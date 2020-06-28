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Мой дед, мой герой
Светлана БЕСПАЛОВА, председатель первичной ветеранской организации УНК ОВД Иркутской области   
28 Июня 2020 г.
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Хочу поделиться с вами, воспоминаниями о своем деде – участнике Великой Отечественной войны Якове Федоровиче Черных.

Мой герой

Родился он в 1907 году в Ворошиловградской (ныне Луганской) области.

В семье росло пятеро детей – два сына и три дочери. Семья была очень трудолюбивая, крестьянская. Они имели валяльную фабрику, но во время коллективизации все их производство и имущество было изъято.

До войны Яков работал рабочим сцены Харьковского государственного академического театра оперы и балета. Прожил дед очень сложную жизнь. В 30-е годы от голода скончались два его сына – Василий и Николай. Голодно тогда жилось, но люди старались помочь друг другу, особенно родня.

На фронт Яков Федорович был призван в январе 1943 года и был направлен рядовым в 44-й стрелковый полк МВД. В сентябре того же 1943 года под Смоленском, у деревни Шилово, погиб его старший брат Александр.

Под Курском осталась в оккупации его семья: жена, моя бабушка Прасковья, с двумя маленькими дочками. Маме моей было тогда четыре года, и по рассказам близких, когда к ним приходили немцы и просили отдать яйца и куриц, она показывала им места, где были спрятали припасы; маленькая была, не понимала. Бабушку чуть не расстреляли немцы за то, что она не отдала свою корову. Враги заняли их дом, а бабушка с детьми жили в землянке.

Мне рассказывали, что во время боев под Курском кормили, чем могли, всех солдат – и немецких, и русских. Бегут солдаты после боя голодные и уставшие, а есть-то всем хочется! Вот что значит русская добрая душа.

Мне, учившейся в советской школе, тогда этот рассказ удивительным показался, а сейчас я понимаю, что война – это такие особые условия, и люди всегда остаются людьми открытыми милосердию.

Яков дошел до Дрездена, был награжден медалью «За Победу над Германией», демобилизовался в конце марта 1946 года.

После войны в том же году дедушка поехал в Иркутск, куда раньше уже уехали две его сестры и мать. Яков Федорович говорил, что прежде всего он сын и должен помогать матери…

Бабушка в 1949 году родила еще одну дочь, с которой дедушка впоследствии жил в построенном своими руками насыпном доме. В 1956 году бабушка умерла, а в 1978 году ушла из жизни и старшая дочь, которая особо заботилась обо всех и помогала всей семье…

О войне дедушка мне ничего не рассказывал. В день Победы он надевал пиджак, свежую рубашку, кепку и, сколько я помню, ходил пешком к танку «Иркутский комсомолец». Он, даже не подходя близко к нему, смотрел на него издалека и шел домой.

Дедушка жил со своей младшей дочерью Людмилой в своем доме в переулке Космический, что недалеко от бывшего военного училища ИВВАИУ, где он до последних дней своей жизни работал кочегаром и рабочим по кухне.

Военных наград у дедушки я никогда не видела. Тетя мне говорила, что она этими медалями играла в детстве вместо игрушек и все растеряла. Интересно, что именно медаль «За победу над Германией» мы, копая, огород возле дома, спустя много лет после смерти деда, нашли и восстановили ее, как могли.

В школьные годы я была председателем поисковой группы, мы занимались краеведческой работой, выясняли, где проживают ветераны на прикрепленной к нашей школе улице Чайковского. Ходили к ним в гости, мыли полы, помогали по дому, покупали продукты, варили суп.

Когда я рассказывала дома о своей работе, тетя мне часто говорила, что у меня под боком свой ветеран-герой, наш дед Яков Федорович.

Как сейчас вспоминаю, дедушка был таким простым и смиренным, часто молчал и мало что рассказывал. Однажды я увидела, как он смотрел фильм о войне, стоял у маленького черно-белого телевизора и плакал.

У меня в детстве был сложный характер, мама рано вышла на работу. Тогда в советские годы были и ясли, но мама приводила меня к дедушке. Из рассказов мамы я узнала, что в один из таких дней я не желала оставаться с дедом, требовала ее. Тогда дедушка рассыпал по полу куль картошки и сказал: «Собирай!» Собирая этот картофель, я и про маму забыла.

Помню и другой эпизод. Однажды дедушка забрал меня из садика, а я зашла в квартиру, где мы жили, и закрылась, а деда не пустила. И он ждал меня на улице, пока не пришла тетя. Конечно, любить после этого он меня не перестал, играл со мной и даже позволял стричь себя.

Когда мне исполнилось десять лет, мы поехали с ним на поезде через Москву в Липецкую область в село Доброе, к старшему внуку деда и моему двоюродному брату. Тогда Якову Федоровичу дали бесплатный проезд на поезд, и один раз в год он мог ездить к своим родственникам, а меня ему дали в нагрузку и наказали, чтобы я стирала деду вещи и ухаживала за ним. Что я исправно и делала: мне хотелось, чтобы дедушка был всегда чистенький, я ему даже брюки как-то в тазу умудрилась постирать – стиральных машин-автоматов тогда еще не было.

В Москве с вокзала на другой вокзал мы ехали на такси, и все здания мне казались московскими кремлевскими башнями. Дедушка покупал мне на вокзале мороженое и колбасу на дорогу и чуть не попал под машину – уже и в то время машин в Москве было много.

На день рождения дедушки я старалась в отрывном календаре найти и выучить хорошее стихотворение и, встав на табурет, в качестве подарка читала его наизусть.

Образование у него было четыре класса, я тоже училась тогда в четвертом классе, и он считал, что раз я хожу в школу, то должна хорошо ориентироваться и в Москве. В то время к нам, ученикам, родные предъявляли жесткие требования, приучали к самостоятельности, готовя нас к взрослой жизни. Низкий им поклон за это!

Еще в моей жизни был один яркий эпизод. В те годы на каждого жителя Иркутска выдавались талоны на мясные продукты, которые мы отоваривали в специальных магазинах в определенные дни. В один из таких дней я поехала в магазин на улице Омулевского, а туда как раз завезли молочные сосиски. Ветеранам войны колбасные изделия отпускались вне очереди. Я поехала к деду, понимая, что моя очередь далеко от прилавка и что мне сосисок не хватит. Дом его находился в двух остановках. Прибежала к деду и попросила его поехать со мной, чтобы он купил сосисок, на что он мне ответил: «Ты что, «идивотка», сосисок никогда не ела?! Я покажу тебе, как Родину любить!» И, конечно, никуда со мной не поехал…

«Идивотками», чтобы понятней было, он нас всех ласково называл. В тот раз так мы и остались с колбасой за 2 руб. 20 коп., очень невкусной, а для меня этот урок запомнился на всю жизнь. Вот вам и воспитание!

Помню, к какому-то празднику деду дали талоны в ветеранский магазин, который находился в предместье Рабочем. Отоваривать эти талоны мы ездили вместе, и я чувствовала, как ему было неловко за себя, он прятал глаза и смотрел в пол…

Дедушка был православным христианином. На праздник Пасхи ходил на Всенощную службу в Крестовоздвиженскую церковь, что на улице Ленина в Иркутске. Шел туда и обратно пешком шесть остановок. Из церкви, по традиции, заходил в дом племянника, который со своей семьей жил рядом с его домом, и рано утром поздравлял их с Христовым Воскресением.

Мне и сейчас рассказывают о том, что Яков Федорович уважал и ценил людей, многим помогал, как мог, в жизни, был отзывчивым, простым и неприхотливым человеком, ухаживал за собой сам, варил простой суп и борщ, и это было очень вкусно и сытно.

Прошло много лет, теперь и я, как дедушка в свое время, в рядах в ветеранской организации МВД. В первый раз, участвуя в акции «Бессмертный полк» когда несла фото деда по центральной улице Карла Маркса, сотрудник полиции отдал честь моему деду. Я чуть не прослезилась и испытала трепет в сердце. На этом фото он стоит в военной форме у вазы в фотосалоне в Дрездене. Когда мы увеличивали это фото для баннера, обратили внимание, что гимнастерка деда заштопана.

Он ушел из жизни в сентябре 1984 года. У нас сохранились пять маленьких фотографий с его однополчанами, где он на коне, в минуты отдыха.

Недавно я встретила свою учительницу географии Людмилу Александровну Бавкум, с которой мы когда-то в школе занимались краеведческой и ветеранской работой, и рассказала ей, что и сейчас занимаюсь ветеранской работой, продолжаю помогать людям. Она одобрила мою работу.

Главное – понять, в чем цель твоей жизни и не растерять все, чему учили нас старшие.

Вечная память всем погибшим на полях сражений, всем почившим в мирное время ветеранам. Долгих лет всем живущим и спасибо за то, что вы подарили нам Победу, научили нас жить!

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