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Православие и гематоген: если очень хочется, то можно?
По инф. cyrillitsa.ru   
17 Февраля 2021 г.
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Гематоген – любимое многими лакомство, которое является средством профилактики железодефицитной анемии и повышает уровень гемоглобина. А этот полезный белок, входящий в его состав, вырабатывается из бычьей крови. Среди же православных бытует мнение, что вкушение крови в любом виде недопустимо.

Православие и гематоген: если очень хочется, то можно?

В Ветхом Завете ритуал очищения грехов (необходимый залог праведности и долголетия) совершался посредством окропления жертвенной кровью. Потому именно в ней предполагали местонахождение «души» в её ветхозаветном смысле – как некой физической животворящей субстанции.

В библейских текстах можно найти много эпизодов, где звучит запрет на употребление крови, обоснованный тем, что кровь предназначена для богослужения: «душа тела в крови, и Я назначил её вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши (...) ни одна душа из вас не должна есть крови» (Лев 17:10-11).

Кровь жертвенного животного почиталась сакральным элементом ритуала и средством духовного очищения.

Христианство не признаёт иной жертвы, кроме жертвы Христа, и потому оснований для почитания крови, кроме Крови Христовой в христианстве нет. В текстах Нового Завета не раз говорится, что соблюдение ветхозаветного обряда для христиан является необязательным. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Мф. 15:11).

Однако в правилах Вселенских соборов подобный запрет зафиксирован. Но исследователи полагают, что он носит канонический, а не догматический характер, и не имеет сакрального объяснения, помимо того, которое отражено в текстах Ветхого Завета.

Историк Церкви, протоиерей Валентин Асмус объясняет этот запрет тем, что первые христианские общины объединяли людей, вышедших из иудейской традиции и продолжавших соблюдать некоторые обряды древности, и бывших язычников. А потому, дабы избежать разногласий и обособлений, которые могли возникнуть на общих трапезах, сопровождавших всякое богослужение в общине, некоторые установления Ветхого Завета были утверждены как обязательные для всех. Среди современных священнослужителей нет единого мнения по поводу этого запрета, и многие склоняются к тому, чтобы рассматривать его как культурно и исторически обусловленное явление.

Религия направляет, дает на жизнь какие-то определенные посылы и установки. Но ведь и о здоровье думать необходимо. Сколько случаев знаем, когда запрещалось верующими родителями переливание крови и их дети подвергались смертельной опасности из-за неоказания им должной медпомощи. Разум при принятии религиозного учения душой и сердцем тоже должен присутствовать.

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    Гематоген – любимое многими лакомство, которое является средством профилактики железодефицитной анемии и повышает уровень гемоглобина. А этот полезный белок, входящий в его состав, вырабатывается из бычьей крови. Среди же православных бытует мнение, что вкушение крови в любом виде недопустимо.
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