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Взятие Рейхстага глазами участника тех событий
|По инф. polit.ru
|02 Сентября 2020 г.
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Дневники, которые вели на войне командиры и красноармейцы, — большая редкость. Еще большая редкость — дневники участников битвы за Берлин. И уж настоящий раритет — это дневник участника штурма Рейхстага. Именно такая книга – «Штурм Рейхстага online. Военный дневник Юрия Яковлева. 1943–1945». Предлагаем прочитать записи из дневника за два весенних дня 1945 года.
30 апреля 1945 г. Понедельник
Спал до десяти часов. Приказ — пушку выкатить вперёд. Взял оба расчёта, пушку Дерябина, и покатили на лошадях задворками. Под арками, подъездами, которые завалены кирпичом и другим ломом. Дальше на лошадях нельзя, повезли на руках, расчищая дорогу. Выкатили в подъезд.
Танков наших много, но они не идут, так как бьёт «фаустами» и много уже сжёг. Стоят в четыре ряда, на улице колоннами. Впереди все дома разбиты и у парка видна башня Рейхстага, вся изрешеченная снарядами. Немцы в 100–150 метрах от нас, мы вместе с пехотой, и ещё танки сзади нас. Пошёл с Дерябиным вперёд, посмотреть, откуда бьёт его пулемёт и снайпер. Долго искали, но не видно. Вернулись. Решили выстрелить по Рейхстагу. Дерябин навёл и выстрелил. Пушка не была укреплена и откатившись проехала по нему. Он упал и закричал. Мы его оттащили. Посмотрел. Он ранен, перелом кости правой ноги. Вызвали собак (Имеются в виду ездовые санитарные собаки, которые таскали небольшие повозки для раненых. - Прим.). Положили. Я дал ему его чемодан. Он заплакал, сказав: «Жаль мне вас, младший лейтенант», — хоть иногда мы с ним и спорили. Поцеловались на прощание, и он поехал.
Ох, как тяжело. Сколько людей вышло из строя. Может быть, скоро и сам там будешь. Вот Берлин как даётся. Эх! Танки пройдут пять метров и станут. И так понемногу идут. Скоро ли этому будет конец?
Всё гремит кругом. Стук разрывных пуль об стены. Падают кирпичи. Грохот и шум. Потерял двух своих лучших командиров орудий: Дерябина и Галузу. С Хабибулиным навели пушку в Рейхстаг и выстрелили. Стреляли раз десять и при комбатре. Танки немного продвинулись. Пехота уже подходит к зданию Рейхстага. Задача — взять его сегодня.
Кто водрузит знамя над Рейхстагом, будет Герой Советского Союза, и нам обещают, если выкатим пушку на площадь к Рейхстагу на 100 метров. Много 152-мм самоходок стоят рядами и изредка бьют. Я навёл свою пушку в окно Рейхстага и стал заряжать. Вдруг сильный взрыв, меня отбросило от пушки, всё застлало пылью, ударило о мостовую. Опробовал себя. Вроде ничего — цел. Оказывается, рядом ударила самоходка и это меня так воздухом швырнуло. Приказывают выкатить орудие вперёд, на площадь, но там ещё никого нет.
Перед Рейхстагом ров с водой, один танк стал переходить мост и провалился в воду. Вот так бой. Снайпера простреливают каждый проулочек. Недалеко от меня как дал какому-то лейтенанту в живот разрывной, в спину вышло. Дерябина отвёз Узлов на собачках и сдал на повозку. Там в тылу немец тоже не даёт проходу, бьёт с крыш, чердаков, с окон. Вот сволочь. Всё гремит и трясётся от взрывов. Кругом свистят и чертят огненными струями пули. Где-то справа особенно сильно гремит. Обо всём забудешь здесь.
Пришёл комбатр и сказал, что пришли еще две пушки и стоят за мостом. Пошли к комдиву. Дорога до моста забита полностью, пушку Бердникова провести вперёд, сюда, никак нельзя. Около моста бьёт и справа, и слева, и спереди, и из-за моста, где-то сидит снайпер. На мосту убил двух связистов нашего дивизиона. Снаряд разорвался над нашей пушкой, обвал камней, разбило прицельные приспособления и погнуло. Потом ударил под пушку. Может быть он бьёт по танкам, они стоят сзади нас метрах в пяти. Начал и он бить артиллерией, очухался, наверно, и подтащил орудие. Наши самоходки тоже бьют. Кругом дым, убитые, горит. Раненые. Лошади тоже. Гибнут люди. Потери очень большие. Наши у перекрёстка на мосту поставили дымовую завесу, но снайпер бьёт всё равно, спасаешься только тем, что бегаешь за танками и машинами. Кругом гудит всё от разрывов.
Письма. Мне и Дерябину от Зои Орловой письмо, не застало его. И письмо от Портнянского, он снова в Прибалтике на фронте, уже гвардии лейтенант и награждён орденом Красной Звезды, а я в таких боях и всё ещё младший лейтенант. Обидно просто. Странно, почему наши танки так стоят в несколько рядов и не идут, хоть, правда, и идти некуда. Опасность от этих «фаустов», им может стрелять каждый пехотинец на 50–200 метров. Придумал же он их, сволочь, это в уличных боях лучшее средство, а артиллерии его не видно. Бьют пулемётчики и снайпера. Пехота перебегает.
Мама пишет, нового у них ничего нет, живут плохо. Вот все и новости.
Войска 1-го Украинского соединились с союзниками на Эльбе. Наши уже в 50 км западнее Берлина. 2-й Белорусский взял Штеттин и другие города около него. А мы берём Рейхстаг. Он весь разбит, но фриц сидит там. Наши стали подходить к нему, двоих ранил. Сколько жертв. Ещё, кроме Ганеновича, Козловского, ранило Якимовича. Вернулся из госпиталя Тюриков — связист дивизиона. Связи с тылом у нас нет никакой. Старшина не бывает, едим что достаём, коней кормим хлебом и чем придётся. Трудно. Ни о чем не думаешь.
Германия хочет заключить мир с Америкой и Англией, а с нами не хочет, но и союзники не хотят отдельно, а тоже вместе. Вот как воюем. Рейхстаг в 300 метрах. Когда же конец этому? Весь день такой напряжённый. Уже как-то привык не бояться, ходишь под пулями и снарядами, уже ребята меня одёргивают и не пускают. Видят, что я не трус. Это хоть радует, а то я думал, что я большой трус.
Из орудия Дерябина я сам вёл огонь, пока его не разбило, так как Хабибулин ещё плохо работает за наводчика. Получается «Сам командовал войсками, сам и пушки заряжал». Мученья и труд всё перетрут. В десять часов артподготовка, уже на 200 метров подвезли «Ванюши».
«Эти дни мы будем вспоминать». Как радостно вспоминать встречу с нашими людьми. Как всё это когда-нибудь будешь вспоминать. Боёв таких ещё никто не видел. Сижу в подвале и пишу, время около десяти часов. Скоро начнётся. Ни о чём не думаешь. Горит свечка. То всё затихнет, то очередь пулемёта, или выстрел, или глухой разрыв нарушит молчание, а то беспрерывный гул стоит. И так целый день. Щёлкнет пуля о камень, и уже знаешь, что ударил снайпер.
Дали мне связь, здесь же и командир батареи. Хорошо хоть то, что не имеешь ни в чём нужды, не хватает только птичьего молока, а так всё до мелочей.
Сзади в городе на перекрёстках пушки, так как немец и там бьёт из каждого дома, и один не ходи. Вот какая война. Спать не приходится. Фриц бьёт. Пошёл к Бердниковой пушке, провёл и поставил её на место бывшей Дерябина. Две эти упряжки послал на ту сторону, за пушкой Кокарева и бывшей Галузы. Передок отдал Кокареву, а его на сдачу, и первую пушку на сдачу отвезли к машине на ту сторону. Третью пушку Галузы отдал первому расчёту, командиром орудия поставил Хабибулина, наводчиком Кураченко. Теперь хоть хорошо, что три пушки, людей всё же хватит, и кадры кое-как наскребу, а то ведь у всех образование 1–3 класса, даже наводить никто не может.
Передали, что с нашей батареи в пути ранены осколками в ноги Маренков, Репин и Писарин. Прибыли пушки с той стороны, фриц немного стих. Кокарев рассказал, что миномётчики нашли склад ручных часов там, где мы стояли до моста, и раздали. Очень много. Потом якобы наши поймали по рации обращение немецкого генерала к командующему 1-м Белорусским фронтом Жукову, что они желают капитулировать. Передавали в четыре часа ночи. Наши взяли Рейхстаг и в нём 3 генерала и 84 пленных.
Покатил пушки вперёд. Всё вокруг горит. С Бердниковым и другими командирами орудий дошёл до самого Рейхстага. Он в виде крепости, а на углах башни. Взяты ещё дома, а дальше идёт парк, в нём стоит штук шесть здоровых, кажется, 88-мм зенитных стационарных установок, которые вели огонь и по наземным целям. Это только нам попалось на пути шесть, а видно по сторонам, их ещё много стоит. Бросил и их, и снаряды. А мы думали, у него нет артиллерии. На дороге к Рейхстагу штук шесть наших сожжённых танков стоят на площади перед Рейхстагом. Видел место, где провалился с большой высоты в канал наш танк. Пушки поставил все против парка, у дома правее Рейхстага.
Уже шесть часов утра. Ездовые такие трусы, заставляешь их чуть ли не силой оружие делать и воевать. Пока мы ходили, фриц не стрелял, наверно, зашибли его, а потом опомнился и начал стрелять с Рейхстага снова. Ранил недалеко от меня солдата.
Пришло большое пополнение пехоты, а нам всё нет и нет. Тут бы надо развивать успех, так как он начал уходить как угорелый, а наши взяли вот и стали, это нас и портит. Зашли в подвал. Убитые фрицы и в каждой дырке славянин, вернее, все комнаты набиты, спят друг на дружке. Вот же беспечность. Если как следует поставить дело, то, конечно, скоро можно было бы кончить с фрицем и взять Берлин. Такая у него была паника, а наши не развили успех. Много он всего бросил. Прилёг и я.
1 мая 1945 г. Вторник
Вот и май, а холод адский. Разбудили в семь часов, спал всего час. Фриц бьёт по дому. Здесь же и комдив, и комбатр. Задача — быть готовым к стрельбе. Второе — написать боевые характеристики на всех, на командиров орудий на Героя Советского Союза, остальных на Красное Знамя. Решил так, кто хорошо действовал, на того и напишу, а кто не действовал, так на того и писать не буду.
Вот и май, а нового этот день ничего не принёс. Снаряд угодил в дом и убил двух моих лошадей. Бьёт кашель, неужели с лёгкими опять чего. Всё гремит. Снова не высунуться, бьют снайпера и его пулемёты. В парке между деревьев торчат гигантские стволы его зениток, окрашенные в рябый маскировочный цвет, машины и другая техника. Зданий нет, одни развалины. Пушки все перед домом.
Написал характеристики, а на меня комбатр на орден Отечественной Войны 1-й степени.
Наш дом угловой, и фриц не даёт побежать от него и выйти к пушкам. Только высунешься, бьёт снайпер, слева и справа из больших домов. Можно бежать только вперёд, к Рейхстагу через площадь, но опять-таки справа и слева он бьёт. Уже нескольких ранил гад. Кроме 88-мм зениток, в парке стоят огромные или 150, или даже 210-мм пушки. Всё это он бросил. Бьёт очень тяжёлыми, весь наш шестиэтажный дом ходит ходуном, это он в отместку за Рейхстаг, сволочь. Готовится к контратаке силою пехоты и танков, и мы приготовились к встрече.
Холод, прямо терпеть нельзя. Прилёг. Канонада гремит. Разрывы сливаются, и получается будто бы море бушует, а каждый разрыв как удар волн о берег. Снаряды попадают в наш дом, но он очень уж прочный.
Пехоту ещё пополнили. Пришли Шарыпов и Фасхуддинов ходившие за машиной со снарядами. Машина перешла на эту сторону, но здесь налетел танк и раздавил бензобак. Послал к старшине за повозкой, кузнецом и людьми. Распоряжаюсь больше сам, хоть здесь же комбатр, он всё лежит, а я работаю и за него, и за себя. Достал пистолет ТТ и фуражку. Перебежками прибежал боец из Рейхстага и сообщил, что в подвале ещё немцы и раненые, человек пятьсот. Предложили им сдаться, но там много офицеров, они отклонили.
Одна из башен Рейхстага горит. Первым водрузил знамя над Рейхстагом 1-й батальон 674-го полка нашей 150-й дивизии. Это почёт. Пошли к Рейхстагу наши танки, но очень медленно, пройдёт метров пять, сделает несколько выстрелов вперёд себя и из пулемётов тоже куда попало бьют. Мы тоже выпустили по дому правее Рейхстага несколько снарядов. Очень много наших побито на площади между нашим домом и Рейхстагом. Рейхстаг весь в пробоинах, горит. В парке деревья до половины порублены снарядами.
Вот интересно, ведь я был вчера за Рейхстагом, вот бы поставили туда пушки — пропали бы, кругом немцы. Грохот целый день. Здесь же и командир нашего полка майор Гладких. Едим сухомятину: пряники, хлеб, консервы. Стемнело. Снова передали, что немцы желают сдаться в домах около Рейхстага и в подвале Рейхстага. Будут переговоры, просят прекратить стрельбу по сигналу зелёной ракеты.
Привезли мне двести штук снарядов. Мотаешься как белка в колесе. Пришёл старшина, принёс блинов, котлет и спирту. Я не пил. Немного поспал.
Давайте мы ещё узнаем о страшной войне:
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