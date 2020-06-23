«Зая»: от имени в прошлом к забавному современному прозвищу

Большинство женщин и не догадывается, какой зашкаливающей эротизмом семантикой пропитано мужское прозвище «зая». Предлагаем разобраться, какие же качества приписываются прытким «зайчикам» и откуда у этого прозвища «уши растут».

Страстный и неистовый

В «Ономастиконе» С. Веселовского указано, что имя-прозвище Заяц было чрезвычайно распространено на Руси вплоть до 16 века. Позднее, кстати, оно трансформировалось в фамилию Зайцев. Почему же старое имя и современное ласковое прозвище так популярны? Дело в том, что заяц в славянской мифологии надежно закреплен за Ярилой – одним из самых любимых и почитаемых языческих богов. В народной мифологии Ярила часто превращается в зайца. На иерархической лестнице божество занимает третью ступень, отдавая первенство своему деду Роду и отцу Велесу. Все три божества связаны с плодородием и сексуальной энергией, но младший из них – Ярила – олицетворяет низшую, животную форму ее проявления. Ярилу считали богом плотской любви, символом плодородия и неукротимой сексуальной мощи. Ясно, почему в качестве животного для Ярилы был выбран заяц, который плодовит и отличается неиссякаемой страстью к совокуплению. Понятнее становится и семантика мужского прозвища «зая».

Интересно, что одна из трактовок этимологии имени божества, по мнению автора книги «101 биография русских знаменитостей, которых не было никогда» Н. Белова, восходит к слову «ярун». Так называли глухаря, который во время тока не видит и не слышит ничего, кроме соперников и объекта вожделения. Корень «яр» означает также «храбрый, полный мужской силы, неистовый». Неслучайно, любимого бога плодородия древние славяне изображали в образе юного парня – пылкого и влюбленного жениха в белых одеждах, босого, светлоглазого и с венком нежных цветов в белокурой шевелюре. Венок, кстати, являлся символом девической невинности, поэтому «сплести венок для девушки» означало просватать ее.

Дарующий жизнь

Раз в год Ярила сходил на Землю, чтобы оплодотворить ее, поэтому его вспоминали в тех случаях, когда мечтали о беременности. Считалось: где Ярила пройдет – там урожай хороший будет, а на кого посмотрит – у того разгорится в сердце любовь. Кроме венка, другим символом Ярилы было «жито» – колосья пшеницы, ржи или ячменя. От того, уродится ли «жито», напрямую зависела жизнь, поэтому Ярилу просили постараться: оплодотворить Землю так, чтобы она дала богатый урожай.

Да и самого Ярилу нередко сравнивался с колосом, который пролежав зиму в земле, способен «воскреснуть», подняться, созреть и одарить Землю новыми семенами. При таком сравнении Ярилы-зайца очевидной становится и фаллическая символика.

Для получения хорошего урожая славяне-язычники совершали обряд «вождения» Ярилы по Земле. Молодого и самого красивого парня сажали на лошадь, в руки давали колосья, и водили лошадь по пашне со словами: «Куда ногою – там жито копною. Куда глянет – там колос зацветает».

По мнению автора книги «Повести каменных горожан» о символике скульптур Санкт-Петербурга, Б. Алмазова, характерным мотивом символики зайца является плотский грех и распутство. Неслучайно, в христианстве Дева Мария часто изображается с белым кроликом у ног. Это означает ее победу над плоским искушением. Поэтому прозвище «зая» отсылает еще и к похоти, которая является неотъемлемой частью человеческой природы.

Сулящий плотское наслаждении

Неистовый, прыткий и плодовитый заяц – один из главных героев русского фольклора. Особенно часто он встречается в свадебных и календарно-обрядовых ритуалах. В песнях жителей Поволжья ушастый становился символом скорой свадьбы или участником величальных песен жениху. Так, на Русском Севере и Верхнем Поволжье, как отмечает в статье «Сюжеты с участием анималистических персонажей в обрядовых практиках Поволжья» Т. Золотова, бытовал обряд «подношения» зайчика. Сшитую из заячьей шкурки, а иногда – и свернутую из обычного платка игрушку как явный эротический символ и намек на мужскую силу подносили жениху, которому тем самым желали плодовитости и неиссякаемого рвения к продолжению рода.

Л. Черная в статье «Древнерусский поцелуй» упоминает об игре-обряде с участием зайца-заиньки, бытовавшей у восточных славян. В центр хоровода становился парень-заинька, которого участники хоровода просили поцеловать сначала одну девушку, потом – вторую и т.д. А затем – свить для выбранной и поцелованной девушки венок (тот самый, что олицетворял девичество на голове Ярилы). Целование зайца, по мнению автора статьи, обладало мощнейшей сексуальной энергией.

Известный филолог-славянист Александр Гура в статье «Символика зайца у славян» приводит целую серию эксплуатаций любовно-брачно-эротической символики зайца. Русские женихи Прикамья рядились зайчиками на второй день свадьбы после исполнения супружеского долга. В белорусских детских песенках старухе шутливо рекомендовали выйти замуж за зайца, чтобы он разжег в ней былую страсть. В белорусских и украинских сказках заяц удачно женился или попадал в ловушку, что символизировало прощание с холостяцкой жизнью. Пословица украинцев Полесья гласила, что засидевшейся в девках стоит пойти в лес и поймать там зайца – сразу от женихов отбоя не будет.

Заей в паре кого-нибудь называют сейчас сплошь и рядом. И относится такое забавное прозвище не только к мужчинам, но и к женщинам тоже. А еще иногда называют партнеров кисами, рыбками. Интересно, а эти прозвища могут похвастаться таким же богатым прошлым, как и зая?

А у нас еще еще любопытное об историческом:

По инф. cyrillitsa.ru

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