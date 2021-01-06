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Звезда криминального мира Вайсман имел такой размах, что Бендер отдыхает
Ольга Кузнецова, sobesednik.ru   
06 Января 2021 г.
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Вор-рецидивист и мошенник Вениамин Вайсман превзошел персонажа Ильфа и Петрова. Представляясь Героем Советского Союза, безногий аферист обвел вокруг пальца 26 сталинских министров.

Звезда криминального мира Вайсман имел такой размах, что Бендер отдыхает

Ноги отморозил во время побега

Вениамин Вайсман – он же Веня Житомирский, Трахтенберг, Рабинович, Зильберштейн, Ослон – звезда послевоенного криминального мира. Масштабы его мошеннической деятельности, его артистизм и наглость впечатляют. Биография этого выдающегося джентльмена удачи обросла мифами и легендами, многое в ней основывается на его показаниях следователям.

Вайсман родился в 1914 году в Житомире.

– Во всех источниках сообщается и не оставляет сомнений, что воровскую карьеру он начал еще в детстве, – рассказывает историк Алексей Кузнецов. – Мальчик рос в благополучной семье учителя, что не мешало ему воровать. В девять лет он украл у отца золотые часы – и начались его хождения по детским исправительным учреждениям.

В 19 лет Вениамин сел «по-взрослому» – за кражу, и жизнь его дальше строилась по принципу: украл – поймали – сел в тюрьму. Практически каждый раз Вайсман пытался бежать и является рекордсменом как по судимостям (ему их приписывают 10), так и по побегам – разные источники называют от восьми до 13 попыток. В реалиях современной системы исполнения наказаний такое сложно представить.

– Во-первых, он часто бежал не из лагеря, а с этапа, – объясняет историк Кузнецов. – Во-вторых, ГУЛАГ был огромной системой, которая работала со скрипом, надрываясь. Побег прибавлял всего три года к сроку, если, конечно, не застрелят, а шансы на то, что не убьют, если не будешь отстреливаться, были велики: за живого конвоирам дадут больше.

Во время побега из Печорлага в Коми в 1944 году Вайсман отморозил ноги и руки. Ему ампутировали обе ноги по колено и мизинец на левой руке. Осенью 1945 года безногий вор вышел на свободу по амнистии и вернулся в подмосковное Орехово-Зуево, где между отсидками обзавелся семьей. Его ждали жена по фамилии Шмидт и двое сыновей.

Какой он на фиг танкист!

Веня Житомирский уже не мог воровать с прежней прытью. Он устроился на завод токарем, но честная жизнь профессиональному вору (Вайсман «дослужился» до вора в законе) была скучна. По легенде идея назваться Героем Советского Союза пришла Вайсману, когда он увидел, как безногого инвалида на улице грубо оттолкнул чиновник. И Вениамин решил мстить чинушам.

– Это очень похоже на блатную рассказку, байку, сочиненную самим Вайсманом, – говорит историк Алексей Кузнецов. – Блатные любят оправдывать свои действия и выглядеть благородными.

Война дала Советскому Союзу 2,5 миллиона инвалидов, среди них было много безногих, которые передвигались на дощечке на колесиках, отталкиваясь от земли деревянными чушками. В народе таких называли «утюжками». Но были среди них и ненастоящие участники войны, кто притворялся ради денег (просил милостыню) или ради морального удовлетворения. Идея Вайсмана сама по себе была не нова, уникальным был размах деяний мошенника.

Вайсман заказал у знакомого фальшивомонетчика две звезды Героя Советского Союза, которые даже вблизи было невозможно отличить от оригинала, обзавелся наградной книжкой, достал где-то военную форму капитана и чешский пистолет в качестве военного трофея. Мошенническую схему обкатывал на директорах совхозов и лесхозов. Просил о помощи – и ему выделяли... тонну торфа, мешок картошки, машину дров... Крохи с его-то амбициями.

– В те годы встречи министров с населением были обязательными, это как церковный обряд, – говорит историк. – И попасть к министру было не так сложно.

Главным пропуском Вени были, конечно, его костыли, протезы и звёзды Героя. Прежде чем идти к министру на прием, Вайсман готовился: наводил справки, как того зовут, изучал биографию, иногда знакомился с сотрудниками наркомата... Чиновникам Вайсман представлялся капитаном Кузнецовым и рассказывал красивую историю: в бою за Берлин его танк подбили фаустпатроном, он помог своим товарищам выбраться из горящей машины, но стал инвалидом. При этом вплетал в разговор, что до войны работал в сфере, подконтрольной министерству. Например, министру речного флота Зосиме Шашкову плел, что до войны был мотористом.

Брал деньгами и товарами

От Шашкова Вайсман получил 2300 рублей, несколько метров сатина и отрезы батиста. Министр лесной промышленности Салтыков велел выделить «героическому фронтовику» 2500 рублей и много женской одежды... Этого Вениамину показалось недостаточно, и он зашел в кабинет к его заместителю Вараксину, который облагодетельствовал его 2000 рублей и 30 метрами сатина.

Фальшивому герою министры помогали за казенный счет продуктами, одеждой, бельем, мебелью. Вещи и еда в послевоенное дефицитное время были ценнее денег.

– 900 рублей (столько Вайсману дал один из министров. – Авт.) – это нормальная зарплата специалиста, – объясняет историк. – Это как сейчас 60–70 тысяч рублей, вполне можно было жить месяц.

Деньгами Вайсман получил от министров 53 тысячи рублей. Аферист любил погулять и выпить, много денег улетало в эту трубу. Впрочем, доходы Вайсмана были настолько значительны, что при всей расточительности он смог обеспечить родственников жены жильем. Апофеозом его похождений стало получение квартиры в Киеве от министерства. Мебель для нее он тоже выпросил. Но на Украине было не развернуться, и мошенник вернулся в Москву.

Жадность фраера сгубила

Вайсман спалил себя сам. Министру авиационной промышленности Михаилу Хруничеву «герой» наплел, что был летчиком, воевал рядом с сыном Сталина Василием, который спас его от смерти. Упоминание Василия Сталина было фатальным. Хруничев был знаком с Василием и при встрече спросил у него про смелого капитана, а тот выразил недоумение...

Мошенника искали по всему СССР, о нем предупредили всех наркомов. Вайсмана поймали, когда он пошел по второму кругу – во второй раз заявился к министру станкостроения Александру Ефремову.

– Вайсмана судили особым совещанием, о его деле мало кто знал, министрам не хотелось выглядеть дураками, – продолжает рассказ Алексей Кузнецов. – Ему дали девять лет – это нормальный срок за мошенничество.

Вайсман отсидел по полной, а когда вышел, принялся воровать. На Курском вокзале, когда он украл 450 рублей у собутыльников, его задержали и снова отправили в тюрьму. Отсидев три года, Вениамин пошел в ставший ему уже родным МУР и попросил сотрудников устроить его в дом престарелых и инвалидов. Его определили в Оренбургский, где он умер в 55 лет.

Звезда криминального мира Вайсман имел такой размах, что Бендер отдыхает

  • В музее МУРа

Вайсман, без сомнения, до конца жизни оставался в душе вором и мошенником.

Кстати

26 обманутых министров – цифра вполне реальная. Во-первых, в СССР в послевоенное время было большое количество наркоматов (министерств). Во-вторых, кроме общесоюзных, центральных, были еще республиканские и союзно-республиканские наркоматы. В сталинское время бюрократия была многочисленной и мощной.

Настоящим криминальным талантом обладал Вениамин Вайсман, которому и большого чиновника обмануть было совсем несложно. Его бы умения и размах да на мирные рельсы, наверное, и в другой сфере он мог бы выделиться среди остальных. Но не случилось, так и ушел из жизни гениальный советский аферист джентльменом удачи.

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  • Звезда криминального мира Вайсман имел такой размах, что Бендер отдыхает
    Вор-рецидивист и мошенник Вениамин Вайсман превзошел персонажа Ильфа и Петрова. Представляясь Героем Советского Союза, безногий аферист обвел вокруг пальца 26 сталинских министров.
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