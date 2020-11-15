Раньше потеря головного убора означала подчас утрату женской чести. Ого!

Как известно, выражение «опростоволоситься» означает «оказаться в нелепой, стыдной ситуации, оконфузиться». Свое происхождение это слово ведет от обычая покрывать голову, волосы платком, шапкой или иным убором. Для мужчины снять шапку самому, обнажить голову – значит оказать уважение и честь собеседнику. Сбить шапку с головы оппонента – унизить его, «опростоволосить». Но особенно серьезным такое унижение считалось, если речь шла о женщинах. Простоволосая женщина – предмет насмешек. Но не только. Иной раз простоволосая баба внушала нашим предкам не столько смех, сколько страх.

Когда и почему волосы покрывали

Отношение к волосам вообще и к женским в особенности было непростым у большинства народов, а у тех, кто исповедует ислам и иудаизм, остается таковым и по сей день.

Наши предки в этом смысле не были оригинальны. Если девица могла ходить, выставив напоказ косу, то замужней женщине полагалось прятать волосы под сложными и многослойными головными уборами. Потеря такого головного убора означала подчас утрату женской чести. Достаточно вспомнить «Песню про купца Калашникова» Лермонтова. Красавица Алена Дмитриевна предстает перед мужем в таком виде: «Сама бледная, простоволосая, косы русые расплетённые, снегом-инеем пересыпаны...». Злодей Киребеевич не только обнимал-целовал чужую жену при посторонних, он еще и сорвал с нее головной убор. Подобное оскорбление можно было смыть только кровью.

Причина такого отношения к волосам женщины, видимо, кроется в древнейших, еще языческих представлениях о магической силе волос. Женский волос защищает, не случайно воины брали в бой локоны любимых, вплетали женские волосы в тетиву луков. Волосы использовались для магических обрядов, с их помощью можно было сделать приворот или навести порчу. Наконец, волосы – это важнейший атрибут женской красоты. В замужестве женщина скрывала волосы, даря их красоту и магическую силу одному лишь мужу. Сам переход из девичества в состояние замужней женщины выглядел, как смена прически: девушке расплетали ее косу, заплетали две, которые укладывали короной, на голову надевали повойник, сверху – кику и платок. Отныне лишить женщину этих атрибутов, «опростоволосить» ее, значит смертельно оскорбить.

Зачем волосы раскрывали

Но в некоторых случаях женщина могла быть простоволосой по доброй воле, открывая себе голову сама. Происходило это (если речь не идет о мытье в бане) в одном лишь случае: когда женщина намеревалась колдовать.

Русский и славянский фольклор знает немало женских персонажей. Это русалки, кикиморы, ведьмы, у южных славян – виллы. Все эти существа, независимо от того, красивы они, как, например, русалки и виллы, или страшны, как ведьмы и кикиморы, схожи в одном – все они простоволосы. Рассыпанные по плечам прекрасные русалочьи волосы, как и растрепанные космы кикимор указывают на волшебную, опасную для человека сущность.

В. И. Даль в книге «О повериях, суевериях и предрассудках русского народа», описывая русалку и ведьму, указывает, что волосы у той и другой непременно распущены. Деревенская баба, даже если она и не числится ведьмой, но намеревается произвести какой-либо колдовской обряд, например, заговор или приворот, все магические действия (сбор трав, например) совершает тайно – ночью или ранним утром, и непременно распустив волосы.

Фольклорист И. П. Сахаров в книге «Сказания русского народа» описывает ритуал опахивания, который проводился с целью обезопасить село от лихорадки или «коровьей смерти». Село опахивали, обводили бороздой плуга, делая замкнутое кольцо. При этом полагалось создавать шум, стуча в горшки и вопя во весь голос, чтобы напугать «коровью смерть».

Участвовали в этом магическом обряде только женщины и девушки. Все они выходили за околицу в одних рубахах, а иной раз и вовсе нагие, и все, как одна, были простоволосы, с распущенными косами. Мужчинам видеть этот ритуал было строго запрещено. Попавшегося навстречу процессии человека ли, зверя ли, женщины, впавшие в исступление, могли забить насмерть.

Неудивительно, что наши предки опасались встреч с простоволосыми бабами. Особенно в уединенном месте и (или) в сумерках. Такой облик означал, что женщина – ведьма и затеяла колдовать. Попадешься ей на глаза – несчастья не избежать!

Сейчас отношение к простоволосым женщинам самое обыкновенное. Хоть с одной косой дама ходит, хоть с десятью, хоть с замысловатой прической, хоть без. А еще встречаются в наши дни и лысые представительницы слабого пола. Интересно, что навеял бы их образ людям, жившим в те времена, о которых выше шла речь?

А вот что еще любопытного было на Руси:

По инф. cyrillitsa.ru

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