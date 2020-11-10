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Из истории фамилий: Бондарчук был сыном бондаря, изготовителя бочек
По инф. cyrillitsa.ru   
10 Ноября 2020 г.
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Фамилии, оканчивающиеся на «–чук (-юк)», имеют украинское происхождение. Они образовались много веков назад путем прибавления суффикса –чук к основному имени (прозвищу или профессии человека).

Из истории фамилий: Бондарчук был сыном бондаря, изготовителя бочек

Фамилии украинцев и представителей других национальностей зачастую образовывались от рода деятельности людей, их места жительства, каких-то особых черт характера или внешности.

Так в Украине появились Чумаки (изначально чумаками называли людей, ездивших в Крым за солью), Спиваки (певцы), Коломойцы (жители Коломыи), Ковали (кузнецы), Палии (артиллеристы, поджигавшие запал орудий на Запорожской Сечи) и т. д. Суффикс -чук прибавлялся к фамилиям, когда речь шла о сыновьях или учениках этих людей.

Младшие или подчиненные

Обычно такое словообразование отображало родственные связи. Сын Палия — Палийчук, Коваля — Ковальчук. Бондарчук был никем иным как сыном бондаря, изготовителя бочек. Сына Саввы украинцы называли «Савчуком», потомка мужчины, проживающего в Полесье, — «Полищуком».

Есть версия, согласно которой украинцы позаимствовали суффикс «–чук» из тюркских языков. В силу территориальной близости запорожские казаки довольно плотно общались с турками и крымскими татарами. В языках этих народов есть суффикс «–чук», который буквально обозначает кого-то маленького.

Использовав эту заимствованную часть слова, украинцы стали звать сыновей означенных людей «Бондарчуками», «Ковальчуками», «Савчуками» и т. д. Иногда она применялась и по отношению к ученикам. Ковальчуком мог быть и ученик кузнеца, а не только его сын. В целом, такие фамилии получали младшие члены семьи или молодые, неопытные работники, находившиеся в подчиненном положении по отношении к мастеру.

Интересно, что фамилии на «–чук» распространены и в других восточно- и западнославянских странах. В Польше, например, такие фамилии гордо носят около 400 тысяч человек. Здесь также сказалась территориальная близость стран.

Соседние народы обычно заимствуют слова друг у друга или же просто заключают межнациональные браки, вследствие чего фамилии «кочуют» из страны в страну.

Фамилия вам – не просто строчка в документе, удостоверяющем личность. По ней иногда можно узнать и кое-что из истории. А вот помещики, к слову, пользовались в этой части своим привилегированным положением и могли дать крестьянину не самую лестную. Холопов, к примеру. И нечего было делать – приходилось простолюдину идти с ней по жизни дальше. Но, фамилия фамилией, напомним, а лишь бы человек, ее носящий, оказался хорошим.

По инф. cyrillitsa.ru

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