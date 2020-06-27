Скромный солдат Победы Юрий Галузин: без вести не пропавший

Тема советских солдат – участников антифашистского Сопротивления в Европе до сих пор недостаточно изучена. Многие погибли в боях, кто-то поныне числится пропавшим без вести. Среди них выделяется человек, о котором, увы, довольно редко вспоминают даже на его малой родине. Это Юрий Александрович Галузин.

По данным архива Минобороны и Книги памяти Московской области, он родился в 1923 году в семье учителей в мордовском селе Инсар, но потом Галузины перебрались в Орехово-Зуево. Отсюда Юрий ушёл добровольцем на фронт, в звании рядового сражался сначала «в первом полку 2-го батальона (полевая почта №933)». Иных подробностей нет. Кроме одной: погиб в том же 41-м.

В архиве сохраняется ответ из Народного комиссариата обороны СССР (высшее военное ведомство с 1934 по 1946-й) Орехово-Зуевскому военному комиссариату от 13 ноября 1942 года. Мать Юрия Елизавета Васильевна извещается, что её сын «пропал без вести в ноябре 1941 года». Документ этот теперь рассекречен в соответствии с приказом министра обороны РФ №181 от 8 мая 2007 г.

А что же было на самом деле?

В июне 1941-го Юрий окончил десятилетку, ждал выпускного вечера. Но вмешалась война, и уже 7 июля он ушёл добровольцем на фронт в составе Первого батальона ополченцев города. В нём же был и его отец, 47-летний Александр Дмитриевич Галузин, директор школы №8. Среди ополченцев были и многие одноклассники Юры. Вскоре в звании красноармейца его включили в состав 1-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения.

Но в октябре под Ельней на Смоленщине Юрий попал в окружение и стал бойцом партизанского отряда «Тринадцать» под командованием старшего лейтенанта Сергея Владимировича Гришина, будущего Героя Советского Союза (1943 г.). Отряд действовал на территории Боровского торфяного предприятия в Смоленской и Калужской областях. Юрий воевал в нём до декабря. А что же отец? Галузин А.Д. (1894–1941 гг.), по данным ЦАМО РФ, так же, как и сын, числится поныне пропавшим без вести.

Однако это не так. Поначалу Галузин-старший был командиром стрелковой роты в звании старшего лейтенанта в той же дивизии народного ополчения. Удалось установить и то, что в октябре 1941-го раненым он попал в окружение и примкнул к партизанскому отряду «Дедушка», также формировавшемуся (как и «Тринадцать») в Смоленской области. Оба отряда действовали в ряде случаев вместе. Бывший директор школы погиб в бою с немцами 5 декабря 1941 года около селения Волоста-Пятницкая Смоленской области (по свидетельству самого Юрия, который выжил в том бою, хоть был контужен). Где покоится А.Д. Галузин, неизвестно по сей день.

Едва оправившись от контузии и смерти отца, Юрий, возвращаясь в отряд после выполнения задания по сопровождению захваченных немецких документов через линию фронта, 22 декабря 1941 года был вновь контужен и ранен. Фашисты подобрали его в бессознательном состоянии, с обмороженными руками и ногами. Но он выжил...

С декабря 1941-го по июнь 1944 года Юрий большую часть времени находился в плену на территории СССР, Германии, Франции, совершил пять побегов, не раз подвергался пыткам в гестапо (откуда однажды вышел поседевшим в свои 20 лет), приговаривался к каторжным работам, даже к смертной казни.

Один из побегов (5 мая 1942-го из лагеря вблизи станции Чипляево Калужской области) завершился тем, что до июля 1942 года он воевал в составе сводной группы партизан, десантников и кавалеристов армии генерала Белова в лесах Смоленской и Калужской областей. Но потом опять плен. Успешным оказался побег Галузина вместе с товарищами 9 июня 1944 года из каменоломен на линии Мажино (концлагерь при руднике Жираумонт близ города Жарни). После побега Юрий по декабрь 1944-го воевал в составе десятой Мозельской бригады французского фронта Сопротивления (удостоверение №30004 от 1 декабря 1944 г. Ф.Ф.И. департамента Мозель о присвоении звания сержанта).

После победы над фашистами Юрий вернулся домой, прошёл проверку-фильтрацию в лагерях НКВД. И затем, по архивным сведениям, учился в Орехово-Зуевском индустриальном (торфяном) техникуме. Однако выявились и более точные данные о судьбе Галузина.

Их можно почерпнуть из книги Е.М. Бердниковой, И.З. Озерского, А.Н. Хмелева «История СССР во внеклассной работе» (1968 г.). В книге упоминается музей «Советские воины – участники движения Сопротивления» при московской школе №2 и содержится рассказ о том, как учительница французского языка Инна Яковлевна Розенталь на одном из классных собраний в шестом классе прочла учащимся отрывки из книги А. Исбаха «Они боролись за Францию». Исбах повествует о подвигах героя Сопротивления Манушана, других партизан. Школьники заинтересовались именами героев, взялись за поиски.

Для начала связались с Советским комитетом ветеранов войны, откуда получили несколько адресов бывших советских партизан-французов. Трудностей на пути юных краеведов встретилось немало. К примеру, целый ряд адресов просто устарел. Но ребята не теряли надежды, написали несколько сотен (!) писем, обращений, провели десятки встреч. Обнаружили и Юрия Александровича Галузина, также упоминавшегося Исбахом. Оказалось, сорокалетний участник войны живёт всего в 100 километрах от столицы, в городе знаменитой Морозовской стачки. Ребята написали ему письмо, тот откликнулся и пригласил в гости.

В одно из воскресений школьники-краеведы с классным руководителем И.Я. Розенталь приехали в город на Клязьме, пробыли с бывшим партизаном чуть не до позднего вечера. Вместе посетили и отбельно-красильную фабрику прославленного Ореховского хлопчатобумажного комбината имени К. Николаевой, где фронтовик работал. Его коллеги удивлялись: что за делегация? Чем знаменит «обычный работяга» Галузин? Откуда такие почести? От детей узнали, что Юрий Александрович, оказывается, был бойцом французского фронта Сопротивления. «Сержант Жорж» – настоящий герой, награждённый госорденами и медалями Франции. А уже годами позже на фабрике узнали и о том, что Юрий Галузин – человек, которого на торжественной встрече ветеранов партизанского движения Франции в июне 1966-го в аэропорту Внуково крепко обнял сам президент Французской Республики Шарль де Голль, наслышанный о героизме Галузина. Узнали, конечно, не от него самого. А из сборника очерков «Это было в сердце моём» (Ленинград, 1982 г.).

Недавно от сына героя Александра Юрьевича Галузина (живёт в Нижегородской области) я получил документы, в том числе и о наградах отца: за боевые заслуги и храбрость Ю.А. Галузину вручены ордена Французской Республики «Военный крест с серебряной звездой» и «Военный крест с бронзовой звездой», а ещё в апреле 1945-го он был удостоен медали партизана Франции (Крест Сопротивления). С ноября 1945-го по август 1946-го, узнаём мы из документов, Галузин трудился в Сталинграде, после проверки соответствующими органами и увольнения из Советской армии был направлен на работу в промышленность. И до самого 1985 года трудился на предприятиях Орехово-Зуева. Прошёл путь от «обычного работяги» до руководителя производства...

Юрий Александрович скончался 9 января 1985 года, в дни, когда наш город отмечал 100-летие Морозовской стачки. Галузину был всего 61 год. Из недавних бесед с ветеранами текстильного комбината я понял одно: боевая и трудовая слава героя не испортила – он оставался Человеком, доступным и великодушным. В 1990-е ещё живы были некоторые его однополчане-ополченцы. Среди них: И.К. Кукин, И.И. Казаков, А.Ф. Чижов, Ф.И. Клюшкин, В.К. Болдин, В.П. Лозинский... Хорошо бы о всех о них вспоминать почаще и продолжать поисковую работу. Ведь ещё многое нам неизвестно о скромных солдатах Победы.

Важность поискового движения, скрупулезной работы на местах, усилий конкретных людей сложно переоценить. Ведь именно благодаря этому мы узнаем всё новых и новых героев Победы, поколения, которое отдало свои лучшие годы, здоровье и жизни для мирного неба над нашими головами.

Еще в связи с поднятой темой читайте также:

По инф. lgz.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...