полиции и армии стали возводить укрепления. Утром граждан Восточной Германии уже не пускали за границу. Зону обнесли колючей проволокой и приступили к строительству стены.
Постепенно границу укрепляли и делали всё более труднопреодолимой. К моменту падения стена представляла из себя 106 километров бетонных ограждений высотой около 3,6 метров, 66,5 километров металлической сетки, ограждение под напряжением длиной 1275 километров, земляной ров протяжённостью 105,5 километров и 302 сторожевых вышки.
Через стену всё равно пытались перебраться — в том числе, делали подкопы, перелетали её на дельтаплане, воздушном шаре, таранили стену бульдозером. Всего убежали 5075 человек. Но были попытки побега, которые заканчивались смертью тех, кто хотел перебраться через стену, и пограничников. Нарушителей могли застрелить. По официальным данным погибли 140 человек. Последняя жертва была в 1989 году — нарушителя границы Криса Геффроя убили при попытке пересечь заграждения.
В сентябре 1989 года, когда Венгрия открыла свои границы, люди начали сбегать из ГДР через её территорию. В стране начались массовые демонстрации. Почти всё руководство компартии Восточной Германии ушло в отставку, и на их места пришли новые люди.
9 ноября власти объявили о возможности получить визы для выезда из страны, но сотни тысяч людей отправились к границе сразу же. Под натиском толпы пограничники открыли проход. Стену разбивали, а её кусочки уносили на память. В октябре, после того, как бывшая ГДР объединилась с ФРГ, Берлинскую стену начали сносить уже официально. За несколько месяцев она была разрушена. Сейчас на месте бывшей границы между Восточным и Западным Берлином находится мемориальный комплекс.
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