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Знаете, кто такой «водлозер»? Да это же русский!
По инф. cyrillitsa.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Кроме этнонима россы или русы, существовали десятки самоназваний, которые идентифицировали русского человека: от византийского «роксолан» до диалектного «русапед» или «русопятый».

Знаете, кто такой «водлозер»? Да это же русский!

Жители Роксолании

Историк Александр Соловьев в монографии «Византийское имя России» пишет, что в эпоху Возрождения в византийских письменных источниках было принято называть народы по именам их классических предшественников: французов – галлами, поляков – сарматами, русских – скифами или роксоланами. Подтверждение этих слов, в частности, встречается в переписке 1501 г. некоего римского кардинала с польским королем Александром. Кардинал одобряет попытки правителя обратить в католичество русских подданных, чтобы обрести «власть над всей страной Росоланией» (без «к»).

Наравне с Роксоланией существовало и другое средневековое название Руси – латинское Рутения, поэтому неудивительно, что в записях Рафаила Вольтерры 1506 г. сохранилось упоминание о рутенах. «Часть из них, – пишет Вольтерра, – так называемые Белые рутены, имеют столицу в Москве. Другие – Червоные рутены – подчиняются Польше». Понятно, что речь идет о русских (великороссах) и украинцах (малороссах). Самоопределение московитов как рутенов встречается у ученого Иоганна Фабера, который в 1526 году пишет: «Те, кого Птоломей называл росоланами, сами себя зовут рутенами».

Правда, с XVII века этноним роксоланы используется преимущественно в тех случаях, когда речь идет об украинцах. Так, поэт Зиморович в сборнике идиллий «Роксоланки» называет Львов «роксоланской столицей».

Российцы, российщики, русяне, русины и русаки

Этноним «русин», используемый для обозначения одного жителя Древнерусского государства, впервые встречается в договорах русских князей с греками X века. И на протяжении многих веков православные северо-восточные славяне охотно называли себя русинами. Но если «верхи» чаще использовали «русины», то простой люд предпочитал именоваться русаками.

Этнонимы «русин» и «русак» прожили довольно долгую жизнь, а вот менее благозвучным «российцам» и «российщикам» была уготована другая судьба. Образованные от «россы» под влиянием греческой литературы, они использовались лишь в течение века (XVI—XVII вв.) и только в книжном языке. В тройку неудачников, не задержавшихся в языке надолго, вошел и этноним «русяне». Одним из немногих для обозначения русских его употреблял, в частности, хорватский богослов, лингвист, этнограф и историк Юрий Крижанич XVII века.

Руснаки

Русское население Карпатской Руси сохранило не только самоназвание «руснак», но и самосознание принадлежности к единому русскому народу и общей культуре. И это несмотря на то, что руснаки на протяжении веков жили в других государствах и испытывали влияние поляков, румын и коренного населения Карпатской Руси – жителей Галичины, Буковины, Угорщины. Среди руснаков позднее выделилось несколько этнокультурных групп – бойки, лемки, подоляне, гуцулы, верховинцы, покутяне и пр.

Историк Сергей Суляк в статье «Молдавская Русь» пишет, что этноним «руснак», вероятно, образован по аналогии с «поляк», ведь руснаки (русины) издавна жили бок о бок с поляками-католиками. Руснаками русских называли поляки, чехи, словаки. В современном болгарском языке и «русин», и «руснак» означают «русский».

Водлозеры и кенозеры

Еще необычнее звучат самоназвания русских, когда речь заходит про малые этнолокальные группы. В качестве одного из примеров вспомним про водлозеров – небольшую группу русских, расселившихся на северо-востоке Карелии вокруг озера Водлозера. Изучающий русских Водлозерья историк Константин Логинов в своей монографии упоминает, что более древним самоназванием водлозеров было «озера» или «озерны люди». В местных преданиях сохранилась легенда о князе Вячеславе – верном соратнике Москвы и «покорителе чуди в Заволочье», а сами водлозеры убеждены, что их предки – новгородцы. Одним из подтверждений новгородского происхождения является то, что водлозеры, как и их предки, ходили в сапогах. Тем самым они противопоставляли себя «московским лапотаям».

По мнению живущих рядом пудожан, водлозеры – не просто жители с берегов карельского озера, «а несколько странноватые обитатели самой что ни на есть глухомани». И сегодня пудожане, если видят перед собой не слишком грамотного человека, который не знает прописных истин, могут спросить: «Ты что – водлозер?».

Интересно, что пудожане и водлозеры называют небольшую группу русских Каргополья – кенозеры. Сами же кенозеры именуют себя то «вершининцы», то «почезеры» — в зависимости от того, в каком именно районе Каргополья проживают.

Походчане

Еще одним ярким примером этнолокальной группы могут служить походчане – русские старожилы арктических районов Якутии. Они называют себя не только «походчанами», но также «местнорусскими или «русскоустьинцами» в противовес «приезжим» или «настоящим русским» — тем, кто переселился с материка. Этнографические записи многочисленных экспедиций демонстрируют, что русская культура походчан обогатилась благодаря влиянию соседей – якутов, эвенов и юкагиров.

Так, традиционное жилище походчан – сруб с плоской крышей и сенями в форме якутской юрты. Как отмечал историк, этнограф и языковед И. С. Гурвич, для речи походчан характерно «сладкоязычное сюсюканье» с пристрастием к уменьшительно-ласкательным формам, замена «ц» на «с» (походчане говорят не синий, а циний), а также игнорирование родительного падежа (вместо «нет ружья» походчане говорят «ружье нету»).

Русман, русапед и русопятый

Интересные самоназвания русских встречаются в псковских говорах. В своей монографии «Этноним "русские" в лексической системе псковских говоров» Наталия Григорьева отмечает, что русманами называли русских солдат. Русскую женщину родом из центральной России называли русманкой.

Русаком был любой русский человек, а если фразе пытались придать шутливости, русака заменяли на русапеда. В трудах Макса Фасмера встречается употребление лексемы «русапед» в значении «иногородний» с презрительным оттенком. Когда же хотели подчеркнуть типичные национальные черты, внешность, характер русского человека, псковичи говорили «русопятый».

Как бы ни были названы люди, стоит смотреть, наверное, все-таки больше на них самих. И «русопятый» мог оказаться на деле отличным парнем, да и «русопед» тоже.

А ещё любопытное об историческом можно найти здесь:

По инф. cyrillitsa.ru

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  • Знаете, кто такой «водлозер»? Да это же русский!
    Кроме этнонима россы или русы, существовали десятки самоназваний, которые идентифицировали русского человека: от византийского «роксолан» до диалектного «русапед» или «русопятый».
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